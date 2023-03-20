Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»

Казанцы не смогли пробить Серебрякова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0.

Вратари: Серебряков — Билялов.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13).

Судьи: Акузовский, Оленин.

20 марта. Владивосток. «Фетисов Арена«. 5699 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

«Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу» в Казани — оба матча завершились с минимальным преимуществом хозяев. Гостей подвели удаления, законность некоторых из них вызывала сомнения. При этом главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после второй игры уверенно заявил, что победа в серии окажется за его командой. Для этого «морякам» нужно было выигрывать во Владивостоке.

От своей игры «Адмирал» не отошел: вязкий хоккей образца сборной Финляндии, который возвел в идеал Тамбиев, никуда не делся. Продолжал творить чудеса Никита Серебряков — в нескольких моментах он по-настоящему спас свою команду. Оттого вдвойне непонятны рассуждения людей, считающих, что при другом тренере и другом стиле игры Серебряков не будет настолько хорош. Но в «Адмирале» ему достается много по-настоящему сложных бросков: нельзя сказать, что защитники все берут на себя.

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков отражает бросок соперника. Фото ХК «Адмирал» Фото ХК «Адмирал»

Тема удалений после скандального первого матча потихоньку сошла на нет. По третьему матчу вопросов к арбитрам вообще нет. Даниилу Гутику дали четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой после того, как Дмитрий Юдин показал разбитую губу арбитру.

Во втором периоде «Адмирал» провел шесть минут в меньшинстве, и Серебрякову пришлось окончательно переключиться в режим волшебника.

Отразив несколько опасных атак соперника на старте третьей двадцатиминутки, хозяева поняли, что могут быть активнее впереди — без этого у «Ак Барса» игру не забрать. Приморцы нанесли 21 бросок за третий период — намного больше, чем за первые 40 минут (12). Не все из них были опасными, но несколько раз Билялов с трудом оставлял команду в игре.

В овертайме казанцы выглядели активнее: особую опасность представляло звено Воронков — Сафонов — Радулов. Последний даже эффектно выругался, когда в очередной раз его бросок остановил Серебряков. Невероятный вратарь отразил 48 бросков почти за четыре периода игры! Развязка наступила неожиданно: Тимур Билялов не увидел броска Евгения Лисовца из-за спин соперников и собственных защитников.