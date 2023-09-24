«Не понимаю легионеров КХЛ, придумывающих истории про Россию». Бурмистров — о переходе в «Спартак»

Центрфорвард, выступавший в НХЛ и сборной России, — о карьере, атакующем хоккее и футболе.

Пока все супер, играем в атакующий хоккей

— Расскажите, как сложился ваш переход в «Спартак»? В межсезонье ходили слухи о вашем возвращении в НХЛ. Вы пытались таким образом как-то повысить спрос на себя или действительно были предложения оттуда?

— Интерес был, но нужно было ждать. Я мог в итоге оказаться нигде, поэтому решили с агентом плотно поговорить со «Спартаком», потому что они еще в прошлом сезоне хотели забрать меня из Казани. Тогда не срослось, а тут переговоры прошли довольно быстро, я пообщался с Алексеем Юрьевичем Жамновым и подписал контракт.

— Знаю, что до перехода у вас был разговор с Жамновым, во время которого он рассказывал о том, какой хочет видеть хоккей от команды и от вас лично. Насколько оправдались эти ожидания?

— Пока все идет супер, мы играем в атакующий хоккей, контролируем шайбу, не отбрасываем ее. Мы получаем удовольствие от своей работы.

— Обмен Хохлачева получился довольно неожиданным для команды. Насколько такого партнера не хватает?

— Здесь я ничего не могу сказать, это решает руководство команды. Мы с Сашей на предсезонке хорошо сыгрались, забивали, отдавали, но ничего страшного, жизнь продолжается.

— Когда Жамнов собирал сборную перед Олимпиадой, игроки рассказывали, что они получали методички с тактикой. Насколько сильно Алексей Юрьевич загружает вас информацией о тактике?

— Были собрания, на которых нам рассказывали, что от нас хотят видеть на площадке. Также раздали тетрадки с тактикой — очень интересный подход.

— Что в этих тетрадках написано?

— Выходы из зоны, игра в большинстве и в меньшинстве, игра в разных зонах — там есть все.

— Очень здорово, что в лиге появилась еще одна атакующая команда. Насколько нападающим вашего типа комфортно играть по таким схемам? Получаете ли вы от этого удовольствие? Мне кажется, что это очень важно, потому что хоккеист может раскрыться только тогда, когда он кайфует на льду.

— Да, когда ты играешь с шайбой, то не так сильно устаешь, потому что ты не тратишь силы и время на то, чтобы отобрать шайбу у соперника.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

С удовольствием сыграл бы за футбольный «Рубин»

— Следите ли вы сейчас за футболом?

— Я подписан на социальные сети «Рубина», слежу за ними, стараюсь смотреть матчи, когда есть возможность. Этот клуб очень близок мне, там работает много моих друзей и знакомых, с которыми я общаюсь.

— Два года назад Александр Овечкин сыграл за футбольное «Динамо» в выставочном матче. Есть ли у вас мечта сыграть за «Рубин»?

— Я бы с удовольствием вышел, если бы был такой шанс.

— В Казани «Ак Барс» всегда стоял на первом месте, даже в те времена, когда «Рубин» становился чемпионом. С чем связываете этот факт?

— Я думаю, что это связано с тем, что «Рубин» долгое время играл в первой лиге.

— Как считаете, хоккей — это вид спорта номер один в России?

— Я думаю, что да. Хотелось бы, чтобы футболисты тоже подтягивались и ехали не просто за большие деньги играть, а выигрывать. Хочется, чтобы у нас были звездные игроки, как Месси или Роналду.

— Сейчас в КХЛ становится все больше атакующих команд, насколько это приятная тенденция для вас?

— Мне кажется, что это в первую очередь хорошо для болельщиков, потому что все люди хотят видеть по шесть-семь шайб. Хоккеисты тоже больше любят такую игру, но победителей не судят. Можно в первом периоде «поставить автобус» и выиграть матч или даже Кубок. Ничего плохого в этом нет.

— Раньше был тезис о том, что Кубки в первую очередь выигрывает оборона. Как думаете, команды с таким комбинационным и атакующим хоккеем могут заходить далеко в плей-офф и выигрывать Кубки?

