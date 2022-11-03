«Лада», чтобы играть в КХЛ, просит набрать состав из игроков других клубов. Позволят ли ей такое?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Юбилей

«Сочи» проигрывает 10-й матч подряд, но для нового главного тренера команды Сергея Светлова это лишь третье поражение. Плохо, конечно, но надо учитывать нюансы. Например, он принял команду буквально за стуки до встречи с «Трактором», так что вообще ничего не мог исправить за несколько часов. Далее шли ЦСКА и СКА, а выигрывать у этих соперников практически невозможно. У московского клуба впечатляющая победная серия, а питерцы еще и Никиту Гусева заявили, мало им пяти хороших звеньев. Так что очевидно, что Светлов был в уязвимом положении. Но разница в действиях команды по сравнению с заключительной игрой Андрея Назарова 23 октября колоссальная.

Непонятно, с чего это бывший тренер через своих знакомых пытается разделить неудачу с генеральным менеджером Алексеем Бадюковым. Понятно, что не хочется признаваться в своих ошибках, но хотя бы можно было озаботиться более конкретными претензиями, чем вздохами и намеками. Бадюков собрал отличную команду, учитывая все нюансы его работы. Летом, если не смотреть на тренировочный процесс, и в голову не приходило, что клуб ждет такие проблемы. Но кто ставил одних и тех же людей в состав на турнире в Сочи? Уж точно не Бадюков. В итоге одни сидели, другие уставали, не было никакой вариативности, а те, кто появлялся на площадке, толком не понимали, чего от них хотели. Слышал, что генеральный менеджер в этом сезоне получил карт-бланш на формирование «Капитана», и посмотрите, как выступает коллектив, который раньше терял всю спортивную мотивацию к середине сентября. Так что не надо перекладывать ответственность.

Сейчас же со Светловым внезапно пятерки стали делать что-то разумное, кто-то начинает раскрываться (справедливости ради отметим, что некоторые, наоборот, не справляются), но все стало гораздо осмысленней. Плотный календарь лишает Светлова хоть какой-то возможности подготовиться к матчам. Но команда уже не вызывает жалость.

Аренда

Удивительная история случилась в КХЛ. Как вы помните, лига легализовала аренду, клубы стали отдавать хоккеистов, которые не проходят в состав, и мы получили, например, Ярослава Лихачева. Этим летом из ЦСКА в «Торпедо» перешел нападающий Лев Комиссаров. Довольно перспективный хоккеист системы армейского клуба, который в свое время был кандидатом в молодежную сборную России. Говорят, что он приглянулся Игорю Ларионову, хотя в Нижнем Новгороде и не понимали этого решения. Так вот накануне Лев вернулся в систему ЦСКА. Он не смог закрепиться в новой команде, все время сидел в ВХЛ, причем играл очень редко даже за «Дизель».

Но как такое могло произойти? Ведь игрока, отданного в аренду, не могли отдать до конца сезона, в этом вся идея. Дело в поправках к документам об условиях аренды, о которых публично и не объявляли. Если раньше аренда завершалась лишь после окончания сезона, то теперь ее можно прервать досрочно. Для этого нужно согласие трех сторон (двух клубов и спортсмена), но, чтобы вообще заговаривать на эту тему, требуется, чтобы хоккеист провел менее 30 матчей в текущем чемпионате. Комиссаров не играл, будущего в системе нижегородцев у него нет, потому и вернули.

Говорят, что такую поправку внесли из-за двух случаев в прошлом сезоне. Роман Бычков был отдан в «Амур», но тренеры хабаровского клуба выпускали его очень редко, а вернуть в «Локомотив» не могли. Плюс история с Артемом Чмыховым. Защитник переехал в Череповец из ЦСКА, но застрял в высшей лиге, быстро разочаровав Андрея Разина. Но и закон, и поправки все равно не делают аренду хорошим решением. Проблема решается легко, без всяких дополнительных фантазий. Ограничьте число игроков на контрактах. 22 — односторонних, 5 — двусторонних и 5 трехсторонних. Все остальные — свободные агенты. Мигом про аренду забудут. Так что в случае с Комиссаровым никаких нарушений регламента нет. Сам основной документ лиги неидеальный, но это другая история.

Просьба

«Лада», которая в следующем сезоне возвращается в КХЛ, обратилась в лигу с предложением провести редрафт, чтобы собрать более или менее приличный состав. Идея заслуживает внимания. Понятны и причины, по которым клубу из Тольятти все это необходимо. Да, 30 апреля в России появится огромное количество неограниченно свободных агентов. Но начинать собирать команду в первый день мая — ужасно, и ставит коллектив в неравные условия с остальными. А вести переговоры с потенциальными новичками до назначенного срока нельзя. Тупик.

Правда, смущает, что на последнем редрафте те же тольяттинцы взяли только одного хоккеиста, а это совсем никуда не годится. Правила бы придумать нормальные. Например, новичок лиги должен взять как минимум 10-15 хоккеистов. А клубы пусть защищают лишь 10-11 человек. Конечно, и тут найдутся минусы, но речь о том, что необходимы четкие понятные правила. И они должны учитывать интересы «Лады». Можно подумать и о том, чтобы разрешить клубу использовать в первые два сезона семь или восемь легионеров. Лимита вообще быть не должно, но этот вопрос политический и решается иначе. Однако новый клуб должен получить какие-то послабления. Потому что никому не нужна слабая команда в КХЛ, у которой кроме традиций ничего и нет. Правда, никто до сих пор не знает, какая платежка будет у команды. На максималку никто не рассчитывает, но очевидно же, что пол зарплат не позволит бороться ни за что, кроме десятого места. С редрафтом надо решать в ближайшее время. Или позволить клубу вести переговоры с потенциальными кандидатами прямо сейчас, но тогда начнется хаос.