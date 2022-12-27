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Сегодня, 19:12

Защитник СКА Зоркин проведет остаток сезона в минском «Динамо»

Алина Савинова
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Защитник СКА Никита Зоркин перешел на правах аренды в минское «Динамо», сообщает пресс-служба питерского клуба.

Зоркин выступает в системе СКА с сезона-2018/19. В 2020 году он дебютировал за основную команду в регулярном чемпионате КХЛ.

Начало текущего чемпионата он провел в «Сочи». 22-летний защитник сыграл 27 матчей за сочинский клуб, в которых забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

3 декабря Зоркин вернулся в расположение команды из Санкт-Петербурга и принял участие еще в двух встречах.

Источник: https://www.ska.ru/news/view/nikita-zorkin-proviediet-ostatok-siezona-2022-23-v-ariendie-v-minskom-dinamo/
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