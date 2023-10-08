«Витязь» назначил тренера, которого уволили дважды за сезон. Что даст тонущему клубу Рябыкин

Специалист долго работал помощником в «Авангарде», но как главный — не потянул.

Две победы подряд в статусе исполняющего обязанности главного тренера «Витязя» не уберегли Алексея Тертышного от обратного понижение. Специалист сменил Александра Завьялова, завалившего старт регулярного чемпионата. Тертышный взбодрил команду, но руководство клуба продолжило поиск нового главного тренера. К работе в КХЛ возвращается Дмитрий Рябыкин. Именно он призван исправить печальное поражение, в котором оказался подмосковный клуб, и залатать дыры в тонущем судне. «Витязь» опустился на дно Западной конференции и с каждым матчем (до отставки Завьялова) отдалялся от зоны плей-офф.

Рябыкин в прошлом сезоне попал в уникальную ситуацию. Тренер пережил два увольнения за год. Из «Авангарда» Дмитрия Анатольевича уволили как главного, когда в начале октября омский клуб накрыл кризис. Рябыкин не справился с миссией преемника Боба Хартли и потерял управление над командой. Выходом из положения боссы «ястребов» выбрали повышение помощника — Михаила Кравца. «Авангард» со временем преобразился: пополз вверх в таблице, а в плей-офф добрался до финала конференции, уступив только могущественному «Ак Барсу» Зинэтулы Билялетдинова.

Фото ХК «Витязь»

Вторая отставка поджидала Рябыкина в Магнитогорске. Илья Воробьев пригласил уволенного из «Авангарда» тренера, чтобы исправить проблемы с обороной. Рябыкин сделал шаг назад — снова принял обязанности помощника, но не доработал до конца регулярного чемпионата. В «Металлурге» толком не объяснили, чьей инициативой стал отказ от Рябыкина. По одной из версий, на отставке настояли лидеры раздевалки. «Магнитка» переживала не лучшие времена — из Рябыкина сделали показательную жертву. Увольнение не исправило ситуацию, зато навело смуту в руководстве, а плей-офф уральцы закончили во втором раунде поражением от «Авангарда». Против бывшего клуба опыт Дмитрия Анатольевича однозначно бы пригодился.

С трудом представляю, что Рябыкин должен предложить «Витязю», чтобы оживить команду и оперативно вернуться в реальную борьбу за плей-офф. Кажется, в нынешнем положении балашихинцам едва ли помогут даже свободные легенды НХЛ — Майк Бэбкок или Джоэль Кенневилль. Проблемы на старте регулярки навалились как снежный ком. Травмы лидеров, потерянные иностранцы, нестабильные вратари, уход лидеров в межсезонье — наследнику Завьялова завидовать не приходится.

Чем обернется приход Рябыкина в «Витязь» — еще и вопрос доверия. На календаре — лишь 8 октября. До конца регулярки играть и играть. Руководству нужно запастись терпением и дать новому тренеру перезагрузить команду. Оставить в покое и только помогать, а не отчитывать за каждое поражение. Поднять командный дух и вывести команду из депрессии — с этого стоит начать Дмитрию Анатольевичу. Игроки в «Витязе» собраны попроще, чем в «Авангарде» и «Металлурге», поэтому с коммуникацией проблем возникнуть не должно. И сам тренер после паузы должен поменяться: стать гибче и мудрее.

Рябыкин набрался опыта, работая с Хартли и Воробьевым. Неправильно только по отрезку в «Авангарде» судить, что тренер не созрел для самостоятельного плавания. В «Витязе» он получил шанс в новой, что важно, организации. Повышение ассистентов до главного в рамках одного клуба часто складывается проблемно для тренеров. Рябыкин не исключение. В «Витязе» у Рябыкина не будет времени на раскачку — тем серьезнее вызов получил специалист, чтобы доказать, что готов возглавить клуб КХЛ.