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Сегодня, 17:15

Невероятная драма в финале КХЛ. «Локомотив» сравнял счет на последней секунде, но гол отменили

«Металлург» победил «Локомотив» во втором матче финала Кубка Гагарина
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Игроки «Металлурга» празднуют заброшенную шайбу в ворота «Локомотива» во 2-м матче финала Кубка Гагарина.
Фото ХК «Металлург» (Магнитогорск)
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Незадолго до взятия ворот был пас рукой. «Магнитка» ведет в серии 2-0.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Второй матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Локомотив» (Ярославль) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Зернов — 11 (Силантьев, Пресс), 40:21 — 1:0.
Вратари: Набоков — Исаев (58:25).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 25 (7+8+10) — 32 (11+9+12).
Судьи: Беляев, Ромасько.
20 апреля. Магнитогорск. «Арена-Металлург».
Счет в серии: 2-0

Перед вторым матчем финала у главного тренера ярославцев Игоря Никитина стояло две задачи — попытаться безболезненно заменить в первой тройке получившего повреждение Максима Шалунова и вернуть «Локомотиву» привычное движение, за счет которого он последовательно проехал ЦСКА, «Авангард» и «Трактор».

Первая смена ярославцев наталкивала на то, что гости услышали своего тренера, отметившего проблему низких скоростей в стартовой встрече. Однако не успели они толком продышаться, как сбили свой темп двумя быстрыми удалениями. К счастью для Никитина, большинство «Магнитки» не заставило его команду принципиально снизить обороты.

Иван Чехович. Никитин признал слабость «Локомотива» в первом матче. Но железнодорожники будут совсем другими в следующей игре

Каким получился первый период? Как минимум куда более бодрым и интересным, чем в предыдущей игре. На этот раз, несмотря на итоговые 0:0, назвать пресным его было нельзя. Если позавчера команды действовали в режиме наблюдения, то сегодня увеличили уровень агрессии и чаще шли в стыки, выплескивая эмоции в регулярных стычках на пятаке.

Впрочем, одна шайба в воротах гостей в стартовой двадцатиминутке все же побывала. На 14-й минуте железнодорожники не смогли выйти из собственной зоны и словили позиционную атаку хозяев, которая закончилась точным щелчком от синей линии Алексея Маклюкова — защитник «Металлурга» классно воспользовался заслоном на пятачке от Александра Петунина и зарядил без шансов для перекрытого Даниила Исаева. К счастью для Ярославля, героем этого эпизода в итоге стал не 85-й номер магнитогорцев, а видеотренеры «Локомотива», увидевшие положение «вне игры» у Петунина и отменившие гол «сталеваров».

Как бы ярославцы ни старались включать ноги, неразрешимых задач перед обороной «Магнитки» команда Никитина не ставила. Гости не могли пробиться на пятак хозяев и вынуждены были сбиваться на прямолинейные броски с не самых опасных позиций. Хозяева же при таком раскладе чувствовали себя достаточно комфортно и почти не допускали серьезных провалов. А когда оборона «Магнитки» единственный раз по-настоящему дала сбой на старте второго периода и допустила выход «1 в 0», на высоте оказался Илья Набоков, остановивший Максима Березкина. И этот момент стал, пожалуй, самым опасным у «Локомотива» за 40 минут игрового времени.

Как и два дня назад, первая легальная шайба пришла лишь в начале третьего периода. Уже на его 22-й секунде лучший снайпер уральцев Денис Зернов напомнил, насколько он опасен в этом плей-офф, получив чистый лед и раскачав Исаева с защитниками ярославцев в атаке с ходу.

Реакция «Локомотива» на пропущенную шайбу получилась абсолютно ужасной. Вместо штурма ярославцы чуть было не получили еще две. Однако гости приучили нас, что в этом сезоне они цепляются за спасение до последней секунды.

Так случилось и сегодня. В концовке встречи парни Никитина все-таки сумели навалиться на ворота Набокова и усилиями Георгия Иванова закопать шайбу за линию почти с сиреной. Только искреннее счастье железнодорожников и маленькое чудо вскоре разбились о видеопросмотр и более чем обоснованное решение судей отменить спасительный гол из-за паса рукой Мартина Герната. Поспорить с бригадой Евгения Ромасько и Сергея Беляева в этом эпизоде сложно.

И теперь главный вопрос — увидим ли мы после такого старта серии и сегодняшней драмы привычный «Локомотив» с его горящими глазами, постоянным давлением и бешеным темпом в двух домашних матчах?

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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