Сказка продолжается! «Адмирал» выиграл дома у «Ак Барса»

Сегодня, 15:45
КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Адмирал» (Владивосток) — «Ак Барс» (Казань) — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Лисовец — 2 (Червены), 73:54 — 1:0.
Вратари: Серебряков — Билялов.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 40 (6+6+21+7) — 48 (8+17+10+13).
Судьи: Акузовский, Оленин.
20 марта. Владивосток. «Фетисов Арена«. 5699 зрителей.
Счет в серии: 1-2.
«Адмирал» дал настоящий бой «Ак Барсу» в Казани — оба матча завершились с минимальным преимуществом хозяев. Гостей подвели удаления, законность некоторых из них вызывала сомнения. При этом главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев после второй игры уверенно заявил, что победа в серии окажется за его командой. Для этого «морякам» нужно было выигрывать во Владивостоке.
От своей игры «Адмирал» не отошел: вязкий хоккей образца сборной Финляндии, который возвел в идеал Тамбиев, никуда не делся. Продолжал творить чудеса Никита Серебряков — в нескольких моментах он по-настоящему спас свою команду. Оттого вдвойне непонятны рассуждения людей, считающих, что при другом тренере и другом стиле игры Серебряков не будет настолько хорош. Но в «Адмирале» ему достается много по-настоящему сложных бросков: нельзя сказать, что защитники все берут на себя.
Тема удалений после скандального первого матча потихоньку сошла на нет. По третьему матчу вопросов к арбитрам вообще нет. Даниилу Гутику дали четыре минуты за игру высоко поднятой клюшкой после того, как Дмитрий Юдин показал разбитую губу арбитру.
Во втором периоде «Адмирал» провел шесть минут в меньшинстве, и Серебрякову пришлось окончательно переключиться в режим волшебника.
Отразив несколько опасных атак соперника на старте третьей двадцатиминутки, хозяева поняли, что могут быть активнее впереди — без этого у «Ак Барса» игру не забрать. Приморцы нанесли 21 бросок за третий период — намного больше, чем за первые 40 минут (12). Не все из них были опасными, но несколько раз Билялов с трудом оставлял команду в игре.
В овертайме казанцы выглядели активнее: особую опасность представляло звено Воронков — Сафонов — Радулов. Последний даже эффектно выругался, когда в очередной раз его бросок остановил Серебряков. Невероятный вратарь отразил 48 бросков почти за четыре периода игры! Развязка наступила неожиданно: Тимур Билялов не увидел броска Евгения Лисовца из-за спин соперников и собственных защитников.