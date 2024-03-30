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30 марта, 00:00

Сокращение заявки, лимит на переходы и другие реформы. Как изменится КХЛ в новом сезоне?

КХЛ ограничила количество зарегистрированных лигой контрактов клуба
Михаил Скрыль
Корреспондент
ВТБ Арена им. А. И. Чернышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Какие клубы пострадали от изменения регламента больше всего?

Неигровой день плей-офф КХЛ разбавила важными новостями. В пятницу лига опубликовала итоги заочного совещания совета директоров, которое состоялось в четверг. Руководители утвердили изменения регламента чемпионата, связанные со сроками проведения, платежными ведомостями и заявками команд.

Нововведения не взялись с потолка. Они вводились в долгосрочную стратегию лиги и обсуждались заранее. Неправильно одномоментно менять регламент. Реформы приживаются лучше, если вводятся поэтапно. КХЛ от года к году идет к уравниванию команд и повышению популярности турнира. Новые пункты регламента еще больше способствуют росту интриги и конкурентоспособности.

Общий вид перед матчем КХЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;. Чемпионат КХЛ будет идти до конца мая. Для чего лига пошла на такой шаг

Коллега Алексей Шевченко в деталях расписал, пожалуй, главное изменение. Сезон-2024/25 в КХЛ и МХЛ продлили до 31 мая. Страна получит дополнительный месяц хоккея. Календарь станет ровнее и менее насыщенным. Клубы получат больше времени на восстановление. Теплый май откроет новые возможности для работы со зрителями. А главное — сократится пауза между двумя сезонами. Болельщики будут дольше следить за любимыми командами. Больше внимания — больше денег в индустрию. Простая и понятная связь.

Изменение календаря чемпионата повлекло сокращение сроков предсезонных сборов. Хоккеистов на односторонних контрактах нельзя вызывать на общекомандные тренировки до 31 июля. На двусторонних и пробных контрактах — до 14 июля. Игроков МХЛ — до 30 июня. Получается, клубы соберутся в полном составе только с 1 августа. Понятно, хитрые руководители и тренеры постараются обойти регламент. Придумают лазейки, чтобы тренироваться раньше времени. В таком случае уже представители КХЛ должны внимательно следить за соблюдением сроков и наказывать провинившиеся клубы. Все в руках лиги.

Легионеры «Динамо» Эрик О'Делл и Джордан Уил.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Важные изменения касаются платежных ведомостей и заявок клубов. С сезона-2024/25 ограничено количество зарегистрированных контрактов всех видов. Не более 25 игроков можно подписать на односторонние соглашения, не более 45 — на двусторонние и не более 75 двусторонних и трехсторонних контрактов для клубов с выстроенной вертикалью КХЛ — МХЛ — ВХЛ. Реформа бьет по рукам менеджерам, которые мариновали игроков в фарм-клубах, пользуясь раздутой заявкой. Теперь она ограничена, причем весьма строго. Не получится держать по полтора-два состава резервистов. С большим интересом хочется узнать, как на нововведение отреагировали в Санкт-Петербурге. Пожалуй, именно СКА — главное проигравшее лицо от сокращения заявки. Хотя легальное количество игроков на двух- и трехсторонних контрактах и так обеспечивает хорошую глубину состава.

Теперь следить за соблюдением потолка зарплат будут и в межсезонье. По новому регламенту КХЛ вправе отказать в регистрации контракта игрока, если клуб не вписывается в 900 миллионов рублей — верхнюю границу допустимого фонда. Этим изъяном в прошлом межсезонье активно пользовался СКА. Забавно было наблюдать, как на летнем турнире в Сочи на трибунах за матчами армейцев следила группа игроков, из которой можно собрать второй состав СКА. Теперь подобные хитрости исключены. Хотите пригласить новичков? Для начала расстаньтесь с ненужными игроками.

Легионеры &laquo;Динамо&raquo;: Эрик О'Делл, Джордан Уил, Бреннан Менелл.3 или 5: что делать с лимитом на легионеров в КХЛ?

Больше клубам не получится решать вопрос с платежкой за счет переподписания контрактов. Сгущать тучи не хочется, но такими делами занимался тот же СКА. С нового сезона только три хоккеиста с переподписанными на понижение контрактами будут учитываться в потолке зарплат. Новые соглашения остальных игроков попадут в платежку по старым условиям. Кроме того, новый регламент ограничивает переходы между двумя конкретными клубами — не более трех хоккеистов. Простыми словами: «Металлург» не сможет забрать больше трех игроков из «Северстали», а СКА — из «Сочи» или «Витязя». Три — и точка. Выкручивайтесь дальше как хотите.

Изменения в регламенте коснулись учета командных бонусов за выход в полуфинал Кубка Гагарина. Это очень сложная тема, требующая отдельного разбора и анализа. Отмечу главное: лига идет к равномерному распределению премиальных, чтобы исключить прецеденты, когда игрок, получив жирный бонус, подписывал новый контракт на пониженных условиях. И тем самым клуб экономил место в платежке. Оценивать эффективность перечисленных реформ будем следующей весной, хотя их действие увидим совсем скоро, когда откроется трансферное окно.

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