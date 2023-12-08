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Сегодня, 17:45

Настоящий Федотов возвращается? Как играет вратарь, отслуживший год в армии

Михаил Скрыль
Корреспондент
Вратарь ЦСКА Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь, которого с боем отстояли у ИИХФ и НХЛ, постепенно обретает былую форму.

Рутина регулярки КХЛ остудила горячую тему, связанную с возращением Ивана Федотова в ЦСКА. Коротко напомню ее вводные. Отслуживший в армии вратарь подписал контракт с армейцами, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией». Делом Федотова заинтересовалась ИИХФ. Международная федерация наложила санкции на хоккеиста (дисквалификацию), клуб (штрафы) и лигу, запретив Ивану играть за ЦСКА. Руководство армейцев упорно шло до конца — никакие угрозы ИИХФ не помешали голкиперу полноценно начать сезон и к паузе в чемпионате провести 23 матча.

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Вернулся ли настоящий Иван в декабре?

Когда летом москвичи анонсировали контракт с Федотовым, устроив самую загадочную и мрачную пресс-конференцию межсезонья, главный тренер Сергей Федоров надеялся, что Иван вернется в тонус за три месяца регулярки. Прямая цитата звучала так: «В декабре, думаю, мы должны будем увидеть Ивана, который здорово играет в воротах ЦСКА и сборной». Игра за сборную останется несбывшейся мечтой — на Кубок Первого канала Федотова не пригласили. Зато в клубе голкипер постепенно выходит на прежний уровень. На паузу в чемпионате Федотов ушел с серией из трех побед подряд — над минским «Динамо», «Металлургом» и «Витязем», а в двух последних матчах пропустил лишь одну шайбу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прогноз Федорова оказался близким к истине, хотя старт регулярки наводил на мысли, что ЦСКА зря ссорился с ИИХФ и плыл против течения. Начало чемпионата у Ивана не задалось. Сразу вспоминается матч за Кубок Открытия, когда голкипер получил пять пробоин от «Ак Барса» с 38 бросков, а также поражения в принципиальных играх со «Спартаком» и СКА. Армейцев знатно лихорадило в первые месяцы чемпионата. Сказалось ли чемпионское похмелье или хоккеисты перенасытились «шайбой» за последние два сезона — одному Федорову известно. Проблемы команды наложились на перерождение Федотова. В важных моментах Иван не выручал, а иногда пропускал откровенно вратарские голы.

В ноябрьской игре с петербуржцами голкипер пропустил лишь дважды, но обе шайбы оставили вопросы. От Василия Глотова вратарь проглотил прямой бросок с центра зоны, а затем не прочитал задумку Андрея Чивилева и не справился с нехитрым броском низом. Если разбирать игру Федотова под микроскопом, странных действий наберется достаточно. В таланте Ивана никто не сомневался. Федотов — габаритный голкипер, который мобилен в «краске» при своих 200 сантиметрах. Хорошая работа ног и правильный выбор позиции позволяют играть от сильных сторон. Все эти навыки постепенно возвращались к Федотову после длительного простоя без большого хоккея.

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После игры в Магнитогорске припомнил Федорову июльское заявление, уточнив, можно ли сейчас говорить, что Федотов близок к полноценной форме. В словах явно читался скрытый посыл: в ЦСКА верили, что адаптация Ивана пройдет быстрее.

— Так говорить, наверное, нельзя, — сказал Федоров. — Но тот прогресс, который мы наблюдаем в последние две-три недели, он есть. А как будет дальше, загадывать я не люблю и не хочу. Но то, что мы планомерно работаем с Иваном, — это факт. Очень рад за нашу команду, ребята понимают, где Иван был, как он провел последний год, даже не год, а 18 месяцев. И поэтому я рад за них, что они ему помогают и играют в достаточно хороший хоккей, особенно без шайбы.

Вратарь ЦСКА Иван Федотов.
Иван Федотов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Статистика Федотова почти на доармейском уровне

Оценивать любого хоккеиста лучше вживую. Даже самые продвинутые нарезки смен и опасных моментов не всегда открывают полную картину. Возможность внимательнее последить за Федотовым получил в матче ЦСКА в Магнитогорске. Иван оформил «сухарь», отразив 28 бросков. Это повод похвалить вратаря за надежность и хладнокровие, особенно в третьем периоде. «Магнитка» создавала моменты — как с позиционных атак, так и после контрвыпадов, но Федотов разгадал все замыслы. Чтение игры — первое качество, которое хочется выделить по итогам матча. Иван словно вернул «Металлург» в седьмой матч финала-2022, когда уральцы почти ничего не придумали в атаке и закономерно проиграли.

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Чтобы Федотову вернуться к образцу весны 2022 года, надо обрести стабильность на дистанции. Рекорд сезона по длительности победной серии (три матча) вратарь установил аккурат перед паузой. Единственное — между минским «Динамо» и «Металлургом» голкипер получил выходной. На «Трактор» ЦСКА вывел Александр Шарыченков — и проиграл. Статистика первой половины чемпионата близка к сезону-2021/22. Расхождение незначительное, в том числе по проценту побед в регулярке (52-54%). Показатели улучшатся, когда Федотов заиграет ровнее и получит больше матчей в старте. Хотя в том, что Иван даже после года в армии остался первым номером ЦСКА, сомневаться не приходится.

Федотов в оптимальной форме нужен команде в плей-офф. Армейцы уже не выглядят монстром, способным перемолоть любого соперника — от прагматичного с акцентом на оборону до сверхатакующего. Возвращение Ивана проходит с отставанием от графика, но с каждым матчем вратарь прогрессирует и вспоминает, как включить режим стены. От идеала сейчас далек не только Федотов, но и весь ЦСКА. А вратарь после годичного простоя без хоккея в армии смотрится неплохо. Прогресс очевиден.

Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
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