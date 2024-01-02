Тренер КХЛ выгнал команду на тренировку 1 января. За это надо лишать очков

У специалиста из «Адмирала» Леонида Тамбиева есть аргументы на это решение. А у лиги пока нет рычагов, как бороться с нарушением регламента.

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев нарушил положение регламента и назначил тренировку на 1 января. Причем она была достаточно тяжелой. Говорят, что с будущего сезона такое будет исключено. Сергей Гимаев, который теперь отвечает в КХЛ за интересы игроков, практически гарантирует это. Весь вопрос в инструментах наказания.

Не думайте, что только Тамбиев первым нарушил регламент и до него такого не было. Постоянно происходило. Игроков собирали раньше начала сборов, лишали выходных, которые были положены во время пауз в чемпионате.

Леонид Тамбиев на скамейке «Адмирала» в матче с «Нефтехимиком». Фото ХК «Адмирал»

«Профсоюз» (иначе как без кавычек его писать нельзя) под руководством Андрея Коваленко, вместо того чтобы пресекать нарушения, включал дурака. И последнее у них выходило лучше всего. Они говорили: пусть нам хоккеисты сделают официальный запрос, и мы будем разбираться.

И с этим надо заканчивать. Официальный запрос от хоккеиста — это как пойти в открытую против тренера и руководства и нажить себе множество проблем. «Профсоюз» это знал, у них был повод развести руками и смотреть стеклянными глазами на хоккеистов.

Сергей Гимаев говорит, что со следующего сезона будут большие штрафы, а для пресечения правонарушений никаких запросов делать не надо. Как только в КХЛ узнают об этом тем или иным способом (в том числе через сообщения в СМИ), так сразу начнут проводить проверку, и если она докажет нарушение, то последует штраф. Хорошо бы.

Но тут и КХЛ должна что-то сделать с этими новогодними праздниками. Взять того же Тамбиева. Его понять можно. 3 января в 13.30 по Москве команда играет в Новосибирске. Утренняя раскатка практически исключена, то есть можно провести до игры лишь одну тренировку — 2-го числа. Это нормально или мало? По мне — идеально, но тренер держит в уме, что 1 января хоккеисты вообще не занимаются спортом и привести их в чувство будет тяжело.

Получается, что надо либо возобновлять сезон 4 января, либо вообще отказаться от новогодних праздников. Последнее — нереально, так как ночь с 31-е на 1-е считается семейным торжеством, и изменить это невозможно. Значит, надо переносить возобновление турнира на день. Но и переносить не так-то и легко, ведь у тех, кто составляет календарь, каждые сутки на счету, учитывая, что мы по-прежнему соблюдаем законы ИИХФ.

Есть и еще один вариант. Оставить все как есть, 1-го не тренироваться, а 2 января собираться командам, даже если им в этот день лететь. Но тут надо менять психологию тренеров. Тамбиев, Леонтьев (я могу назвать еще пару-тройку человек) ни за что не пойдут на этот шаг, считая, что хоккеисты обязательно напьются и обожрутся в выходной, а потом им придется «неделю набирать форму». То, что у нас в КХЛ играет все больше людей, которые соблюдают режим даже в межсезонье, для них не аргумент. Но, боюсь, и штрафы не остановят этих специалистов.

Хоккеисты «Адмирала» и «Нефтехимика». Фото ХК «Адмирал»

Надо менять систему наказания. Допустим, 100 или даже 300 тысяч никого не остановят, а лишение одного-двух очков в таблице — гораздо более действенная мера. Штрафы не станут существенным ударом, а почему у тебя забрали баллы, перед руководством объяснить невозможно. В смысле вы пошли на нарушение ради потери двух очков? Освободите-ка должность.

Но КХЛ вообще не пользуется этим методом, а ведь если внести это в регламент, то давно бы, например, исчезли долги по зарплатам и премиальным. Надо подумать о такой мере. Вероятно, ее даже применять не придется, если все специалисты будут знать о суровом наказании.

А сейчас просто кому-то не повезло, что они работают с Тамбиевым.