— Я думаю, что точно могут. В позапрошлом году «Магнитка» с таким хоккеем дошла до финала и уступила только в седьмом матче. Тогда им где-то не повезло, но они доказали, что с атакующим хоккеем можно побеждать.

— Знаю, что при переходе в «Спартак» фигура Алексея Жамнова была для многих игроков чуть ли не определяющей. Насколько для вас фактор главного тренера был важен при выборе команды?

— Конечно, это был определяющий фактор. Плюс еще и в том, что он был звездой НХЛ и российского хоккея, у него есть огромный опыт, которым он с нами делится. Алексей Вячеславович Ковалев показал нам большинство другими глазами, теперь мы смотрим на розыгрыш совсем иначе.

— Насколько приятно, что тренер может не только объяснить что-то, но и исполнить?

— Это супер, когда тренер берет клюшку и показывает все. Для молодых игроков это особенно полезно и важно.

— Вы достаточно давно не играли в большинстве так много. Получается ли вернуть ту тонкость, которая нужна при розыгрыше лишнего? Насколько рады, что ваше игровое время постепенно увеличивается?

— Чувствую себя отлично, очень доволен, что меня вернули в большинство, потому что так я могу еще больше помогать команде.

— Насколько для вас важно постоянно набирать очки?

— Это очень важно для самого себя, появляется уверенность в себе, а без нее успешно играть нельзя.

— Как сильно давят безголевые серии? Или вы спокойно относились к этому, учитывая вашу роль в последние сезоны?

— Я думаю, что ни один хоккеист не хочет уходить со льда без набранных очков. На тебя это очень давит, ты постоянно об этом думаешь.

Илья Ковальчук. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Надеюсь, Ковальчук вернется в «Спартак»

— Часть прошлого сезона вы провели в «Магнитке», которая годом ранее выходила в финал Кубка Гагарина и показывала отличный хоккей. В прошлом году вы вылетели от «Авангарда» со счетом 0-4 в серии. Успели ли понять, что стало причиной такой игры, если учитывать, что состав команды почти не поменялся.

— Я не был в команде, когда они дошли до финала, поэтому не могу понять, что произошло. Что-то пошло не так.

— Был ли вариант, что вы останетесь в «Металлурге»?

— Если честно, то даже не рассматривал это предложение, потому что сразу после сезона мы с агентом поговорили по поводу «Спартака» и шли уже в этом направлении.

— Ходили слухи, что Илья Петрович Воробьев может оказаться в НХЛ. Вы верите в это?

— Да, он хороший тренер, владеет языком. Если он поедет во «Флориду» помогать Полу Морису, то это будет сильный тандем.

— Вы работали с Полом Морисом?

— Да.

— В чем его особенность? В России у него не получилось, а там он до сих пор в порядке.

— Он очень сильный мотиватор, позволяет играть в хоккей, но при этом ждет хорошей игры в обороне тоже. Илья Петрович такой же.

— Как вы считаете, можем ли мы еще увидеть Илью Ковальчука в большом хоккее?

— Я на это очень надеюсь. Он настоящая машина, может еще играть и играть.

— Как считаете, насколько сложно вернуться в хоккей после такой большой паузы? У Ковальчука есть огромный авторитет, но его нужно подтверждать в каждой смене.

— Мне кажется, что здесь главное — форма, в которой сейчас Илья находится. Если он работал над собой, то все возможно. Я смотрел прощальный матч Даниса Зарипова и могу сказать, что Ковальчук в хорошей форме.

Фото ХК «Спартак»

Воронков заиграет в НХЛ, если не будет драться

— Недавно Майк Бэбкок был уволен из «Коламбуса» за то, что просил игроков показать фотографии на своих телефонах. За время, проведенное в Северной Америке, успели ли вы понять, что за любую осечку там могут уволить?

— Это Америка. Я думаю, что если бы в России тренер попросил показать телефон, то никакой игрок бы не побежал жаловаться. Не вижу ничего плохого в том, чтобы дать посмотреть телефон.

