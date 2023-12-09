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Сегодня, 17:12

Защитник СКА Никишин победил в конкурсе на силу броска на ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

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В Санкт-Петербурге стартовало Мастер-шоу ФОНБЕТ Матча звезд КХЛ.

В первом конкурсе на силу броска победил представитель дивизиона Боброва защитник СКА Александр Никишин — с результатом 168 км/ч.

От дивизиона Чернышева участие в конкурсе принимал Давид Скленичка («Барыс»), его результат — 161 км/ч. Дивизион Тарасова представил Никита Нестеров (ЦСКА) — 143 км/ч. За дивизион Харламова бросал Егор Яковлев («Металлург») — 151 км/ч.

Каждый из участников выполнил по две попытки, в зачет пошла лучшая из них. Шайба располагалась в восьми метрах от ворот, движение к ней игроки начинали из нейтральной зоны.

КХЛ
ХК СКА
Александр Никишин
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