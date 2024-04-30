Поговорили перед открытием рынка свободных агентов с Романом Беляевым.

Большие контракты на сегодня в «Спартаке» невозможны

— Сильно ли изменится «Спартак» в межсезонье? — вопрос Беляеву.

— Мы хотим сохранить костяк состава. Будем также усиливаться. Как многие видят, на рынке мало игроков. Новости по «Спартаку» будут поступать в течение мая-июня. Основная наша задача — сохранение нынешней команды. О новых игроках вы узнаете в ближайшее время. Наша основная работа будет все-таки в мае-июне, когда появятся разные варианты обменов. После открытия рынка часть игроков получит статус ОСА — и у нас, и в других командах. Будем искать варианты, чтобы усилить состав.

— Ослабление лимита на легионеров с сезона-2024/25 упрощает работу генеральных менеджеров по поиску игроков?

— В каждой команде все индивидуально. Мы ограничены не только лимитом на иностранцев, но и потолком зарплат. Некоторым клубам с топовыми российскими игроками приходится им давать хорошие деньги. В прошлом году было принято решение о трех иностранцах. Мы только привыкли к этим правилам, а теперь новые изменения. Подстраиваемся к ним. У нас нет самоцели — подписать пять иностранцев. Есть такая возможность, но мы все должны понимать, что эти игроки должны быть как минимум не слабее наших ребят, а в том числе и сильнее. В Северной Америке еще в разгаре чемпионат, идет плей-офф. Ребята, которые могут начать карьеру в Европе, все еще думают и надеются на предложения в Северной Америке.

Наш рынок оживет ближе к 1 июня — после открытия рынка в Северной Америке. Достойных иностранцев очень мало. Пусть в команде будет два-три легионера, но они должны делать нашу лигу сильнее.

— В «Спартаке» нет игроков с высокими зарплатами для всей лиги, как в «Авангарде», «Салавате Юлаеве», СКА. Чтобы бороться за игроков уровня Никиты Гусева, Владимира Ткачева, Александра Хмелевски, нужно предлагать большие деньги. Готов ли на это «Спартак»? Вашей концепции соответствуют новички с зарплатой 80+ миллионов рублей?

— Нет, в «Спартак» на сегодняшний день такое невозможно. Мы готовы давать достойные контракты игрокам. Тело контракта не такое большое, но в клубе есть система бонусов. Игроки при достижении определенных результатов и при хорошем сезоне могут зарабатывать на уровне ведущих хоккеистов лиги. Понимаю, ребята хотят сразу большую сумму контракта.

У клуба есть философия. Мы предлагаем хоккеистам наши правила. Если они соглашаются, то подписывают контракт и играют за «Спартак». А если что-то не устраивает, то всегда есть выбор, есть другие команды. Мы действуем в рамках регламента. Мы можем предложить хорошую локацию, хорошие условия для развития, у команды хорошие бытовые условия. То, что мы не даем большие контракты, — это наша философия. Кто-то не согласен с этим, но в клубе есть установленные правила. Вы или соглашаетесь с ними или нет. Все просто. Мы никого не заставляем. Ко всем игрокам одинаковые требования. Мы не можем рушить баланс контрактов в раздевалке. Это очень тонкий момент, которому мы уделяем большое внимание.

— Самый большой оклад в «Спартаке»?

— Вы же знаете, что это контракт Голдобина.

— Контракт выше, чем у Голдобина, вы не можете предложить?

— Нет. Тело контракта в нашей команде максимальное у Голдобина — 45 миллионов. Но есть бонусная часть, при выполнении которой он получит очень хорошие деньги, находясь в Москве. Каждый выбирает лучшие бытовые условия для семьи. Условия, которые мы предлагаем, конкурентоспособны.

Есть несколько вариантов получения денег: либо получить их сразу гарантированно в контракте, а у нас бонусная часть является мотивацией. Игрок постоянно должен быть мотивирован. Так мы помогаем тренерскому штабу, чтобы хоккеисты были голодные и заряженные. Они видят, что при хороших результатах в рамках бонусов могут получить больше партнеров.

