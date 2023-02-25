Матч с «Магниткой» — последний для пятикратного обладателя Кубка Гагарина.

Единственный в истории пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Трехкратный чемпион мира. Да просто легенда российского хоккея. Данис Зарипов официально закончил с хоккеем. Причем произошло это в самый разгар сезона.

Решение Зарипова было достаточно неожиданным для всех, но еще по ходу сезона капитан «Ак Барса» выпал из ротации сначала у Олега Знарка, а затем и у Зинэтулы Билялетдинова. «Как бы я ни оттягивал это время, все-таки с возрастом болячки и другие ситуации не позволяют набрать оптимальную форму. Болезни, травмы, паузы в чемпионате подвели меня к мысли: «Данис, все, стоп, хватит». Всегда говорил, что как только пойму, что некомпетентен на льду, не могу помочь команде выигрывать и давать результат, который от меня ждут, то закончу. Сегодня такой день. Может быть, немножко раньше нужно было это сделать, но я восстанавливался после травмы», — объяснил после игры сам Зарипов.

Поиграть много у Даниса не получилось. В одной из первых его смен «Ак Барс» пропустил, и Зарипов осел на скамейке запасных. В итоге 25-й номер казанцев провел на льду пять минут и 21 секунду. В середине третьего периода диктор объявил о последнем матче Зарипова в карьере. Данис сделал круг почета, обнялся с главным тренером «Магнитки» Ильей Воробьевым и поприветствовал партнеров.

В 2013-м, когда принималось решение по подписанию Зарипову, президент «Металлурга» Виктор Рашников спросил меня, что я думаю. Я сказал, что Данис умеет и знает, как выигрывать, таких игроков мало. Поздравляю Даниса с прекрасной карьерой. Спасибо ему за те годы, когда мы вместе работали и выигрывали», — вспомнил на пресс-конференции Воробьев.

Зинэтула Билялетдинов, обычно немногословный, выдал яркую речь: «К сожалению, не порадовали его. Слова благодарности Зарипову, который долгие годы играл за нас. Это легенда, он много сделал для Татарстана и всей страны, спасибо ему за это. Я помню, когда пришел в 2004-м: каким он был и каким он стал. Человек, который сам себя поднял на высокий уровень. Всегда говорю ребятам, что хоккей когда-то заканчивается, но жизнь продолжается. Нужно быть хорошим человеком, воспитывать достойных детей».

Еще по ходу прошлого сезона Зарипов признавался, что хотел бы сыграть в одной команде с сыном. Артур Зарипов играет в «Ирбисе», правда, не слишком выделяется. И Данис не стал скрывать, что до «Ак Барса» Артуру пока далеко: «Я не из тех людей, которые тянут за уши, пусть даже это мой родной сын. Пусть даже мы не сыграем вместе, но я готов ждать, чтобы он сам доказал свою компетентность и попал в первую команду. Если бы проявил себя, доказал, что способен, мы сыграли бы вместе, может, и не один матч. Но я верю в него, у него все впереди, думаю, и без меня докажет».

В раздевалке классной историей про друга поделился Артем Лукоянов. «Когда он играл в «Магнитке», мы проиграли им в плей-офф, мне было очень обидно. Данис подошёл ко мне после игры и сказал: «Не переживай, в следующем году я вернусь в Казань, и мы выиграем вместе». Так и получилось. Поэтому к Данису я прислушивался всегда и в хоккее, и в жизни».

Зарипов останется в команде до конца сезона и будет поддерживать одноклубников в раздевалке: победный опыт легенды «Ак Барсу» наверняка пригодится. В том, что Данис будет успешен после игровой карьеры, сомневаться не приходится. Завод по производству клюшек успешно функционирует, и на этом Зарипов вряд ли остановится.