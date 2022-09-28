Безумная серия «Авангарда» подошла к концу. Из 12 игр на выезде команда выиграла только четыре

Обзор дня Алексея Шевченко.

Серия

«Авангард» завершил безумную серию из 12 гостевых матчей подряд. Уже 1 октября команда примет на своем льду «Сибирь», и у руководства клуба исчезнет возможность ссылаться на график. Наоборот, омичи получат небольшое преимущество перед всеми, так как в запасе — 34 домашние встречи. Но воспользуется ли Дмитрий Рябыкин положением? Теперь по поводу этого уже есть большие сомнения. После поражения от «Динамо» во вторник он говорил о дефиците центральных нападающих, о том, что Владимир Ткачев не может найти свою игру, не справляется Арсений Грицюк. Ни слова о том, что неправильно делает тренер и почему при нем тот же Ткачев стал играть хуже, хотя совершенно здоров и мотивирован показывать лучший хоккей.

Жалобы на неукомплектованность команды со стороны Рябыкина не катят. «Авангард» замыкает зону плей-офф в конференции. И омичи потерпели восемь поражений, а это очень много. Самое страшное, что во многих встречах результат был справедливый. Откровенно не повезло, пожалуй, лишь в стартовой игре против «Витязя», когда у команды было подавляющее преимущество, но все решила безумная игра вратаря соперника Дмитрия Шикина и невезение. Однако дальше-то прогресса не было.

Не стоит забывать, что у омичей был довольно простой график. Из серьезных соперников был только СКА, да и в последней встрече выездной серии — «Динамо». «Авангард» переиграл «Сочи», «Трактор», «Нефтехимик» и «Барыс». Не было никого из грандов «Востока», не пришлось встречаться с ЦСКА или закрытым «Локомотивом».

Но самое неприятное для тренера не в этом. Если в первые дни сезона хоккеисты хотели помочь Дмитрию Рябыкину, бились за него и им было неудобно подводить специалиста, то сейчас ситуация внутри команды поменялась. Уже нет того, что было перед стартом сезона, в том числе и из-за поведения главного. Неудачи в матчах с «Торпедо» и «Динамо» показали, что никто особо стараться не собирается. Вот тут уже проблема.

Дерби

Никто не будет спорить, что матч между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» разочаровал. Команды были слишком закрытыми и осторожными, отсутствовал нерв, какие-то силовые приемы и стычки начались уже в конце, когда результат матча был понятен. Уфимцы уступили — 0:3. Конечно, можно обвинить в неудаче защитника Райана Мерфи, который во втором периоде ударил между ног Станислава Галиева и был удален до конца игры. Он, безусловно, виноват, подставил команду. Но были ли хозяева к 32-й минуте игры ближе к победе, чем соперник? Конечно, нет.

Если бы не вратарь Илья Ежов, то у уфимцев возникло бы больше проблем. Среди болельщиков уфимского клуба новая волна паники, мол, все пропало и срочно требуется усиление. Но ведь никто не слышал руководство клуба, которое с лета твердило, что в первые месяцы турнира будет непросто, так как команда новая, с тренером-дебютантом и ей нужно время, чтобы превратиться в коллектив. То есть сложности были прогнозируемыми, и неудача с казанским клубом лишь подтвердила все опасения.

Есть ли прогресс у уфимцев? Разглядеть сложно. Видно, что Виктор Козлов продолжает традиции Лямся последнего сезона, хочет видеть сбалансированную команду, с организованной обороной. «Салавату Юлаеву» не нужно большое количество заброшенных шайб: двух-трех достаточно для победы, главное, не пропустить больше двух. Не всегда это получается, в том числе из-за индивидуальных ошибок игроков. Но тут уж как повезет.

Менеджеры наверняка думают о том, чтобы усилиться. Но на российском рынке никого нет, а с иностранцами большие сложности. Надо искать внутренние резервы. И пока непонятно, сможет ли Козлов заставить хоккеистов.

НХЛ

Илья Михеев выбыл на несколько недель из-за травмы руки, полученной в первом предсезонном матче. Никто не говорит о том, какое именно повреждение получил новичок «Ванкувера», но, судя по падению, проблема именно в руке. Которую, кстати, он оперировал после пореза. Нападающий точно пропустит стартовый матч турнира, но о сроках его возвращения в клубе молчат, то есть дело по-настоящему серьезно.

Быстро завершилось пребывание в тренировочном лагере «Анахайма» защитника Павла Минтюкова. Он был выбран выше всех российских игроков, под 10-м номером в первом раунде, но и тогда это считалось большим авансом для защитника. Работа среди взрослых показала, что Минтюков не готов к взрослому хоккею. Ближайший сезон он проведет в юниорской лиге, а это вряд ли пойдет ему на пользу. Причем «Утки» были готовы закрыть глаза на некоторые проблемы с адаптацией Павла, но уж слишком большой разрыв между тем, что мог предложить хоккеист, и тем, что от него требовалось.

А вот Владислав Фирстов пока радует. Прошлой ночью он отличился за «Миннесоту» в выставочном матче, смотрелся очень неплохо, но это была лишь одна выставочная игра. Фирстов может оказаться в «Торпедо», если в клубе поймут, что хоккеист вряд ли поможет первой команде. Держать его в «Айове» нет смысла, правда, не факт, что теперь «Дикари» согласятся на аренду в КХЛ. Впрочем, надежда еще не потеряна.