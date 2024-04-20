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Очередной герой авторской рубрики «СЭ» — один из лучших игроков в истории отечественного хоккея, экс-форвард московского «Динамо» и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион Александр Мальцев, которому сегодня исполнилось 75.

1 — Как здоровье, Александр Николаевич?

— Да нормально, тьфу-тьфу. Живу за городом, каждое утро начинаю с прогулки. 40 минут. Вечером еще столько же. В любую погоду! Ну и о хоккее, конечно, не забываю. Много матчей смотрю. В этом сезоне был на всех играх с участием «Динамо». Кроме одной — из-за того, что на пару дней положили в госпиталь.

2 — Вы же в 2020-м перенесли тяжелейшую операцию...

— Проблемы начались раньше — когда обнаружили онкологию. Сначала лежал в Боткинской. Вскоре выяснилось — нужно срочно оперировать. Отправили в Германию.

В общей сложности провел там почти три года, лишь ненадолго возвращаясь в Россию. Было несколько операций. Меня реально вытащили с того света. Семь месяцев в искусственной коме! Потом долгая реабилитация.

Александр Мальцев на тренировке сборной СССР в 1973 году. Фото Олег Неелов

3 — Натерпелись.

— Ну что ж поделаешь. У Михаила Евдокимова был изумительный монолог — «Судьба». Так и здесь. Судьба... По-другому не скажешь.

Из трех лет, проведенных на больничной койке, года полтора вообще как в тумане. Почти ничего не помню. Но выкарабкался, наступила ремиссия. Огромная благодарность моему старому товарищу Алишеру Усманову. Он дал мне вторую путевку в жизнь. Нашел хорошую клинику, все оплатил. Цены-то в Германии о-го-го!

Я и до этого летал туда пару раз. У меня же еще спина болит. Третий и четвертый позвонки стерлись от нагрузок. От операции отказался, лечили консервативно. Тоже при финансовой поддержке Усманова. Мне не только он помогал, но и Андрей Сафронов, и родное «Динамо». Всем большое спасибо!

Про Сафронова вообще могу сказать только хорошее. Сужу по успехам «Динамо». Когда команда два года подряд брала Кубок Гагарина, это были незабываемые впечатления. А теперь мы каждую весну огорчаемся, потому что даже в медали не попадаем. Хотя возможности есть. Сейчас пишут, что Сафронов может уйти. Но это будет неправильно — потерять такого человека. Он же знает, что такое Кубок Гагарина в раздевалке «Динамо». Его опыт был бы полезен сегодняшней команде.

4 — Давайте о хоккее. Какую оценку поставите «Динамо» за этот сезон?

— Четверку. Было много ярких матчей, выиграли регулярный чемпионат. Жаль, из плей-офф быстро выскочили. Возможно, победа в Кубке континента чуть-чуть расслабила ребят. Спижонили, подумали, что пройдут Челябинск без особых проблем. Соперник за такое отношение наказал.

Я, кстати, не сомневался, что выйдем в следующий раунд. Немножко недооценил «Трактор». А команда крепкая, боевая. «Динамо» же разочаровало. Особенно игрой в обороне. Плюс вратари не выручили.

5 — В Алексея Кудашова еще верите?

— Да. Для меня он уже наш, динамовец. Рад, что с ним продлили контракт. Тренер своей работой этот шанс заслужил. Главное — не повторять ошибки, сделать выводы.

Кудашову надо больше доверять молодым. Быть с хоккеистами построже. Держать их в тонусе, а иногда — в ежовых рукавицах. Ну и кое-что подкорректировать в самом себе.

Я о поведении Кудашова во время матча. Ему нужно быть поэмоциональнее, заводить игроков, показывать характер. На скамейке Алексею не хватает задора. Порой смотришь на него, и кажется — что-то случилось...

Фото Александр Федоров, «СЭ»

6 — В финале Кубка Гагарина кому симпатизируете?

