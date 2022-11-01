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КХЛ

Сегодня, 10:40

Такие хоккеисты в КХЛ на вес золота. Герой Олимпиады Гусев вернулся в СКА

Михаил Скрыль
Корреспондент
Форвард сборной России Никита Гусев на Олимпиаде-2018.
Фото Getty Images
Никита Гусев.
Фото Global Look Press
Российский форвард Никита Гусев (справа) против вратаря сборной Финляндии Харри Сятери.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий до последнего ждал предложений из Северной Америки. Не дождавшись, подписал контракт с армейским клубом.

Возвращение Никиты Гусева в КХЛ оставалось делом времени. После начала регулярного чемпионата НХЛ стало понятно, что нападающий не получил достойных вариантов за океаном и вернется в Россию. Выждав паузу, ведь время отчасти работало на игрока, Никита воссоединился с Романом Ротенбергом в СКА. Предложения других клубов не заинтересовали Гусева. В Санкт-Петербурге нападающему все привычно и любимо. А состав армейцев располагал к приглашению креативного форварда, который разнообразит атаку.

Герой Пхенчхана-2018 избежал изнурительной предсезонки и готовился к чемпионату самостоятельно. В 30 лет профессиональный хоккеист понимает, какие нагрузки необходимы организму. Если Гусев всерьез рассматривал НХЛ, то к физической форме должен был относиться еще ответственнее. Сейчас смущают только кондиции, в которых форвард присоединился к армейцам. Пауза без матчей не проходит бесследно. Никите потребуется время на раскачку, ведь он не играл в хоккей с апреля.

Российский форвард Никита Гусев (справа) против вратаря сборной Финляндии Вратарь Харри Сятери. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Российский форвард Никита Гусев (справа) против вратаря сборной Финляндии Харри Сятери. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Решение Гусева легко поддается объяснению. Форвард выбрал нагретое место в клубе, который не обидит рублем и претендует на Кубок Гагарина. Уровень КХЛ просел из-за отъезда иностранцев, так что Никита ворвется в пул главных звезд лиги. Но слабо верится, что форвард будет доминировать, как пару лет назад. Не та мотивация, да и у армейцев мало хоккеистов, подходящих Гусеву по духу игры. Центрального уровня Вадима Шипачева в Санкт-Петербурге нет. Вся надежда на восстановление Николая Прохоркина, которого ждут не раньше декабря. Не исключено, что Никиту попробуют в связке с бывшим партнером по ЦСКА.

Армейцы впечатляюще прошли два первых месяца регулярки. Набрали 47 очков из 50 возможных и с отрывом лидируют в КХЛ. Казалось бы, механизм отлажен и без звездного новичка, который весной покинул клуб в надежде пристроиться в НХЛ. Все так, но кейс Гусева выбивается из привычных рамок. Летом армейцы обновили состав и сделали ставку на универсальных нападающих. Единственным творцом остался Дамир Жафяров. Технарь с богатым опытом не помешает тренерскому штабу, который знает, как использовать Никиту.

Не забываем о принципе «лучше нам, чем соперникам». Конкуренты СКА охотились на Гусева, но он выбрал старых знакомых из Санкт-Петербурга. Представьте, каким был бы гнев армейских боссов, если бы Никита, перейдя в условный «Локомотив» или ЦСКА, похоронил бы питерцев в плей-офф? О неподписанном контракте с форвардом Ротенберг жалел бы очень долго. Накрывшая СКА череда повреждений также подтолкнула к сотрудничеству с Гусевым. Сразу несколько стабильных игроков основы помещены в список травмированных.

Никита Гусев. Фото Global Look Press
Никита Гусев.
Фото Global Look Press

Никита разнообразит атаку армейцев. Временами команда напоминает движущийся по узкоколейке состав. Это к разговору о том, что творчество замыкалось на одном Жафярове. Теперь компанию Дамиру составит обращающийся с шайбой на «ты» Гусев. Понятно, что в регулярке СКА катком пройдет по соперникам и переедет 90 процентов команд за счет суммарного мастерства. В плей-офф подобный план Ротенберга может не сработать. Против ЦСКА, московского «Динамо» или того же «Локомотива» требуется нечто большее, чем линейность, злость и большой объем катания.

Союз Гусева и СКА потенциально выгоден обеим сторонам. Возвращение в НХЛ так и останется для Никиты несбывшейся мечтой. Впрочем, нападающему незачем загоняться из-за упущенного шанса. Гусев провел два сезона за «Нью-Джерси» и «Флориду», набрал 54 (17+37) очка в 97 матчах. Оставил след в лиге, пусть и не такой яркий, как хотелось. А ведь некоторые нападающие с сопоставимым талантом не продержались в НХЛ больше двух-трех месяцев. Порадуемся за КХЛ: в лигу вернулся признанный мастер, за игрой которого приятно наблюдать. Таких хоккеистов не хватало нашему чемпионату — они на вес золота.

Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Сборная России по хоккею
Роман Ротенберг
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