Условия для ребят одинаковые. Да, есть уровень зарплат для каждого звена, но мы следим за структурой контрактов, чтобы не было перекосов и чтобы раздевалка не обсуждала, у кого какой контракт. Правила игры одинаковы для всех, все зависит от ребят на льду.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Думаю, если Мальцев останется в КХЛ, будет играть за «Спартак»

— Почему не получается договориться о продлении с Михаилом Мальцевым?

— Я бы не сказал, что мы не договорились с Мальцевым. Сейчас мы не можем вести с ним переговоры, потому что он, как и Морозов с Пашиным, на контрактах с клубами НХЛ. Есть взаимоуважение контрактов.

Как только они истекут в Северной Америке, мы можем вести переговоры. На всех игроков мы закрепим права, 30 апреля мы сделали квалификации. Права у «Спартака» — дальше мы продолжим переговоры. Мы хотим сохранить Михаила. Надо понять его желание. Нам кажется, что он склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в КХЛ. Осталось договориться. Надеюсь, у нас получится, больших проблем не должно быть.

— Проясните будущее Максима Цыплакова. К нему был интерес от клубов НХЛ.

— «Спартак» сделал Максиму квалификационное предложение. Мы находимся в диалоге с его представителями. На сегодняшний день выбор о продолжении карьеры на стороне Максима. Возможности, которые появились после успешного сезона, могут быть не каждый год.

Считаем, что Максим должен сам сделать выбор. Не хотим его уговаривать или прибивать деньгами, чтобы он остался и потом в один момент понял: у него была возможность, о которой мечтает каждый молодой хоккеист, — попробовать себя в лучшей лиге мира.

Это выбор Максима, мы с ним в переговорах. Если он захочет остаться, то мы будем только рады этому. Права сохранены «Спартаком». Как и с Мальцевым, в течение какого-то времени мы начнем переговоры и постараемся договориться. Если игрок примет решение продолжить карьеру в Северной Америке, то мы пожелаем ему удачи и проявим уважение. Для «Спартака» это оценка работы системы. Посмотрим, чем все закончится. Я бы не сказал, что в истории поставлена точка.

— Внутренний потолок зарплат может помешать «Спартаку» сохранить Цыплакова? Им интересуются другие клубы КХЛ.

— Сначала Максиму надо определиться, где — в России или Северной Америке — продолжать карьеру. Думаю, если Максим решит остаться в КХЛ, то он будет играть за «Спартак».

— Какие позиции хотите усилить в межсезонье?

— Хочется создавать глубину в каждой линии. Сначала надо определиться с ребятами, которые остаются в команде. Мальцев, Цыплаков — это форварды первых двух линий. Если мы понимаем, что они остаются, то, значит, места в топ-6 заняты. Тогда упор сделаем на усилении системы молодыми ребятами. Если останутся игроки, которых мы хотим сохранить, то свободных мест не так много.

Думаю, мы увидим двух-трех новых нападающих в «Спартаке». По линии обороны: рынок защитников достаточно скудный. Наверное, будем искать усиление именно на позицию иностранца. Это тоже история не нынешнего времени.

— Какие мысли по вратарской линии? Патрик Рыбар — Дмитрий Николаев — с ними пойдете в новый сезон?

— У нас подписаны два вратаря: Рыбар и Николаев. Планируем начать сезон в таком составе. Целенаправленно мы не ведем поиск вратарей.

— Тренерский штаб Алексея Жамнова продолжит работу в полном составе? Не пытались ли увести кого-то из помощников у вас?

— Пожелание Алексея Юрьевича Жамнова — сохранить тренерский штаб в полном составе. Клуб этим занимается. Думаю, никаких сюрпризов не будет и наш тренерский штаб продолжит работу в полном составе.