— Ярославлю. С точки зрения командной игры он выглядит поинтереснее «Магнитки». В этой серии «Локомотив» фаворит. Шансы 55 на 45 в его пользу.

7 — А вот Александр Кожевников на днях произнес: «Смотреть хоккей нынешнего «Локомотива» — мучение. Таким стилем мальчишек в игру не влюбить».

— Не согласен. Мне нравится, как играет «Локомотив». И в атаке, и в обороне. Другое дело, наш хоккей в принципе изменился. Напоминает канадский — вброс шайбы в зону и борьба, борьба, борьба. А раньше в каждой команде были игровики. Отсюда красивые комбинации, куча голов. Сейчас все иначе.

8 — Как-то спросил Виталия Давыдова, трехкратного олимпийского чемпиона: «Кто лучший игрок в истории нашего хоккея?» Ответил, не задумываясь: «Мальцев. Мог на любом месте играть — справа, слева, в центре. В сборной у него не было постоянной тройки — Сашку использовали в семидесяти сочетаниях!»

— А для меня лучший хоккеист всех времен — Анатолий Фирсов. Игрок без слабых мест. Мой кумир!

Хороших нападающих много, но такого, как Фирсов, не будет никогда. По уровню мастерства к нему никто не приблизился. На площадке это был артист. Яркий, находчивый. Он не играл, а творил на льду. Поражал техникой, скоростью, неожиданными решениями. А щелчок какой? Вратари Фирсова боялись. Одно слово — великий! Жаль, что в последние годы мы стали его забывать...

9 — Другой легендарный, Александр Якушев, считает, что Никита Кучеров похож на вас по манере игры. Что-то в этом есть?

— Трудно сравнивать. У каждого свой стиль. Это касается и катания, и игрового мышления. Одинаковых хоккеистов пока не встречал.

Знаю, что Кучеров в НХЛ — лучший бомбардир регулярки, набрал 144 очка. Результат впечатляет, особенно 100 голевых передач. Но если говорить непосредственно об игре, тут от меня оценок не ждите. Я давно не видел Кучерова в деле. За НХЛ вообще не слежу.

10 — Тренер номер один для вас — Аркадий Чернышев. Почему именно он?

— Начнем с того, что Аркадий Иванович и создал наш хоккей. Выиграл всё! С «Динамо» стал первым чемпионом СССР — в 1947-м. Со сборной спустя семь лет — первым чемпионом мира. Потом еще десять раз побеждал на мировых первенствах, завоевал четыре олимпийских золота. Ни у кого нет таких достижений!

Чернышев не только выдающийся тренер, но и замечательный человек. Для меня словно второй отец. Да он и любил игроков как своих детей. Все, кто с Аркадием Ивановичем поработал, ему благодарны.

11 — Чернышев как тренер сильнее Тарасова?

— Да. Между прочим, при Тарасове сборная СССР за три года ничего не выиграла. В 1958-м и 1959-м с чемпионатов мира привезла серебро, в 1960-м с Олимпиады — бронзу. Зато когда главным стал Чернышев, а Тарасов — его помощником, мы девять лет подряд побеждали на всех турнирах! Вот и ответ на ваш вопрос.

Фото Олег Неелов

12 — Мечты у вас остались?

— Да какие в моем возрасте мечты... Пожить подольше. Всё!

13 — Как насчет вредных привычек?

— И их уже нет, ха-ха. Впрочем, я никогда не курил. За всю жизнь — ни одной затяжки! В нашей семье никто к сигаретам не прикасался — ни родители, ни два младших брата.

А с выпивкой лет десять назад завязал. Сам. Просто в какой-то момент понял — хватит! Теперь на праздниках водичкой чокаюсь.

14 — Жеглов был прав, когда подкинул кошелек Кирпичу?

— Да. Вор должен сидеть в тюрьме!

15 — Три «не люблю» на ваш выбор.

— Зазнайки. Балаболы. Лицемеры.