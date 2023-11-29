Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Илья не играл в хоккей два с половиной года.

В последний раз Илья Ковальчук играл в официальном матче 28 апреля 2021 года. В тот день его «Авангард» в шестом матче финала Кубка Гагарина победил ЦСКА в Балашихе, и капитан омичей в третий раз за карьеру поднял над головой Кубок Гагарина. С тех пор героя Квебека-2008 мы на льду не видели, но и официальных заявлений об уходе из большого спорта Илья не делал.

По нашим данным, Ковальчук все-таки принял решение о продолжении игровой карьеры. В 40 лет легендарный форвард возвращается в родной «Спартак», с которым подпишет контракт до конца нынешнего сезона. Похожая ситуация была и в «Авангарде», только тогда Ковальчук ехал к одному хорошо знакомому тренеру — Бобу Хартли, а теперь — к другому, Алексею Жамнову.

Не секрет, что его фигура сыграла важную роль в решении звездного нападающего.

Сложно предугадать, в каком физическом состоянии находится форвард, но в одном можно не сомневаться — Ковальчук точно станет лидером команды в раздевалке и настоящим капитаном. На маленьких площадках куда важнее мастерство, которое у ветерана точно никуда не испарилось.

Повторится ли победная история с «Авангардом»? Шансы у «Спартака» с подписанием Ильи и вероятным трансфером центрфорварда Михаила Мальцева из системы «Лос-Анджелеса» только возрастают. Команда Жамнова впечатлила всех в первой половине регулярки ярким комбинационным хоккеем, особенно мощно выглядела тройка Голдобин — Морозов — Порядин. Но с травмой центра дела пошли похуже. Тем не менее, главный тренер ищет варианты и в матче с «Автомобилистом» даже разбил Голдобина и Порядина по разным звеньям.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Конкуренты тоже набирают ход. Победную серию выдал СКА, очень зрелую игру демонстрируют «Локомотив» и московское «Динамо», потихоньку выбирается из болота неудач ЦСКА. Только в Западной конференции у «Спартака» как минимум пять очень серьезных соперников — не забываем и о «Торпедо» Игоря Ларионова. Но с подписанием Ковальчука красно-белые добавляют очень важный элемент — победный опыт. Причем такой, которого нет практически ни у кого в лиге.