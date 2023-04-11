Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 11:10

Защитник Бирюков — о хоккее в КХЛ: «Сейчас идет тенденция на комбинационный стиль»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением об изменении игрового стиля у команд Континентальной хоккейной лиги.

— Поклонники советского хоккея с переходом на канадскую площадку связывали утрату нашего стиля — комбинационного, размашистого. Мол, сейчас играют прямолинейно. Это правда так?

— Думаю, нет. Какое-то время так было, но сейчас идет тенденция на комбинационный стиль. Посмотрите на «Торпедо», которое играло в быстрый и атакующий хоккей.

«Салават Юлаев» старался играть от атаки. Понятно, что не весь сезон, но последние матчи чемпионата мы показывали комбинационный хоккей. То же самое в НХЛ. За океаном взяли лучшее от советского хоккея. В лиге много техничных, быстрых, умных игроков. И не таких габаритных. Раньше в НХЛ сложно было пробиться с ростом меньше 180 см. Сейчас не так. Поменялись правила. Изменения подталкивают к другому хоккею: более скоростному и техничному. Любое наложение клюшки на соперника — это две минуты. А большинство и меньшинство — 50 процентов успеха команды. Техническая оснащенность игроков серьезно повысилась.

— Многие восхищаются игрой «Торпедо». Команда действительно задала новый тренд?

— Мне кажется, в «Торпедо» привили часть советского хоккея. Их тренеры — великие люди, которые играли в этот хоккей. Плюс сейчас добавилась скорость. «Торпедо», конечно, молодцы, но когда они добьются больших результатов, например, выйдут в финал, тогда покажут, что метод работает в правильном направлении. Тогда, возможно, большинство команд лиги перейдут на такой стиль.

— Выход в финал зависит не только от стиля, но и от возможностей клуба. С бюджетом «Торпедо» сложно рассчитывать на такую цель.

— Понимаю это. Все идет от бюджета и задачи на сезон. Все в совокупности определяет то, как команда играет и на что претендует.

В сезоне-2022/23 «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.

Евгений Бирюков. «Думал, «Рейнджерс» разорвут «Магнитку» в клочья, но мы могли выиграть». Чемпион мира — о карьере

Евгений Бирюков
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Турсунова уволили в третий раз за год. Российский тренер снова пострадал от капризной звезды
Старение и деградация. Команду Овечкина постигло неизбежное падение
На Украине потребовали от Зеленского начать демобилизацию
Замглавы ЦБ РФ Заботкин назвал причину снижения курса рубля
СМИ сообщили о панике среди украинцев из-за ускорившейся мобилизации
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Популярное видео
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В минском «Динамо» прокомментировали назначение Квартальнова на пост главного тренера

Защитник Бирюков объяснил, почему «Салават Юлаев» не смог пройти «Адмирал» в Кубке Гагарина