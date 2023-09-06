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Сегодня, 10:30

ЦСКА угодил в яму. Как быстро чемпион сумеет из нее выбраться?

ЦСКА проиграл два матча из трех на старте сезона КХЛ
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сергей Федоров и хоккеисты ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
ЦСКА проиграл «Металлургу» — 2:4.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Два поражения в трех матчах на старте сезона против фаворитов — нехороший знак для армейцев.

Два поражения в трех матчах, неудачи с клубами, которые считаются претендентами на выход в плей-офф. Длинное собрание после игры с «Металлургом» и нервный главный тренер. Что же происходит с ЦСКА? Можно ли говорить о кризисе? Пока паниковать рано, но признаем, что легко из ямы не выбраться.

В пробуксовке армейского клуба ничего удивительного нет. Команда собралась позже всех, мало играла в хоккей, готовилась по своему расписанию, а игроки ходили счастливыми от того, в какие условия они попали. Но если соперники пережили все самые трудные моменты в последний месяц лета, то ЦСКА их сейчас только нагоняет. Организм хоккеистов только-только адаптируется к новому режиму, ноги еще не бегут в полную силу, а голова чуть-чуть тормозит с решениями. Все нормально, в начале сентября можно играть не слишком удачно, мы же прекрасно видим, хоккеисты какого уровня собраны в команде.

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Но в подборе игроков есть и серьезный минус. Это как в единоборствах. Почему проигрывают чемпионы мира по боксу? Они ведь были на вершине, готовятся по прежней программе, а приходит какой-нибудь новый спортсмен и выносит их. Разные причины. Мотивация приходить в зал в 6 утра и уходить поздно вечером уже не та. Сам спортсмен не становится моложе, а конкурируют с ним более свежие соперники. Ты вроде бы делаешь то же самое, а эффекта нет.

К ЦСКА это тоже можно применить. Есть мысль, что клуб совершенно напрасно отказался хотя бы от средней ротации. Сохранили прежних игроков, но все те, у кого уже два кубка, не слишком голодны для того, чтобы биться еще за один трофей. Если хочется, сделают все, но большая разница, когда ты идешь за первым титулом, по сравнению с тем, если у тебя уже есть перстни. Может быть, лучше было бы взять четыре-пять человек, которые тоже хотят выиграть. Даже пожертвовав какими-то прежними лидерами. Риск? Конечно, риск. Но все же считают, что Сергей Федоров — гений, а не пользуется плодами кропотливой работы Дмитрия Квартальнова и Игоря Никитина. Верьте тогда, что он и с другими хоккеистами добьется успеха.

ЦСКА проиграл «Металлургу» — 2:4.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Стоит отметить и довольно показательные моменты, но уверен, что их видит и тренерский штаб. Например, явно не в лучшей форме среднее (по меркам ЦСКА) звено команды. Не видно Андрея Светлакова, тяжело набирает форму Максим Мамин, никак не может вернуть уверенность в своих силах Максим Соркин. А еще не играет Антон Слепышев, получивший глупую травму на сборах. Он ведь поломался во время футбольной двусторонки. Причем чуть ли не за пару минут до конца занятий.

Эмоции перехлестывают Владислава Каменева, хотя на Кубке мэра это шло на пользу команде. Но летние турниры давно надо забыть, они не имеют никакого отношения к сезону.

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Но самое главное, что хоккеисты обороны стали совершать какие-то удивительно простые ошибки. И ладно Владимир Грудинин. Молодые под давлением, постоянно рискуют оказаться в запасе и потому немного нервничают. Но ведь плохие решения принимают Даррен Диц, Никита Нестеров и Фредерик Классон.

Насколько долго затянется кризис? Может быть, поражения приведут в чувство хоккеистов. Им надоест выходить со льда в плохом настроении, разонравится выслушивать собрания Федорова, и они забудут, что уже много выиграли. И пойдут за новым титулом, как будто в первый раз. Только конкуренты-то не стояли на месте, а стали сильнее.

Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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