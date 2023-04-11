Защитник Бирюков — о хоккее в КХЛ: «Сейчас идет тенденция на комбинационный стиль»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился мнением об изменении игрового стиля у команд Континентальной хоккейной лиги.

— Поклонники советского хоккея с переходом на канадскую площадку связывали утрату нашего стиля — комбинационного, размашистого. Мол, сейчас играют прямолинейно. Это правда так?

— Думаю, нет. Какое-то время так было, но сейчас идет тенденция на комбинационный стиль. Посмотрите на «Торпедо», которое играло в быстрый и атакующий хоккей.

«Салават Юлаев» старался играть от атаки. Понятно, что не весь сезон, но последние матчи чемпионата мы показывали комбинационный хоккей. То же самое в НХЛ. За океаном взяли лучшее от советского хоккея. В лиге много техничных, быстрых, умных игроков. И не таких габаритных. Раньше в НХЛ сложно было пробиться с ростом меньше 180 см. Сейчас не так. Поменялись правила. Изменения подталкивают к другому хоккею: более скоростному и техничному. Любое наложение клюшки на соперника — это две минуты. А большинство и меньшинство — 50 процентов успеха команды. Техническая оснащенность игроков серьезно повысилась.

— Многие восхищаются игрой «Торпедо». Команда действительно задала новый тренд?

— Мне кажется, в «Торпедо» привили часть советского хоккея. Их тренеры — великие люди, которые играли в этот хоккей. Плюс сейчас добавилась скорость. «Торпедо», конечно, молодцы, но когда они добьются больших результатов, например, выйдут в финал, тогда покажут, что метод работает в правильном направлении. Тогда, возможно, большинство команд лиги перейдут на такой стиль.

— Выход в финал зависит не только от стиля, но и от возможностей клуба. С бюджетом «Торпедо» сложно рассчитывать на такую цель.

— Понимаю это. Все идет от бюджета и задачи на сезон. Все в совокупности определяет то, как команда играет и на что претендует.

В сезоне-2022/23 «Салават Юлаев» проиграл «Адмиралу» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.