12 декабря, 16:54
Защитник СКА Александр Никишин оценил формат проведения матчей 3x3.
«Пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади еще вратарь, и ты можешь на него положиться (смеется). На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард помогать в обороне, а защитник — в атаке», — цитирует RT Никишина.
Также 21-летний игрок поделился эмоциями от участия в Матче звезд КХЛ.
«Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Все-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед. Спасибо фанатам за это», — добавил он.
Никишин в составе сборной дивизиона Боброва выиграл Матч звезд КХЛ. В финале его команда победила дивизион Харламова (7:6).