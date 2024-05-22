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Сегодня, 15:30

Статус легенды или неудачника. Гасперини не выиграл ни одного трофея за карьеру — пора исправлять ситуацию

«Аталанта» сыграет с «Байером» в финале Лиги Европы
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини
Джан Пьеро Гасперини.
Фото Reuters
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Финал Лиги Европы — отличный шанс.

Выиграть один, но такой престижный трофей Лиги Европы, а затем на пике восхищения покинуть прыгнувший выше головы клуб и провинциальный город... Думается, что Джан Пьеро Гасперини накануне финала лег спать где-то в гостинице Дублина именно с этой мыслью.

За восемь сезонов Гасп сделал из провинциальной и мало кому интересной «Аталанты» настоящий феномен. Мало того, что бергамаски несколько раз попадали в тройку лучших серии А, так они еще и трижды играли в финале Кубка Италии. В пандемийную Лигу чемпионов «Аталанта» остановилась в шаге от 1/2, а сегодня сыграет в финале Лиги Европы. Причем на фоне только что завоеванной путевки в ЛЧ-2024/25.

До Гасперини задачей «Аталанты» было сохранение прописки в высшем дивизионе, и никому и в голову не приходило ставить в пример другим этот клуб по части каких-то достижений на взрослом уровне. Да, его молодежный сектор и раньше считался одним из лучших в Италии, но кого это интересовало, помимо узкопрофильных специалистов? Альянс семьи Перкасси и тренера Гасперини перевернул представление об «Аталанте» и возвел ее в ранг одного из лидеров серии А. Бонусом — статус одного из главных законодателей мод во всем европейском футболе.

Алексей Миранчук, Хаби Алонсо. Российская магия против волшебства «Байера». Нас ждет особенный финал Лиги Европы

Нет, повторить чудо «Лестера» имени Клаудио Раньери или прошлогодний спортивный подвиг «Наполи» Лучано Спаллетти неугомонному Гаспу не удалось. Джан Пьеро ни разу за эти годы не был по-настоящему близок к скудетто, но добился заслуженной славы, огромного уважения коллег и восхищения прессы, безмерной любви болельщиков команды и огромных по меркам провинциального итальянского клуба денег.

Гасперини получил в Бергамо все, кроме одного. И этот один-единственный, но очень жирный минус не может его как человека самовлюбленного и амбициозного не огорчать. У Джан Пьеро, которого хвалит весь футбольный мир, в карьере нет ни одного титула. При этом все свои три финала (все — Кубка Италии) он проиграл. И вот сегодня вечером он одной победой может перечеркнуть эти неудачи, вписав свое имя в историю не только Бергамо, но и всей Италии (а то и Европы). Клубы серии А не выигрывали Лигу Европы с 1999 года, когда турнир еще назывался Кубком УЕФА. Сделал это в Москве Альберто Малезани с другой провинциальной командой — «Пармой».

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини
Фото Reuters

Путевка в Лигу чемпионов, финалы Кубка Италии и Лиги Европы — восьмой сезон Гаспа в «Аталанте» (которая в любой момент может откатиться к исторически более привычной роли середняка или аутсайдера) получился таким ярким, что повторить, а тем более превзойти его будет почти невозможно. И прошлогодний пример Лучано Спаллетти у Джан Пьеро перед глазами: совершив невозможное в Неаполе, тот моментально сменил обстановку, о чем явно не жалеет. Рациональный Гасперини ясно понимает, что в случае победы над «Байером» логично пойти по пути Спаллетти. Ирония судьбы в данном случае состоит в том, что тренер может оказаться как раз в том самом «Наполи», откуда и сбежал Лучано. Но это уже отдельный разговор.

Победить — и уйти. Это вполне логично. Но что делать Гаспу в случае поражения? Тем более что фаворит — «Байер». Проиграв четвертый финал из четырех, продлить на несколько лет истекающий через год контракт и продолжить путь безтрофейной легенды Бергамо? Или же попрощаться с непритязательной провинцией и второй раз за карьеру попытаться поработать в одном из самых популярных клубов Италии? Попытка с «Интером» в свое время с треском провалилась, но ведь вариант с «Наполи» — это настоящий вызов. Возможно, один из последних, если и вовсе не последний, в его карьере.

Алексей Миранчук (&laquo;Аталанта&raquo;). Клуб с россиянином в составе никогда не уступал в финале еврокубков. Но против магии Миранчука — непобедимый «Байер»

Ждать решения Гасперини о его будущем (а значит, и о будущем «Аталанты») нам осталось недолго. После финала Лиги Европы у бергамасков останутся два ничего для них не значащих матча в серии А. Посмотрим, что скажет сам Джан Пьеро. И вероятно, случится это уже ближайшей ночью.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
Джан Пьеро Гасперини
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