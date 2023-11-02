Тамбиев: «Если бы не это пятминутное удаление, сценарий игры с «Трактором» был бы совершенно другой»

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение от «Трактора» (2:3 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Мы провели хороший матч. Ребята молодцы, проявили характер, сравняли счет. Я считаю, что последние встречи мы играем лучше. Немного нам не хватает в каких-то нюансах, чтобы доводить до победы. Команда потихоньку строится, очень много молодых ребят, которые себя проявляют, прогрессируют. Немного омрачило пятиминутное удаление, которое сказалось на сценарии. Мы могли в овертайме решить исход матча, у Дмитрия Бучельникова был отличный шанс, но немного не повезло. А так я доволен действиями ребят, их самоотдачей и, самое главное, игрой. Если бы не это пятминутное удаление, сценарий был бы совершенно другой. Дайте нам пять минут большинства, мы тоже будем бросать и инициатива сразу перейдет сразу к нам», — цитирует пресс-служба лиги Тамбиева.

«Трактор» с 30 очками занимает 5-е место в Восточной конференции. «Адмирал» замыкает таблицу — 12 очков.