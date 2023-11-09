Заварухин назвал причины поражения от «Амура»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин поделился мнением после поражения от «Амура» (1:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошее было начало с нашей стороны, имели моменты в первом периоде. Во втором — ошибки при выходе из зоны, нападающие не выводили шайбу, защитники медленно принимали решение. Соперник делал наложения, и это повлияло на долгие смены, плюс пропустили. В третьем периоде старались изменить ход матча, пропустили контратаки и уступили. Готовимся к следующему матчу, есть время исправить ошибки и идти дальше», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

«Автомобилист» набрал 34 очка и идет на 7-м месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Амур» в 27 матчах набрал 28 очков и расположился на 10-м месте на «Востоке».