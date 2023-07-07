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Сегодня, 09:20

Дримтим 2.0. «Ак Барс» снова набрал состав из суперзвезд и идет за Кубком Гагарина

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Хоккеисты «Ак Барса»
Хоккеисты «Ак Барса».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Осталось разобраться с потолком зарплат.

Возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера стало мощнейшим триггером для «Ак Барса». Забуксовавшая при Олеге Знарке команда постепенно воспряла духом, объединилась и триумфально провела концовку регулярного чемпионата. Казанцы набрали ход и превзошли всех конкурентов, которые осенью опережали «Ак Барс» на 15-20 очков.

В плей-офф победы продолжились. В Восточной конференции казанцам не было равных — они поочередно обыграли «Нефтехимик», «Адмирал» и «Авангард». А вот в финале «Ак Барс» не смог справиться с ЦСКА: отыгравшись с 1-3 в серии, он в решающем седьмом матче уступил дома.

Хоккеист Александр Радулов
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Несмотря на высокий средний возраст (более 28 лет), было понятно, что больших изменений в составе ждать не стоит. У большинства лидеров действовали контракты на сезон-2023/24: Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семенов, Станислав Галиев, Дмитрий Юдин, Никита Лямкин. Единственной большой потерей стал нападающий первой тройки Дмитрий Воронков. Воспитанник ангарского «Ермака» был уникальным игроком для всей КХЛ: мало кто может сочетать в себе умение залезть сопернику под кожу, габариты и навыки снайпера. Но он решил уехать в «Коламбус».

Также Казань покинул нападающий третьей тройки Кирилл Панюков, которого обменяли в «Авангард». К казахстанскому хоккеисту не может быть претензий по работоспособности и самоотдаче, но уж очень много моментов он не реализовывал, в том числе — в плей-офф. Да и катание Панюкова оставляет желать лучшего.

«Ак Барс» сделал всего два приобретения, но это тот случай, когда качество куда важнее количества. Что может быть лучше, чем подписание первого бомбардира прошлой регулярки? Дмитрий Яшкин наверняка воссоединится со своими бывшими партнерами по тройке в московском «Динамо» Вадимом Шипачевым и Дмитрием Кагарлицким. Пару лет назад это было сильнейшее звено в лиге.

Все зарплаты «Ак Барса» — смотреть на «СЭ-Деньги»

По информации «СЭ», зарплата Яшкина в Казани по трехлетнему контракту будет расти от сезона к сезону — она составит соответственно 80, 90 и 95 миллионов рублей в год. Также в соглашении прописан бонус в 75 миллионов за попадание в топ-3 бомбардиров регулярного чемпионата.

Также в Казань переехал Дамир Жафяров. В техничном форварде быстро разочаровались в СКА: с ним подписывали двухлетний контракт с возможностью продления еще на два года, но в итоге отказались после первого же чемпионата в пользу других нападающих. Зарплата Жафярова — 80 миллионов, но генеральный менеджер Марат Валиуллин намерен предложить Дамиру более длительное соглашение, но с меньшим окладом — под потолок казанцы пока не влезают.

С этой проблемой не помог справиться даже обмен защитника Василия Токранова (30 миллионов) в «Северсталь». Сейчас платежная ведомость «Ак Барса» составляет 905 миллионов, и уложиться в потолок он должен после расставания с Динаром Хафизуллиным и переподписания Жафярова. Ведь в планах менеджмента есть еще один трансфер — подписание иностранного защитника.

Ориентировочный состав «Ак Барса» в сезоне-2023/24
Дамир Жафяров
Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Олег Знарок
Кубок Гагарина
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