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КХЛ

Сегодня, 20:05

Самая упорная и непредсказуемая серия. «Авангард» победил в первом матче с «Магниткой»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Фото ХК «Авангард»
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И поздравил с днем рождения своего главу Александра Крылова.

КХЛ. Плей-офф. Восточная конференция, 1/2 финала. Первый матч
«Авангард» (Омск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Буше — 2 (Найт, Пайгин), 10:26 — 1:0. Кошелев — 3 (бол., Дронов, Лайпсик), 31:41 — 1:1. Грицюк — 2 (Пайгин, Шарипзянов), 68:49 — 2:1.
Вратари: Демченко — Паскуале.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 31 (14+4+7+6) — 24 (6+12+4+2).
Судьи: Белов, Наумов.
17 марта. Омск. G-Drive Арена. 11 917 зрителей.
Счет в серии: 1-0.

«Авангард» вернулся в Омск без Боба Харлти на тренерском мостике, но призрак канадского специалиста витает по новой арене «ястребов». Заданные адептом порядка и дисциплины тренды поддержал Михаил Кравец в первом раунде плей-офф с «Сибирью». Омичи показали феноменальный процент реализации бросков (15,6% - лучший показатель лиги) и огромное количество заблокировали. Один только Дамир Шарипзянов насобирал 24 блокшота за пять игр. Акцент на игре в обороне сделал наставник «Магнитки» Илья Воробьев, отвечая на вопрос о сильных сторонах соперника. Тренер уральцев не считает «Авангард» сугубо атакующей командой.

Радость игроков &laquo;Авангарда&raquo;. Кубок Гагарина, 17 марта: ЦСКА — «Локомотив», «Авангард» обыграл «Металлург»

Отдохнувшие после сибирского дерби «ястребы» начали матч с позиции силы. Предложили сопернику высокий темп, быстрый переход из обороны в атаку и размашистые комбинации. Хозяева опережали «сталеваров» на нейтральных шайбах и создали больше моментов. Перед серией много говорилось об игре спецбригад. «Авангард» опасен в большинстве. «Металлург» невыразительно играл в меньшинстве против «Автомобилиста». Тем не менее защитник «Магнитки» Коди Керран умудрился заработать удаление за выброс шайбы. «Металлург» выстоял в формате «5х4» против убойных омских большевиков, но сдержать напор ведущей тройки «Авангарда» в равных составах не удалось. Со второго добивания Рид Буше пробил Эдварда Паскуале.

Магнитогорцы проигрывали собственный пятак. «Авангард» пользовался пассивностью крайних форвардов «Металлурга» и частил с бросками от синей линии, после которых нападающие без оглядки неслись в слот и работали на отскоках. Такая схема помогла забить Буше. В похожей ситуации удвоить перевес мог Арсений Грицюк. Паскуале грамотно работает по первому броску, но с добиваниями — а тем более двумя или тремя — тяжело справляться любому вратарю. «Авангард» превзошел «Металлург» в скорости, перебросал в два раза и заслуженно забрал первую двадцатиминутку.

Второй период начался с опасного момента в зоне омичей, который создал сам Василий Демченко. Вратарь «Авангарда» не сразу зафиксировал шайбу после читаемого броска Егора Яковлева и позволил ей выпасть из амуниции. Благо партнеры зачистили пятак и не позволили уральцам добить шайбу. Команды не отсиживались в обороне и искали счастье в чужой зоне. «Металлург» сравнял счет в расстановке «5х4». Большинство магнитогорцев оправданно критиковали в серии с «Автомобилистом». С «Авангардом» удалось забить со второго удаления, но говорить о колоссальных улучшениях в розыгрыше нельзя. Остались прежние проблемы со входом в зону и движением шайбы.

Второй отрезок справедливо остался за «Металлургом». И по счету, и по игре. «Магнитка» не раз показывала, как умеет включиться в нужный момент. В третьем периоде команды, понимая цену ошибки, больше осторожничали. Это подтверждает скромная статистика бросков в створ. Никуда не делись оплошности «Металлурга» в обороне — пару раз защитники дарили шайбу омичам, но Паскуале выручал партнеров. Концовка основного времени уже осталась за гостями, которые эпизодами забывали про аккуратный хоккей и пытались подловить «ястребов» на смене или позиционных розыгрышах. От матча явно ждали большей результативности, но в том, что игра ушла в овертайм, нет ничего неожиданного.

«Металлург» выиграл три овертайма в серии с «Автомобилистом». «Авангард» уступил в одном из двух матчей с «Сибирью», которые завершились за пределами 60 минут. Омичи заставили вздрогнуть переполненную арену, когда Буше попал в штангу на первых секундах овертайма. В следующей смене супермомент упустил Грицюк. «Ястребы» буквально разрывали оборону «Магнитки» — не покидало ощущение, что уральцы не ожидали такого задора хозяев. К середине овертайма игра выровнялась. Команды забыли про оборону и обменивались моментами, словно играли в формате 3х3. Забить получилось «Авангарду». Гости потеряли на пятаке неугомонного Грицюка, который добил шайбу после дальнего броска Пайгина. Омичи поздравили с днем рождения своего босса — Александра Крылова. Куда важнее, что «ястребы» повели в серии и сделали то, что не удалось «Автомобилисту», — обыграли «Магнитку» в овертайме.

Рид Буше
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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