Послал Знарка и сменил команду. Как дерзкий поступок форварда скажется на его карьере

Обзор дня Алексея Шевченко.

Переход

Александр Бурмистров поменял «Ак Барс» на «Металлург». Странная история расставания с клубом, где в проигрыше оказались казанцы не столько со спортивной точки зрения, сколько с имиджевой. Бурмистров, напомним, был отстранен от работы с казанцами после того, как в отеле встретился с Олегом Знарком и в лицо предъявил ему все претензии по работе. Сказал ровно то, что писали мы, только сделал это чуть жестче, чем полагается при общении тренера и хоккеиста. Кто-то скажет, что не дело спортсмена предъявлять претензии, его задача выходить на лед и выполнять задания тренера, пусть даже они кажутся нелепыми и ведут к поражениям. Но Бурмистров переживал за «Ак Барс», ему было неприятно то, что происходило с командой, он был раздражен из-за поражений. Уж лучше такие хоккеисты, чем равнодушные.

Возможно, Бурмистров сам показывал не лучшую игру. Этот аргумент тоже можно принять. Но кто в тот момент блистал в Казани? А самое главное, всем вокруг было понятно, из-за кого проблемы. В «Ак Барсе» не оценили порыв Александра, отстранили хоккеиста от работы и не возвращали в команду, несмотря на то что все признали ошибку со Знарком. Тренера уволили, но ситуация с Александром не менялась. При этом в Казани осторожно давали понять, что причина не в действиях Александра, мол, были другие причины. Хорошо, что они не настаивали на этом, в открытую обвиняя хоккеиста. Тогда было бы еще хуже, «Ак Барсу» бы никто не поверил, а скандал был бы еще серьезнее. В итоге Бурмистрова решили обменять, а поскольку без согласия игрока это сделать было невозможно, то расторгли контракт, и форвард уехал в Магнитогорск. Осталось непонятным, почему Александра нельзя было вернуть. «Металлург» же воспользовался ситуацией и усилился.

Обмен

Новый менеджер «Авангарда» совершает уже вторую очень спорную сделку после того, как его назначили на должность. Безусловно, первая — это аренда вратаря Александра Сковронского. В сделке со «Спартаком» вообще нет никакого смысла, учитывая условия, а голкипер приехал в ВХЛ и стал пропускать чуть ли не с каждого броска. Вторая — случилась накануне. Защитника Кристиана Яроша обменивают в ЦСКА на Дмитрия Алексеева. Хоккеиста основного состава отдают в клуб, получая взамен парня, игравшего в ВХЛ, да еще и в «Звезде», где из-за тренера регресс любого виден невооруженным взглядом. Перефразируя тренера Алексея Кудашова, можно спросить: «Вы вообще Алексеева раньше знали?» Не знали.

Алексеев переехал из «Трактора» в ЦСКА летом этого года, в обмен на денежную компенсацию. Молодой парень, который никак не мог выйти на новый уровень, застрял в ВХЛ. В Челябинске очень болезненно относятся к тому, когда клуб покидают талантливые проспекты, но по поводу Дмитрия ни слова сожаления высказано не было. Он и провел часть сезона в «Звезде» тихо и незаметно. Забросил три шайбы, сделал пару передач, но даже не имел железного места в составе, находясь в ротации. И за него отдают Яроша.

Конечно, тут же агент Кристиана стал говорить о том, что у его хоккеиста есть некоторые «семейные обстоятельства», не позволяющие ему выступать в Омске. Ко всему этому стоит относиться осторожно. Ну что еще за обстоятельства, если он остался в КХЛ? Да, возможно, Ярош слишком часто попадал в список травмированных «Авангарда». Но, безусловно, он был качественным хоккеистом обороны, а «Авангард» с его уходом существенно ослаб. Мы видим, что Михаил Кравец не слишком-то доверяет молодежи. Какая-то странная сделка, где победила лишь одна команда.

Переподписания

«Торпедо» до дедлайна нужно было решить очень серьезный вопрос — привести свой зарплатный бюджет в соответствие с регламентом. Нужно либо поднимать зарплаты, либо подписывать новых хоккеистов, чтобы попасть в «пол». Они выбрали первый вариант. Новое соглашение с клубом на улучшенных условиях подписал нападающий Сергей Гончарук. И, конечно, богатые клубы лиги должны были сделать все, чтобы нападающий хотя бы рассмотрел другие варианты. Может быть, провести беседу насчет того, чтобы он не торопился. Или поговорить с клубом о вероятной сделке. Не исключено, что все это было сделано, а нижегородцы ни в какую не хотели отпускать форварда. И их можно понять.

Гончарук в этом сезоне — один из лучших игроков лиги. Он всегда был быстрым, его любили выпускать в меньшинстве, так как в случае перехвата Сергей со скоростью электропоезда новейшего поколения убегал к чужим воротам, создавая опасность. Знаю, что Сергей очень хотел не только выходить на защиту своих ворот, но и получать возможность атаковать: выходить в большинстве, в важные моменты в равных составах. Игорь Ларионов дал ему это, и Сергей раскрывался как очень мощный форвард с хорошим броском и пониманием игры. 16 заброшенных шайб в 38 встречах — мощнейший результат. Гончарук нацелен на ворота, проявил себя как игрок, который точно знает, где надо находиться в нужный момент. У нас очень мало таких форвардов, потому и удивительно, что никто не включился в битву за Сергея. Кроме того, нижегородцы подписали контракты с Егором Виноградовым и Игорем Ларионовым (который хоккеист). Проблема с «полом» решена.