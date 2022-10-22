Мы открыли зарплаты всех грандов, а теперь добрались и до середняков. Сколько получают игроки «Сибири»?

За последние десять лет к «Сибири» крепко приклеился ярлык «команды средней руки». Новосибирцы никогда не были в топе самых богатых клубов КХЛ и не привыкли заваливать игроков деньгами. При этом они никогда не бедствовали и по зарплатному бюджету неизменно располагались где-то между патрициями и плебеями. Эдакий типичный кахаэловский белый воротничок, неспособный сражаться за хоккеистов с олигархами. Мы решили покончить с расплывчатой формулировкой «клуб со средним бюджетом», полностью раскрыть платежную ведомость команды Андрея Мартемьянова, а также рассказать, сколько тратит на зарплаты типичный клуб из разряда простых смертных.
На данный момент платежка «Сибири» с учетом командированного в ВХЛ защитника Артема Чмыхова составляет 481 миллион рублей. Разумеется, по регламенту в ней не учитываются базовые оклады молодых Никиты Ефремова, Ильи Пастухова, Дмитрия Овчинникова и Егора Спиридонова, чьи зарплаты не попадают под потолок в силу возраста.
Представить, что тройку самых высокооплачиваемых игроков в Новосибирске будут составлять не легионеры, просто невозможно. Чтобы стабильно попадать в плей-офф и сражаться за выход во второй раунд, сибирякам приходится каждый год рассчитывать на иностранцев, которые хоть немного нивелируют дефицит мастерства. И, надо сказать, Тэйлор Бэк и Тревор Мерфи свои контракты пока полностью оправдывают. Первый — сразу же стал лучшим бомбардиром, главным креативщиком и столпом большинства, на котором во многом и держится первая спецбригада. Второй — даже пропустив важнейшую часть предсезонки из-за болезни отца, с первых матчей начал по-настоящему «звенеть» и сейчас уверенно возглавляет список лучших бомбардиров-защитников лиги с 17 (5+12) очками в 21 матче. Главное, чтобы оба канадца не бросили играть после того, как выбьют бонусы, составляющие около 50 процентов от базовой части соглашения.
А вот Михал Чайковски пока не уносит свои деньги. Летом он был одним из лидеров обороны «Сибири» и наводил ужас на вратарей зубодробительным щелком. Но на старте регулярного чемпионата огромный стокилограммовый словак выглядит очень тяжело и никак не может забросить, частенько отличаясь результативными привозами. Правда, назвать его пропащим язык пока не поворачивается.
Среди россиян на первой строчке расположился лучший снайпер команды Александр Шаров. В это межсезонье Кирилл Фастовский, во многом благодаря статусу ограниченно свободного агента, сумел сохранить 26-летнего технаря. Однако следующей весной автор первого покера в сезоне впервые выходит на рынок, где за него точно будет бойня. И если бессменный босс «Сибири» планирует сохранить своего лидера, то ему придется дать намного больше, чем нынешние 35 миллионов за сезон.
Не вызывает вопросов контракт Владимира Бутузова, по сути, вернувшегося в родной клуб на деньги, которые в прошлом году получал здесь Олег Ли. Чего не скажешь о другом местном воспитаннике — защитнике Илье Морозове, умудрившемся в межсезонье вместе со своим агентом Сергеем Исаковым выкрутить руки Фастовскому и выбить себе цифры однозначно выше своей рыночной стоимости.
Не выглядят крамольно довольно крупные для простых и не обласканных вниманием работяг зарплаты Евгения Чесалина, получавшего новый контракт в статусе капитана, и любимого игрока главного тренера Вячеслава Литовченко, который отрабатывает каждый рубль пахотой, кучей заблокированных бросков и бешеной работоспособностью при игре без шайбы. Пусть первый сейчас и слишком часто оказывается в запасе. Предугадать спад возрастного вингера, всегда строившего свой хоккей за счет скорости, было можно. Однако не продлить или обделить деньгами настоящего вожака, сплачивающего вокруг себя раздевалку, было бы глупо.
По-настоящему смущают только цифры совсем затухшего в последние два года форварда Антона Шенфельда. Только здесь нужно понимать — в столицу Сибири опытный магнитогорец переезжал в статусе капитана «Торпедо», а его крупный контракт «Сибирь» забрала в результате обмена на защитника Николая Демидова. Можно говорить о переплате Вячеславу Основину, которого взяли на позицию второго центра. Но увести главного «пожарного» КХЛ у конкурента в лице «Автомобилиста» без суммы в 28 миллионов вряд ли бы получилось.
Есть ли у «Сибири» заначка на новых хоккеистов? Немного удивительно, но да. Летом Фастовский был готов дать около 40 миллионов Сергею Шумакову, чья кандидатура была в итоге отвергнута тренерским штабом, а на прошлой неделе в интервью КХЛ ТВ Фастовский заявил, что клуб с удовольствием взял бы еще одного иностранного нападающего. Хотя на предсезонной пресс-конференции он говорил, что весной бюджет клуба был скорректирован в сторону уменьшения. Впрочем, «лишние деньги» в Новосибирске — понятие весьма зыбкое и условное.
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