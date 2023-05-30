Гусев продолжит карьеру в московском «Динамо»

Как стало известно «СЭ», нападающий Никита Гусев с большой долей вероятности продолжит карьеру в московском «Динамо».

Игрок находится в статусе неограниченно свободного агента по истечении контракта со СКА. 30-летний российский хоккеист покинул клуб из Санкт-Петербурга 30 апреля.

В сезоне-2022/23 Гусев провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету — 13 игр и 12 (5+7) очков.

Ранее форвард в интервью «СЭ» опроверг слухи об отстранении из команды в прошедшем плей-офф за употребление алкоголя.