Супердерби в Москве: лакросс от игрока «Динамо», спорный гол и драки!

«Спартак» чуть не отыгрался, но все-таки уступил.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Голы: Муранов — 1, 8:49 — 1:0. Джиошвили — 4 (бол., Ожиганов, Ильенко), 16:51 — 2:0. Рашевский — 4 (О`Делл), 21:25 — 3:0. Усманов — 1 (Заседа), 21:55 — 3:1. Порядин — 3 (мен., Локтионов), 34:46 — 3:2. Джиошвили — 5 (Рашевский, Пыленков), 35:41 — 4:2. Принс — 2 (Локтионов, Цыплаков), 50:13 — 4:3. Петухов — 2 (Римашевский), 56:05 — 5:3. Петухов — 3 (п.в., Римашевский, Миронов), 58:36 — 6:3.

Вратари: Волков — Рибар (58:17 — 58:36).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 44 (12+20+12) — 29 (5+10+14).

Судьи: Бирин, Раводин.

18 сентября. Москва. «ВТБ Арена». 7120 зрителей.

Перед дерби с «Динамо» «Спартак» понес очень серьезные потери — из строя выбыли центральные нападающие первых двух троек Иван Морозов и Александр Бурмистров. Тройка первого с Николаем Голдобиным и Павлом Порядиным стала лучшей на старте сезона в КХЛ, и потеря Морозова пришлась некстати. Не хватало и Бурмистрова, выполняющего большой объем работы в обороне. Но дерби в любом случае получилось огненным.

Неразбериха между Голдобиным и Савиковым привела к потере спартаковцев в большинстве, которой воспользовался Иван Муранов. Не набиравший очков со старта сезона нападающий точно бросил с кистей.

В концовке первого периода Джиошвили удвоил преимущество динамовцев, а на старте второго периода Дмитрий Рашевский довел его до трех шайб. Эрик О'Делл вчистую выиграл вбрасывание у Германа Рубцова: в этом компоненте «Спартак» без Морозова и Бурмистрова сильно просел. В итоге красно-белые выиграли лишь 35 процентов вбрасываний.

Отыгрались спартаковцы уже через 30 секунд — Матвей Заседа прорвался по флангу и прострелил на пятак, где первым оказался Даниэль Усманов. Ему травмы партнеров открыли дорогу в состав, и Усманов воспользовался шансом.

Порядин и Голдобин без Морозова в равных составах потеряли в яркости, но в меньшинстве 24-й номер лично сделал гол. Убежав в контратаку, Порядин точно бросил в дальний угол.

Четвертый гол «Динамо» получился очень спорным. Казалось, что вратарь «Спартака» Рыбар зафиксировал шайбу, но Джиошвили до последнего пытался выбить ее из-под ловушки словака. В итоге шайба попала в ворота, а арбитры засчитали гол после длительного видеопросмотра — игра была остановлена на восемь минут.

Егор Петухов забивал в КХЛ лакросс-гол еще в составе «Барыса» в ворота «Салавата Юлаева», а в «Динамо» отметился таким трюком уже в восьмом матче за московский клуб. Рыбар потерял клюшку и не успел закрыть угол, чем блистательно воспользовался казахстанский нападающий.

«Динамо» довело матч до победы, но и качественную игру «Спартака» стоит отметить. Матч изобиловал не только яркими моментами, но и стычками. Принципиальное противостояние подарило болельщикам шикарное зрелище, и хочется верить, что таких матчей будет больше.