Возвращение Квартальнова в КХЛ выглядит кошмарным. Минское «Динамо» проигрывает почти всем

Справится ли тренер с проблемой?

Дмитрий Квартальнов не без труда обыграл «Витязь» в последнем матче — 3:2. Формально белорусский клуб прервал пятиматчевую серию поражений, но на деле с минимальной разницей обыграл худшую команду лиги. При этом к тренеру почему-то никаких вопросов: ни по результатам, ни по игре. А там ведь катастрофа.

Дмитрий Квартальнов последний год искал себе приемлемые варианты, считая себя элитным тренером. Его сын Никита начинал переговоры с 60 миллионов, но везде натыкался на сдержанные смешки и холодный прием. Да, едва-едва Квартальнова не назначили в «Металлург», но что-то не срослось.

Затем был «Спартак», переговоры практически подходили к концу, но внезапно остановились. Есть две версии, что случилось. По одной — Алексей Жамнов все-таки согласился работать ежедневно, а контракт с ним был приоритетом. По второй — Жамнова как раз еще сильней стали уговаривать, посмотрев на то, как ведет себя Квартальнов. Есть версия, что его сын еще до подписанного соглашения начал вести переговоры с потенциальными помощниками, с хоккеистами, гарантируя им место в составе, если они сделают его своим представителем. Возможно, все было совсем не так, но об этом постоянно говорили.

Фото ХК «Динамо» Минск

В общем, не договорились, но тут проявилось минское «Динамо», где хотели что-то поменять после ухода Крейга Вудкрофта. Непонятно, почему они не посмотрели в сторону Александра Андриевского. Видимо, были какие-то резоны. Посчитали, что Квартальнов принесет энергию, будет развивать молодежь и строго спрашивать с легионеров, которые последние годы жили в Белоруссии припеваючи.

И все начиналось неплохо. Крутейшая победа над «Нефтехимиком», когда удалось отыграться с 1:4 и взять два очка в овертайме, разгром «Витязя» в Балашихе — 7:0. А потом...

Дальше было пять поражений подряд, а «Динамо» сдувалось быстрее, чем воздушный шарик после соприкосновения с иголкой. Все внезапно стали играть отвратительно, а на льду не было никакой цельности. То есть хоккеисты выходят на площадку, что-то делают, но при этом все невпопад, не так и не синхронно.

И самое главное — тренер ничего с этим поделать не мог. То ли он отвык работать, то ли произносил совершенно не те слова, то ли до сих пор уверен, что одно его появление в раздевалке должно дисциплинировать команду, а ведь на льду у минчан был хаос.

Добрые минские журналисты все время пытались найти какие-то плюсы в игре команды, поддерживали тренера, указывали на несуществующие кадровые проблемы, которые необходимо решить, чтобы все наладилось.

Фото ХК «Динамо» Минск

Но состав-то у белорусского клуба просто замечательный. Нет никаких дыр, которые надо немедленно залатывать. Квартальнов уже использовал 11 защитников, но оборона у него играет на собственном запасе. Хоккеисты показывают то, чему их научили прежние тренеры.

Сумасшедшая атака играет не так, как нужно. Это хорошо, что Виталий Пинчук вышел на новый уровень, показывая удивительный хоккей. Но он один. Кроме того, форвард получил травму в последней встрече, хорошо, если все обойдется, а если он выбыл из строя, то будет беда. Легионеры команды словно не понимают Квартальнова, а, вспоминая, как он работал с иностранцами в других клубах, могут вообще уйти в себя и приходить на работу только потому, что так надо. Завял даже активный Александр Волков, кажется, он не понимает, что от него требуют.

Но речи об отставке тренера почему-то не идет, хотя очевидно, что он не справляется. Возможно, в Минске тоже понимают, что тренер давно не работал, ему нужно прийти в себя, чтобы появилась уверенность. Но пока возвращение Квартальнова в КХЛ выглядит кошмарным. А если вспоминать обо всех делишках сына-агента, то вообще катастрофа.

Но хотя бы пресс-конференции стали маленькими спектаклями. Если ради этого брали, то задача выполнена.