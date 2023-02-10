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Сегодня, 00:57

Жарков назвал ключи к успеху в игре «Авангарда»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Не могу оценивать свою игру, но мне было вполне комфортно с новыми партнерами. Да мне со всеми комфортно, в принципе. Не должно быть в команде разделения на звенья, на отдельных людей. Если поставили играть с краю, в центре, да хоть в защите, то надо просто выполнять свою работу. Мы же играем в хоккей для того, чтобы выигрывать. Есть понимание, что нужно делать со вторыми периодами. Надо приезжать в чужую зону, держать шайбу, правильно меняться, давать свежим партнерам выйти на усталого соперника. Это навскидку ключи к успеху. Мало моментов было? Думаю, и ЦСКА мало нам позволил, и мы были недостаточно напористы. Мы будем считать, что это наша проблема», — цитирует пресс-служба лиги Жаркова.

ЦСКА занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 84 очка в 61 матче. «Авангард» находится на 5-й строчке в Восточной конференции — 73 очка.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/09/509633.html
Владимир Жарков
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК ЦСКА (Москва)
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