Настоящий Федотов возвращается? Как играет вратарь, отслуживший год в армии

Вратарь, которого с боем отстояли у ИИХФ и НХЛ, постепенно обретает былую форму.

Рутина регулярки КХЛ остудила горячую тему, связанную с возращением Ивана Федотова в ЦСКА. Коротко напомню ее вводные. Отслуживший в армии вратарь подписал контракт с армейцами, несмотря на действующее соглашение с «Филадельфией». Делом Федотова заинтересовалась ИИХФ. Международная федерация наложила санкции на хоккеиста (дисквалификацию), клуб (штрафы) и лигу, запретив Ивану играть за ЦСКА. Руководство армейцев упорно шло до конца — никакие угрозы ИИХФ не помешали голкиперу полноценно начать сезон и к паузе в чемпионате провести 23 матча.

Вернулся ли настоящий Иван в декабре?

Когда летом москвичи анонсировали контракт с Федотовым, устроив самую загадочную и мрачную пресс-конференцию межсезонья, главный тренер Сергей Федоров надеялся, что Иван вернется в тонус за три месяца регулярки. Прямая цитата звучала так: «В декабре, думаю, мы должны будем увидеть Ивана, который здорово играет в воротах ЦСКА и сборной». Игра за сборную останется несбывшейся мечтой — на Кубок Первого канала Федотова не пригласили. Зато в клубе голкипер постепенно выходит на прежний уровень. На паузу в чемпионате Федотов ушел с серией из трех побед подряд — над минским «Динамо», «Металлургом» и «Витязем», а в двух последних матчах пропустил лишь одну шайбу.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прогноз Федорова оказался близким к истине, хотя старт регулярки наводил на мысли, что ЦСКА зря ссорился с ИИХФ и плыл против течения. Начало чемпионата у Ивана не задалось. Сразу вспоминается матч за Кубок Открытия, когда голкипер получил пять пробоин от «Ак Барса» с 38 бросков, а также поражения в принципиальных играх со «Спартаком» и СКА. Армейцев знатно лихорадило в первые месяцы чемпионата. Сказалось ли чемпионское похмелье или хоккеисты перенасытились «шайбой» за последние два сезона — одному Федорову известно. Проблемы команды наложились на перерождение Федотова. В важных моментах Иван не выручал, а иногда пропускал откровенно вратарские голы.

В ноябрьской игре с петербуржцами голкипер пропустил лишь дважды, но обе шайбы оставили вопросы. От Василия Глотова вратарь проглотил прямой бросок с центра зоны, а затем не прочитал задумку Андрея Чивилева и не справился с нехитрым броском низом. Если разбирать игру Федотова под микроскопом, странных действий наберется достаточно. В таланте Ивана никто не сомневался. Федотов — габаритный голкипер, который мобилен в «краске» при своих 200 сантиметрах. Хорошая работа ног и правильный выбор позиции позволяют играть от сильных сторон. Все эти навыки постепенно возвращались к Федотову после длительного простоя без большого хоккея.

После игры в Магнитогорске припомнил Федорову июльское заявление, уточнив, можно ли сейчас говорить, что Федотов близок к полноценной форме. В словах явно читался скрытый посыл: в ЦСКА верили, что адаптация Ивана пройдет быстрее.

— Так говорить, наверное, нельзя, — сказал Федоров. — Но тот прогресс, который мы наблюдаем в последние две-три недели, он есть. А как будет дальше, загадывать я не люблю и не хочу. Но то, что мы планомерно работаем с Иваном, — это факт. Очень рад за нашу команду, ребята понимают, где Иван был, как он провел последний год, даже не год, а 18 месяцев. И поэтому я рад за них, что они ему помогают и играют в достаточно хороший хоккей, особенно без шайбы.

Иван Федотов. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Статистика Федотова почти на доармейском уровне

Оценивать любого хоккеиста лучше вживую. Даже самые продвинутые нарезки смен и опасных моментов не всегда открывают полную картину. Возможность внимательнее последить за Федотовым получил в матче ЦСКА в Магнитогорске. Иван оформил «сухарь», отразив 28 бросков. Это повод похвалить вратаря за надежность и хладнокровие, особенно в третьем периоде. «Магнитка» создавала моменты — как с позиционных атак, так и после контрвыпадов, но Федотов разгадал все замыслы. Чтение игры — первое качество, которое хочется выделить по итогам матча. Иван словно вернул «Металлург» в седьмой матч финала-2022, когда уральцы почти ничего не придумали в атаке и закономерно проиграли.

Чтобы Федотову вернуться к образцу весны 2022 года, надо обрести стабильность на дистанции. Рекорд сезона по длительности победной серии (три матча) вратарь установил аккурат перед паузой. Единственное — между минским «Динамо» и «Металлургом» голкипер получил выходной. На «Трактор» ЦСКА вывел Александр Шарыченков — и проиграл. Статистика первой половины чемпионата близка к сезону-2021/22. Расхождение незначительное, в том числе по проценту побед в регулярке (52-54%). Показатели улучшатся, когда Федотов заиграет ровнее и получит больше матчей в старте. Хотя в том, что Иван даже после года в армии остался первым номером ЦСКА, сомневаться не приходится.

Федотов в оптимальной форме нужен команде в плей-офф. Армейцы уже не выглядят монстром, способным перемолоть любого соперника — от прагматичного с акцентом на оборону до сверхатакующего. Возвращение Ивана проходит с отставанием от графика, но с каждым матчем вратарь прогрессирует и вспоминает, как включить режим стены. От идеала сейчас далек не только Федотов, но и весь ЦСКА. А вратарь после годичного простоя без хоккея в армии смотрится неплохо. Прогресс очевиден.