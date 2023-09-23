«Хочу, чтобы игроки засунули свои языки куда подальше». Тренер уничтожил своих хоккеистов за поражение

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев не сдержал эмоций на пресс-конференции после поражения от московского «Динамо» (4:5).

Мы знаем Леонида Тамбиева как человека, который никогда не полезет за словом в карман. Он не боится называть вещи своими именами, критиковать игроков на камеру и прибегать к методам реверсивной психологии.

Однако таким, как на сегодняшней пресс-конференции после проигранного матча с «Динамо», главного тренера «Адмирала» мы его еще видели — на ней он буквально уничтожил свою команду за поражение в одну шайбу (4:5). Не был адресован праведный гнев лишь голкиперу Павлу Хомченко, который в первом периоде отразил сразу 23 броска по своим воротам и дрогнул лишь на 25-й минуте под натиском Джордана Уила и Никиты Гусева. Причем появился в воротах хозяев он сегодня из-за болезни Никиты Серебрякова. Без него «Динамо» вполне могло бы сегодня сделать свой счет двузначным.

«Серебряков приболел. Должен был играть Никита. Но к Паше Хомченко нет вопросов. Он держал команду столько, сколько мог. Старался и сражался. Но у нас есть люди, которые просто подводят команду. Качают головой, еще чем-то качают и просто подводят. Во всех проигранных матчах у нас находятся такие люди. Они просто проваливают игры. За счет своей плохой подготовки, за счет своего мастерства, за счет хоккейного интеллекта. Хотелось бы, чтобы таких людей в «Адмирале» не было.

Если мы ставим таких людей в состав, то я ошибаюсь, но у нас не так много кадровых ресурсов. Я бы с удовольствием произвел некоторые кадровые решения по игрокам, но на рынке никого нет, плюс финансовый вопрос, но тут вопросы не ко мне. Селекция и подписания игроков — это нормальный рабочий вопрос. Я хотел бы видеть других игроков в этой команде. Усилить команду, но надо работать с этими игроками. Как есть, так есть. То, что нам по карману, мы подпишем, но брать для того, чтобы брать — я этого тоже не хочу. Хочется вот от этих игроков, чтобы они приносили пользу «Адмиралу». Вот этого и хочется, а не чтобы они сидели и кивали головой, делая вид, как они переживают. Вы на поле это показывайте, когда приходит полный зал, а вы пропускаете три гола после проигранных вбрасываний. И о чем здесь можно разговаривать?"

Отдельно досталось от латышского коуча иностранным нападающим, двое из которых проводят во Владивостоке дебютный сезон. И ведь не скажешь, что он неправ — полноценно заменить словаков Рудольфа Червени и Михала Криштофа канадцам Тайлеру Граовацу и Джованни Фиоре не удается. Цифры в их статистике выглядят абсолютно не соответствующими их статусу: этнический итальянец, никогда не игравший в России, успел набрать за семь матчей четыре (2+2) очка, а бывший центр минского «Динамо» и «Витязя» разжился лишь тремя (2+1) баллами.

Главный тренер Адмирала Леонид Тамбиев. Фото ХК «Адмирал»

«Немного подустало звено Шэна, и некому взять на себя бремя лидерства. Это закономерно. Молодые игроки не могут, как локомотивы, все тащить. Где у нас остальные? Где у нас эти два легионера? Я их не вижу. Пока я не вижу того, как должны играть легионеры. Объективно и честно вам могу это сказать.

Да и другим игрокам надо добавлять и добавлять. Во всем. Как можно играть с командой, которая обладает таким подбором хоккеистов, когда ты еще и проигрываешь ей в борьбе? В единоборствах? В стыках? Не в системе игры, а в борьбе! Во вбрасываниях! У нас есть сутки с половиной, чтобы разобраться во всем и вытащить, может быть, тех людей, которые посвежее и кто не играл сегодня. Подумаем над этим".

Не менее яркий спич Тамбиев выдал, отвечая на вопрос про робкое начало матча:

«Тут дело в уровне. Да, «Динамо» очень мощно выглядело, и мы не справлялись, в этом я с вами соглашусь. Молодец Хомченко, что в первом периоде он удержал нас в игре. Но здесь все вместе. Проиграны стыки, единоборства... Ну проиграна была практически вся борьба. На последние 12 минут мы перешли на игру в три звена. Мне пришлось посадить людей, которые выпадали из игры, и вот тогда пошла игра.

Команда раскрепостилась, но для этого мне пришлось посадить трех игроков. Игра состоит из ошибок, из проигранных микродуэлей, из проигранных вбрасываний и проигранных вещей. У нас половина нападающих сегодня просто-напросто проиграли всю борьбу. Здесь выпускаешь свежего игрока, который не играл в прошлом матче, и он «привозит» нам два гола. Проигранное вбрасывание и гол в меньшинстве, когда его как стоячего обкатывают. Честно скажу — проблем хватает. Постараемся их исправить. Мне понравились последние 10-12 минут, когда играли в три звена. Вот тогда команда зазвенела. Можно порадоваться за молодого защитника Никитина, который сегодня гол забил.

У нас от некоторых очень много болтовни. Много говорят, а мало делают. Я хотел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали работать и пахать, как это делало «Динамо». Вот это мне хочется видеть. У меня в прошлом сезоне столько говорунов не было в команде. Некоторые игроки столько болтают, что диву даешься. Честное слово. Извините за эмоции".

И теперь главный вопрос — как игроки отреагируют на разгром от своего тренера в ближайшем матче со СКА?