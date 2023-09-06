Провал с большой долей стыда. Два клуба КХЛ убили интригу перед игрой друг с другом

Экс-звезда «Спартака» Хохлачев перешел в «Амур», но не может сыграть против бывшей команды.

Самая крутая интрига за всю историю матчей «Спартака» и «Амура» исчезла утром в среду. Иначе, как провалом с большой долей стыда, назвать трудно. Причина произошедшего конфуза полностью рукотворная. Александру Хохлачеву, рекордсмену и бывшей звезде столичного клуба, запрещено принимать участие в сегодняшней игре против родной команды. Это было одним из условий сделки, состоявшейся за несколько дней до начала регулярного чемпионата. Нападающего обменяли из «Спартака» в «Амур» на 50 миллионов рублей и 17-летнего форварда Артема Гуменюка.

Коллега Алексей Шевченко, утром в день игры отправившийся на раскатки обеих команд, услышал версию о легком повреждении Хохлачева, но намекал об имеющейся договоренности. Чуть позднее с официальным заявлением выступил «Амур», процитировав генерального менеджера Вадима Покотило, и полностью подтвердил предположение. Оказалось, что «Спартак» на ровном месте угодил в некрасивую историю. Она почему-то была подхвачена даже официальным телеграмом лиги. Хотя такие вещи никоим образом не могут соответствовать интересам КХЛ. Игра, которая могла получить шикарный подтекст, учитывая неоднозначность ухода Хохлачева, снова стала пресной.

Александр Хохлачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Переговоры представителей игрока и менеджмента московского клуба о новом контракте длились почти все лето. Узнав за последние дни разные мнения об обмене, не могу считать какую-то из сторон однозначно правой. Это не отменяет странного решения «Спартака» расстаться с ключевым игроком, не найдя ему подходящей замены. Какими бы ни были обиды, брать на вооружение дурацкую практику, пришедшую из футбола, было нельзя. В регулярном чемпионате, состоящем из 68 матчей, это дело имеет минимальную значимость. Медийный эффект — в разы громче и одновременно болезненнее.

В принятом решении нет ничего от чистого спорта. Со скрипом еще можно бы согласиться на такой пункт, если речь шла об аренде. Хотя в прошлом сезоне взятый «Амуром» на сезон у «Сибири» форвард Сергей Дубакин сыграл против сибиряков все четыре матча, забросив две победные шайбы.

Даже в российском футболе с прошлого сезона отменили сомнительное правило. Арендованный игрок может принять участие в матче против клуба, владеющего правами на него. «Спартак», который так и не удосужился через своих менеджеров четко рассказать об обмене ведущего игрока с действующим контрактом, на ровном месте влип в небольшой скандал. В котором нет победителя — только проигравшие, включая лигу, самого Хохлачева, обе команды и их болельщиков.

Но Александр Хохлачев отправился в «Амур» с концами. Как по мне, то ситуация очень некрасивая со всех сторон.