Кризис «Авангарда» затягивается. Как клуб отреагирует на четыре поражения подряд?

Московское «Динамо» уничтожило омичей с теннисным счетом — 6:0.

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«Динамо» (Москва) — «Авангард» (Омск) — 6:0 (1:0, 4:0, 1:0)

Голы: Пакетт — 2 (Менелл, Уил), 7:47 — 1:0. Менелл — 1 (Рашевский, Готовец), 27:08 — 2:0. Джиошвили — 8 (бол., Ожиганов, О`Делл), 31:30 — 3:0. Гусев — 4 (бол., Уил), 36:17 — 4:0. О`Делл — 6 (бол., Уил, Менелл), 39:26 — 5:0. Гусев — 5 (бол., Пакетт, Уил), 40:27 — 6:0.

Вратари: К.Л. Волков — Демченко (Мишуров, 39:26).

Штраф: 6 — 16.

Броски: 31 (10+12+9) — 28 (5+12+11).

Судьи: Белов, Сидоренко.

29 сентября. Москва. «ВТБ Арена».

Выезд «Авангарда» складывается кошмарно для главного тренера Михаила Кравца. Омичи проиграли четыре матча подряд и набрали лишь одно очко. Проблемы «Ястребов» нарастают с каждым матчем. Кризис затягивается. С «Сибирью» и «Нефтехимиком» исход решался в одну шайбу, а с «Автомобилистом» команда получила 1:5. С неприличным счетом «Авангард» проиграл и московскому «Динамо». Шесть безответных шайб, замена основного вратаря Демченко, полная апатия в атаке — эту игру тренерам и хоккеистам однозначно хочется забыть как страшный сон.

Турбулентное межсезонье омичей предвещало проблемы на старте чемпионата. Летом клуб пережил перестановки на высшем уровне руководства. Долго определялись с главным тренером и, не уговорив вернуться Боба Хартли, снова доверились Кравцу. «Авангард» сохранил наставника, который вывел команду в финал конференции, но состав претерпел значительные изменения. Чего только стоит потеря первого центра — Корбэна Найта. Не все новички к концу сентября оправдывают летние ожидания. «Авангард» чересчур зависим от ведущей тройки Райана Спунера и голкипера Василия Демченко. В случае если лидеры встали не с той ноги, омичей ждут большие неприятности, как в сегодняшнем матче с «Динамо».

Бело-голубые восхищают космическим процентом реализации большинства на старте сезона. С приходом Никиты Гусева нападение «Динамо» получило творца, способного создавать опасные моменты на пустом месте. В игре с «Авангардом» олимпийский чемпион забросил две шайбы в формате 5х4. Особенно эффектным, но в то же время будничным для Гусева получился первый гол, когда Никита довел счет до 4:0. Нападающий роскошно замкнул поперечную передачу Уила и подловил Демченко на перемещении.

«Авангард» эпизодами пытался прийти в себя, но вредил сам себе удалениями. Москвичи предопределили результат во втором периоде, забросив четыре шайбы, три из которых — в большинстве. Замена Демченко на Андрея Мишурова выглядела не иначе как жест отчаяния. Кравец пытался взбодрить команду вратарской рокировкой, но особой пользы она не принесла. Описывать детали и разбирать под микроскопом происходящее на льду не имеет большого смысла. «Динамо» превосходило соперника во всех компонентах, кроме силовых приемов.

Мишуров тоже не остался «сухим» — в третьем периоде вышедшего на замену голкипера пробил Гусев, оформивший дубль в большинстве. Розыгрыш лишнего игрока у москвичей работал как швейцарские часы. А меньшевики «Авангарда» так и не придумали, как противостоять спецбригадам «Динамо».

В игре «Авангарда» пугала не столько шесть пропущенных шайб и неприличный счет, сколько эпизодическая беспомощность. Тренеры не нашли способа, как исправить печальное положение и перевернуть ход матча. Команда рассыпалась примерно так же, как и днями ранее в Екатеринбурге, получив 1:5 от «Автомобилиста». Серия поражений говорит о глубоком кризисе, в который попал «Авангард». Новому руководству клуба в ближайшее время придется задуматься о радикальных решениях, если ситуация не изменится в лучшую сторону.

Прошлым сезоном и выходом в финал «Востока» Кравец заслужил кредит доверия. Увольнять тренера после четырех поражений не совсем разумно, но в то же время положение требует вмешательств и внутренних мер. Выездное турне «Авангарда» продолжится 1 октября матчем с «Куньлунем» — и мы помним, что поражение от китайского клуба год назад стало роковым для экс-наставника омичей Дмитрия Рябыкина. Не повторит ли его судьбу Кравец?