— Это все идет из известного американского подкаста, на который в том числе приходят бывшие легионеры КХЛ и рассказывают про нашу страну и лигу вещи, которых не было. Можете понять, что движет такими хоккеистами?

— Не могу их понять. Наверное, им больше рассказать нечего, поэтому они вынуждены придумывать.

— Как вам Воронков в первых трех матчах за «Коламбус»?

— Не видел игры, но слышал, что он забил гол, красавец. Я думаю, что Дима должен заиграть там, если будет показывать свой хоккей. Главное, чтобы он не дрался только.

— Насколько сложно ему будет адаптироваться в Северной Америке? Он не знает английского языка, редко общается с прессой, а там интервью обязательно надо давать.

— Я думаю, что ребята ему помогут. Там ведь есть Проворов, Чинахов, Тарасов, поэтому проблем никаких не должно быть.

Фото ХК «Спартак»

В лиге есть противные команды, но называть их не буду

— Мосты с «Ак Барсом» сожжены или есть вероятность вернуться в будущем?

— Пока даже не думал об этом. Сейчас я в «Спартаке», мне хочется помогать этому клубу.

— Хотели бы закончить карьеру в Казани?

— Пока не хочу заканчивать карьеру.

— После одного из победных матчей вышло видео из раздевалки «Спартака», и показалось, что Алексей Юрьевич был совсем недоволен игрой, несмотря на победу. Можно ли сказать, что Жамнов — тренер-максималист? Были ли матчи, когда он был полностью доволен игрой «Спартака»?

— Матчем со СКА точно, потому что мы играли очень хорошо от начала и до конца, ловили на себя все шайбы. В начале сезона хромал старт игры, но сейчас все стало лучше. Самое главное — играть хорошо все три периода. А Алексей Юрьевич, конечно, максималист, он хочет выигрывать каждый матч.

— Насколько тяжелая предсезонка у Жамнова? Можно ли сравнить эти сборы с теми, что были у Билялетдинова с «Ак Барсом»?

— Нет, это совсем другие сборы. В этом году у нас было не так много тренировок, один раз мы ходили на лед, потом в зал, потом пробежки. Я думаю, что все остались довольны такими сборами.

— «Торпедо» второй год подряд начинает сборы позже всех, но это не сказывается на их физической форме во время чемпионата. Как считаете, правильный ли это подход?

— Я думаю, что это правильное решение. Я разговаривал с Лешей Кручининым, и он рассказал, что им дают программу и тесты, по которым они должны заниматься летом. Если ты придешь на сборы неподготовленным, то в составе тебя не будет. Это нормальный подход, в НХЛ все именно так. Ты должен готовить себя сам, потому что ты уже взрослый человек.

— Второй сезон все находятся под впечатлением от игры «Торпедо». Как считаете, действительно ли они играют в суператакующий хоккей или это немного преувеличенное мнение?

— Если бы они играли в суператакующий хоккей, то они бы пропускали много голов. Видно, что команда грамотно играет не только в чужой, но и в своей зоне.

— Насколько сложно играть против такого «Торпедо»? Или, возможно, вам, наоборот, приятнее играть с таким соперником?

— Мне как атакующему игроку всегда приятно, когда соперник играет сам и дает играть другим.

— А есть в лиге противные команды, против которых неприятно играть?

— Есть, но я их называть не буду.

— Это особенность стиля команды или наличие игроков, которые умеют залезать под кожу?

— Думаю, что это зависит от стиля игры.

Фото ХК «Спартак»

Новые правила

— В чем секрет вашего преображения в этом сезоне? Возможно, по-новому готовились на предсезонке?

— Чуть-чуть поменял подготовку к сезону, на лед выходил всего два раза за лето, постоянно кататься начал уже в Москве. Нужно просто верить в себя и играть, хватит отдыхать на льду.

— Вам кто-то посоветовал меньше ледовых тренировок или вы сами пришли к этому?

— Сам пришел. Предсезонка в КХЛ довольно длинная, ты точно успеешь набрать форму на льду до начала сезона.

