Жамнов, Кудашов, Разин и Кравец возглавят команды дивизионов на Матче звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте объявила имена главных тренеров команд Матча звезд КХЛ-2023. Ими стали Алексей Жамнов («Спартак»), Алексей Кудашов («Динамо» Москва), Андрей Разин («Металлург») и Михаил Кравец («Авангард»).

Жамнов станет главным тренером команды дивизиона Боброва. В этом сезоне «Спартак» лидирует в регулярном чемпионате КХЛ.

Участник первого Матча звезд лиги в 2009 году Кудашов возглавит команду дивизиона Тарасова. «Динамо» только по дополнительным показателям уступает «Спартаку» в турнирной таблице.

Разин станет главным тренером команды дивизиона Харламова. В сезоне-2023/24 магнитогорцы идут в топ-3 на Востоке, выиграв 17 матчей из 29.

Кравец возглавит команду дивизиона Чернышева. «Авангард» выиграл 17 из 28 матчей, омичи занимают четвертую строчку.