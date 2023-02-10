Разин — о травмированных в «Северстали»: «Ситуация тяжелая»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал победу над «Торпедо» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Очень важная победа в психологическом плане. Последнюю игру проиграли «Куньлуню», хотя играли хорошо. Две игры подряд проигрывать дома тяжело. Был хороший соперник, быстрый. Ребята молодцы. С 0:2 отыграться дорогого стоит, тем более, в третьем периоде горели. Жалко, что дали сопернику возможность сравнять счет. Зато показали зрителям всю красоту хоккея. Ситуация с травмированными? Живем, как на бомбе. Каждый день кто-то да болеет, кто-то да выбывает. Процесс такой — заболел, болеет два-три дня. А выходит все-равно с потерянными физическими кондициями. На льду сейчас есть запасные, это радует. Ситуация тяжелая. Нет основных — Петунина, Пыленкова, Самонова», — цитирует пресс-служба лиги Разина.

«Торпедо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 83 очка. «Северсталь» располагается на 7-й строчке — 64 очка.