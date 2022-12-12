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КХЛ

12 декабря, 16:54

Никишин — о формате матчей 3х3: «Надо читать ситуацию, каждый игрок должен успевать везде»

Мария Гусева
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Защитник СКА Александр Никишин оценил формат проведения матчей 3x3.

«Пространства для атак, конечно, больше. Надо читать ситуацию, пытаться понять, что ты способен сделать. Но есть плюс: позади еще вратарь, и ты можешь на него положиться (смеется). На самом деле данный формат подразумевает, что каждый игрок должен успевать везде: форвард помогать в обороне, а защитник — в атаке», — цитирует RT Никишина.

Также 21-летний игрок поделился эмоциями от участия в Матче звезд КХЛ.

«Хотя сначала почему-то думал, будет лучше, если попаду в Челябинск от лиги. Но потом переосмыслил ситуацию. Все-таки тебя выбирают первым. И значит, тебя ценят и любят те, ради кого выходишь на лед. Спасибо фанатам за это», — добавил он.

Никишин в составе сборной дивизиона Боброва выиграл Матч звезд КХЛ. В финале его команда победила дивизион Харламова (7:6).

Источник: RT
Хоккей
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