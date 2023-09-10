Защитник «Металлурга» Дронов прокомментировал победу над «Витязем»

Сегодня, 13:55
Защитник «Металлурга» Григорий Дронов прокомментировал победу над «Витязем» (4:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Положительные эмоции, хорошо, что победили. В первом периоде, можно сказать, провозились, а потом начали играть. Илья Набоков — молодец. Вероятно, немного волновался в начале, где-то были отскоки, а потом вошел в игру. Мы старались ему помочь. Молодец, с первой игрой его, с первой победой», — приводит Metaratings.ru слова Дронова.
Хоккеист отметил голы партнеров и пообещал, что забьет в следующей игре, а также подчеркнул, что для победы в следующем матче над «Салаватом Юлаевым» магнитогорцам нужно просто играть в свой хоккей и не отдавать инициативу.
Матч против «Салавата Юлаева» хоккеисты магнитогорского клуба проведут 11 сентября в Уфе, начало матча в 17.00.
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