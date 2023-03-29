Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»

Армейцев не остановить.

Армейский финал «Запада» в пятый раз за последние шесть лет с единственным исключением из-за досрочного прекращения сезона в разгар пандемии — сомнительная реклама для одного из самых ярких розыгрышей Кубка Гагарина в истории. Однако не отдать должное ЦСКА, который с помощью колоссального опыта своих игроков в четвертый раз подряд вышел победителем в серии из семи матчей, было бы преступлением.

Высочайшая самоорганизация — признак выдающейся команды. Разгром невероятно мотивированного соперника в решающей игре убеждает в этом лучше сотни других аргументов.

В околохоккейных кругах второй год подряд применительно к главному тренеру армейцев Сергею Федорову циркулирует мысль, идеально подходящая для британского монарха, — «царствует, но не правит». Проверить эту точку зрения непросто. Никто из игроков и тренеров не будет публично раскрывать внутренние вопросы раздевалки. Так в нормальных домах делать не принято. Но нельзя отрицать очевидного. Федорову с самого начала его тренерской карьеры досталось очень богатое наследство.

Одним из тех, кто его собирал по частям несколько лет, был Игорь Никитин. Современный ЦСКА — самая доминирующая команда в истории КХЛ. Дело не только в мощном финансировании и влиятельном административном ресурсе. Еще несколько топ-клубов лиги тоже совсем не бедствуют. Однако именно красно-синие символизируют собой слово «стабильность». За прошлые семь лет они пять раз доходил как минимум до финала Кубка Гагарина, а весной 2020-го побороться за титул команде с Капризовым, Сорокиным и К помешал коронавирус. Одолеть такого Франкенштейна второй год подряд не смог даже один из его создателей.

«Локомотив» за полтора года работы Никитина бурно прогрессировал и затащил бывшую команду своего главного тренера в седьмой матч. На большее ярославцев не хватило — до выполнения максимальных задач они пока не доросли. Это не упрек им, а направление, в котором следует двигаться дальше. Сам Никитин после игры использовал слово «иллюзия», рассуждая о готовности биться на равных с ЦСКА.

Самое важное — понять, что будет с клубом дальше. Два года назад «Локомотив» находился точно в таком же положении, проиграв на этой арене армейцам. Тогда казалось, что железнодорожникам осталось сделать шаг, чтобы вторгнуться в армейские разборки с позиции силы. Президент клуба Юрий Яковлев тогда взялся за любимое дело и в начале следующего сезона уволил главного тренера Андрея Скабелку. Разбираться в хитросплетениях давней интриги сейчас нет смысла, если бы не ближайшее будущее. Сделать его для Ярославля светлым должна правильная работа менеджмента. «Нужно почиститься», — еще одна емкая и глубокая цитата от Никитина.

При всем уважении к прогрессу молодых Березкина и Никулина определяющая роль в кубковых битвах принадлежит состоявшимся, опытным мастерам. Двух-трех игроков такого уровня этому «Локомотиву» не хватает для того, чтобы замахнуться на большее и разрушить армейскую гегемонию.