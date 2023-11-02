Заварухин: «Такие игры «Трактор» должен доводить до победы и не давать шансов соперникам»

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы не ожидали, что «Адмирал» начнет активно, и сразу пропустили необязательную шайбу. Такие игры мы должны доводить до победы и не давать шансов соперникам. Сергей Калинин — капитан и имеет право заступиться за партнера. Все правильно сделал, никаких претензий к нему не имеем», — цитирует пресс-служба лиги Заварухина.

«Трактор» с 30 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Адмирал» замыкает таблицу — 12 очков.