— Откуда взяли фишку с переворотом клюшки на вбрасывании? Сильно ли этот прием вам помогает?

— Взял ее в НХЛ у одного центрального нападающего, у которого было под семьдесят процентов выигранных вбрасываний. Решил попробовать, и мне понравилось.

— Замечаете, что соперники начинают подстраиваться под вашу фишку?

— Да, все центральные знают друг друга. Перед матчем нам показывают видео с игрой центров конкретной команды.

— Можете назвать трех сильнейших центрфорвардов лиги?

— Кормье я бы поставил на первое место, хоть он сейчас и не в нашей лиге. Влад Каменев хорошо играет на вбрасываниях.

— Как вам новое правило, согласно которому период начинается в зоне команды, играющей в меньшинстве?

— Тут ситуация пятьдесят на пятьдесят. Когда в меньшинстве играешь, то это правило не нравится, а когда в большинстве, то все классно.

— Насколько это правило вообще справедливо? Иногда бывает так, что команда, играющая в меньшинстве, последние секунды периода проводит в атаке, а следующий все равно начинается в их зоне.

— Лига хочет, чтобы было больше голов, чтобы болельщики больше радовались. Я к этому отношусь нормально, ничего страшного нет.

— Что думаете по поводу нового правила игры за воротами? Действительно ли оно добавляет динамики или это искусственное вмешательство в игру?

— Мне это правило понравилось, потому что защитники быстрее начинают атаки и меньше находятся за воротами, а значит, что и мне надо меньше за ними бегать.

Фото ХК «Спартак»

Исключил из рациона сахар, послушав Ларионова

— Летом вы организовывали благотворительный матч, приехало много друзей, ребята из медиафутбола. Расскажите, для чего вам это нужно было?

— Мы давно хотели сыграть с друзьями футбольный матч против кого-нибудь, и появилась вот такая идея. Все прошло очень круто, я даже не ожидал, что будет так классно. Мы собрали деньги для детей с онкологическими заболеваниями. Мэр города перед матчем мне сказал, что он теперь будет каждый год это делать.

— Общество часто говорит, что хоккеисты зарабатывают много денег, но не помогают нуждающимся. Насколько для вас важно, что вы оставляете такой след?

— Я совсем не думаю об этом. Считаю, мы все должны это делать, если позволяют возможности.

— Есть ли в планах открыть небольшую арену или каток, чтобы помочь популяризации хоккея?

— Мысли были, но пока не до этого. Если брать Казань, то там очень много катков, дети занимаются хоккеем, меня это очень радует. Надеюсь, что в будущем получится это сделать.

— В вашем детстве было меньше возможностей играть в хоккей на улице?

— В моем детстве я катался на Черном озере и возле первой школы, даже тренировки проходили на улице. Каток был один — старый Дворец спорта.

— Придерживаетесь ли какой-нибудь диеты? Исключаете ли, к примеру, сахар?

— Сахар практически перестал употреблять, а диеты не придерживаюсь, могу есть все. Понятно, что нужно меньше питаться в фастфуде, а так рацион у меня обычный, с этим проблем никогда не было.

— Как пришли к тому, что сахар исключили из рациона?

— Послушал Игоря Ларионова. Из сладкого сейчас могу съесть только мороженое.

— Есть какие-то продукты, которые находятся в вашем стоп-листе?

— Да нет, я всё ем.

— Насколько сильно в клубах сейчас следят за питанием хоккеистов?

— Сейчас в клубах есть люди, отвечающие за рацион игроков. Если видят, что у кого-то есть проблемы с лишним весом, то всегда помогают.

— Как у вас проходит восстановление после игры?

— Минут двенадцать кручу велосипед, растягиваюсь, а потом иду в баню и заканчиваю все это ледяной ванной.

— Какую цель ставите перед собой на этот сезон?

— Хочу найти свою игру и помогать команде идти за Кубком.

— Когда почувствовали, что ваша игра пропадает?

— Наверное, в тот момент, когда начал играть в третьем звене, перестал получать время в большинстве и согласился с этим. Сейчас я перестраиваюсь обратно.