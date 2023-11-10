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Сегодня, 19:05

Жамнов, Кудашов, Разин и Кравец возглавят команды дивизионов на Матче звезд КХЛ

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Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена главных тренеров команд Матча звезд КХЛ-2023. Ими стали Алексей Жамнов («Спартак»), Алексей Кудашов («Динамо» Москва), Андрей Разин («Металлург») и Михаил Кравец («Авангард»).

Жамнов станет главным тренером команды дивизиона Боброва. В этом сезоне «Спартак» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.

Участник первого Матча звезд лиги в 2009 году Кудашов возглавит команду дивизиона Тарасова. «Динамо» только по дополнительным показателям уступает «Спартаку» в турнирной таблице.

Разин станет главным тренером команды дивизиона Харламова. В сезоне-2023/24 магнитогорцы идут в топ-3 на Востоке, выиграв 17 матчей из 29.

Кравец возглавит команду дивизиона Чернышева. «Авангард» выиграл 17 из 28 матчей, омичи занимают четвертую строчку.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/11/10/522736.html
Алексей Кудашов
КХЛ
Алексей Жамнов
Андрей Разин
Михаил Кравец
0
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