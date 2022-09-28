Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

28 сентября, 12:15

Безумная серия «Авангарда» подошла к концу. Из 12 игр на выезде команда выиграла только четыре

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Хоккеисты «Авангарда» во время гостевой игры.
Фото ХК «Авангард»
Обзор дня Алексея Шевченко.

Серия

«Авангард» завершил безумную серию из 12 гостевых матчей подряд. Уже 1 октября команда примет на своем льду «Сибирь», и у руководства клуба исчезнет возможность ссылаться на график. Наоборот, омичи получат небольшое преимущество перед всеми, так как в запасе — 34 домашние встречи. Но воспользуется ли Дмитрий Рябыкин положением? Теперь по поводу этого уже есть большие сомнения. После поражения от «Динамо» во вторник он говорил о дефиците центральных нападающих, о том, что Владимир Ткачев не может найти свою игру, не справляется Арсений Грицюк. Ни слова о том, что неправильно делает тренер и почему при нем тот же Ткачев стал играть хуже, хотя совершенно здоров и мотивирован показывать лучший хоккей.

Владимир Ткачев. Тренер «Авангарда» посадил на лавку главную звезду. Поможет ли это команде?

Жалобы на неукомплектованность команды со стороны Рябыкина не катят. «Авангард» замыкает зону плей-офф в конференции. И омичи потерпели восемь поражений, а это очень много. Самое страшное, что во многих встречах результат был справедливый. Откровенно не повезло, пожалуй, лишь в стартовой игре против «Витязя», когда у команды было подавляющее преимущество, но все решила безумная игра вратаря соперника Дмитрия Шикина и невезение. Однако дальше-то прогресса не было.

Не стоит забывать, что у омичей был довольно простой график. Из серьезных соперников был только СКА, да и в последней встрече выездной серии — «Динамо». «Авангард» переиграл «Сочи», «Трактор», «Нефтехимик» и «Барыс». Не было никого из грандов «Востока», не пришлось встречаться с ЦСКА или закрытым «Локомотивом».

Но самое неприятное для тренера не в этом. Если в первые дни сезона хоккеисты хотели помочь Дмитрию Рябыкину, бились за него и им было неудобно подводить специалиста, то сейчас ситуация внутри команды поменялась. Уже нет того, что было перед стартом сезона, в том числе и из-за поведения главного. Неудачи в матчах с «Торпедо» и «Динамо» показали, что никто особо стараться не собирается. Вот тут уже проблема.

Дерби

Никто не будет спорить, что матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» разочаровал. Команды были слишком закрытыми и осторожными, отсутствовал нерв, какие-то силовые приемы и стычки начались уже в конце, когда результат матча был понятен. Уфимцы уступили — 0:3. Конечно, можно обвинить в неудаче защитника Райана Мерфи, который во втором периоде ударил между ног Станислава Галиева и был удален до конца игры. Он, безусловно, виноват, подставил команду. Но были ли хозяева к 32-й минуте игры ближе к победе, чем соперник? Конечно, нет.

Если бы не вратарь Илья Ежов, то у уфимцев возникло бы больше проблем. Среди болельщиков уфимского клуба новая волна паники, мол, все пропало и срочно требуется усиление. Но ведь никто не слышал руководство клуба, которое с лета твердило, что в первые месяцы турнира будет непросто, так как команда новая, с тренером-дебютантом и ей нужно время, чтобы превратиться в коллектив. То есть сложности были прогнозируемыми, и неудача с казанским клубом лишь подтвердила все опасения.

Есть ли прогресс у уфимцев? Разглядеть сложно. Видно, что Виктор Козлов продолжает традиции Лямся последнего сезона, хочет видеть сбалансированную команду, с организованной обороной. «Салавату Юлаеву» не нужно большое количество заброшенных шайб: двух-трех достаточно для победы, главное, не пропустить больше двух. Не всегда это получается, в том числе из-за индивидуальных ошибок игроков. Но тут уж как повезет.

Менеджеры наверняка думают о том, чтобы усилиться. Но на российском рынке никого нет, а с иностранцами большие сложности. Надо искать внутренние резервы. И пока непонятно, сможет ли Козлов заставить хоккеистов.

Денис Ян. «У меня русский менталитет». Как американец зажигает в клубе Ларионова

НХЛ

Илья Михеев выбыл на несколько недель из-за травмы руки, полученной в первом предсезонном матче. Никто не говорит о том, какое именно повреждение получил новичок «Ванкувера», но, судя по падению, проблема именно в руке. Которую, кстати, он оперировал после пореза. Нападающий точно пропустит стартовый матч турнира, но о сроках его возвращения в клубе молчат, то есть дело по-настоящему серьезно.

Быстро завершилось пребывание в тренировочном лагере «Анахайма» защитника Павла Минтюкова. Он был выбран выше всех российских игроков, под 10-м номером в первом раунде, но и тогда это считалось большим авансом для защитника. Работа среди взрослых показала, что Минтюков не готов к взрослому хоккею. Ближайший сезон он проведет в юниорской лиге, а это вряд ли пойдет ему на пользу. Причем «Утки» были готовы закрыть глаза на некоторые проблемы с адаптацией Павла, но уж слишком большой разрыв между тем, что мог предложить хоккеист, и тем, что от него требовалось.

А вот Владислав Фирстов пока радует. Прошлой ночью он отличился за «Миннесоту» в выставочном матче, смотрелся очень неплохо, но это была лишь одна выставочная игра. Фирстов может оказаться в «Торпедо», если в клубе поймут, что хоккеист вряд ли поможет первой команде. Держать его в «Айове» нет смысла, правда, не факт, что теперь «Дикари» согласятся на аренду в КХЛ. Впрочем, надежда еще не потеряна.

Илья Михеев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Салават Юлаев
Дмитрий Рябыкин
8
1
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«У меня русский менталитет». Как американец зажигает в клубе Ларионова

США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются