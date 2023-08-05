«Авангард» разгромил СКА. Омский менеджмент может выдохнуть

Предсезонный матч и неполный основной состав — не повод для оправданий армейцам.

СКА (Санкт-Петербург) — «Авангард» (Омск) — 2:5 ОТ (1:2, 0:2, 0:1, 1:0)

Голы: Михайлов — 1 (Рейнгардт), 8:04 — 0:1. Венгрыжановский — 1 (Рейнгардт), 13:26 — 0:2. Мичков — 2 (Грицюк, Демидов), 14:31 — 1:2. Мурылев — 1 (Соколов, Холодилин), 23:49 — 1:3. Панюков — 1 (Мурылев), 36:27 — 1:4. Куликов — 1 (Рейнгардт, Пайгин), 47:13 — 1:5. Толчинский — 1, 60:39 — 2:5.

Вратари: Подъяпольский (Иванов, 36:27, 54:35 — 58:53, 59:21) — Демченко.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 48 (13+16+18+1) — 29 (12+12+5+0).

Судьи: Овчинников, Оленин.

5 августа. Сочи. ДС Большой.

СКА проиграл свой второй матч на Sochi Hockey Open с таким треском, что эхо донеслось как минимум до Красной поляны. Ссылаться на время года, экспериментальный состав без десятка основных игроков, товарищеской статус турнира и тяжелые нагрузки было бы вселенской глупостью. И если кто-нибудь считает «газпромовское дерби» игрой без подтекста, то он ничего не понимает в закулисных раскладах КХЛ. Главный тренер проигравших Роман Ротенберг неспроста себе на скамейке места не находил. Невооруженным взглядом были заметны его эмоции и разочарование от происходящего. Только к пресс-конференции он успокоился.

Роман Ротенберг. Фото ХК СКА

Убиваться из-за одного поражения можно, если это седьмая игра финала. Сейчас ничего страшного и непоправимого еще случилось. Смутил характер встречи. Хуже всего воспринимаются даже не отдельные ошибки, неизбежные для первой половины августа, а в игра в исполнении СКА в целом. Два периода команда не могла подстроиться под агрессивное давление соперника и раз за разом теряла шайбу.

Например, сложно понять, чего хотел штаб армейского клуба, выпуская в первом звене молодого Танкова. Доверие к молодому хоккеисту, пропустившему почти весь прошлый сезон, понятно по-человечески, но даже стилистически он совершенно не подходит к Толчинскому и Лайпсику.

Частые ляпы на ровном месте, плохой контроль шайбы, слишком частые входы в чужую зону через вброс и прочие «художества» от одного из претендентов на Кубок Гагарина воспринимались скверно. Клуб, который ставит задачей стать чемпионом, не имеет права действовать настолько бездарно даже в предсезонном матче, пропуская от хоккеистов, фамилии которых до сегодняшнего дня ничего не говорили обычному болельщику.

Итог встречи еще более удивителен, учитывая, что нынешний «Авангард» далек от того, чтобы считаться по-настоящему серьезным претендентом на титул. Команда лишилась ряда лидеров и вынужденно свалилась в перестройку. Эта победа была крайне необходима Омску, чтобы успокоить почти взрывную обстановку вокруг команды. Никто не ждет, что Мурылев, Венгрыжановский, Куликов смогут так забивать на постоянной основе, но прямо сейчас «ястребам» нужны спокойствие и передышка. Они их получили. А вот от СКА после двух поражений подряд хочется увидеть что-нибудь нового.