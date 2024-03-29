Чемпионат КХЛ будет идти до конца мая. Для чего лига пошла на такой шаг

Количество игр при этом, скорее всего, не изменится.

В КХЛ нанесли мощный удар по ИИХФ в виртуальной войне. Иначе было нельзя. Международная организация, будем честными, немного перепутала свое предназначение. И вот теперь они получили то, что заслужили. КХЛ продлевает сезон и действие контрактов до 31 мая.

Уверен, что на самом деле в лиге меньше всего думали о чемпионатах мира. Основная причина — в разгрузке календаря. При том что плотность расписания дарит нам немало неожиданных результатов, а тренеры получают много головной боли, следует признать, что 13-15 матчей за месяц — это чересчур.

Много причин. Приходится часто летать, а любая поездка в аэропорт — это дополнительные 3-5 часов к полету. Тренеры за два года сумели более или менее разобраться, как наладить подготовку к сезону, тренировочный процесс был уничтожен напрочь: наиграть даже базовые вещи просто некогда. Смешно, но некоторым специалистам это не мешало проводить полноценные занятия, только игроки этих команд к Новому году уже еле ползали.

Сейчас, по предварительным расчетам, составители календаря получают дополнительный месяц, а это приличный срок для структуры, где считают каждые дни. Для клубов -спасение. Можно и больше времени получить на восстановление, и даже хотя бы большинство наиграть.

Существенно сократилась и официальная предсезонная подготовка. Теперь собирать основной состав можно лишь 1 августа. Но это нормально. Потому что две недели беготни с 15 июля по 1 августа никому не нужны. Учитывая плотность календаря, в длительных сборах пропал весь смысл. Сами хоккеисты должны понимать, что они обязаны быть готовыми к сезону. А те, кто не понимает, тот упадет с большого контракта до переезда в ВХЛ. Правда, игроков, которые лежат на пляже до первой тренировки, совсем не осталось. Василий Глотов, например, начинает полноценные занятия 1 мая. Это так, для примера. Остальные от него недалеко ушли.

Победитель Кубка Гагарина в следующем сезоне определится позже, чем обычно. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Правда, есть минусы. Например, клубы МХЛ начинают работать с 1 июля. Вот это плохо. Два месяца отпуска для молодежи с запретом собирать коллектив — это перебор. Хватило было и шести недель. Правда, я уверен, что найдут выход. Будут устраивать «неофициальные лагеря», но все, что проводится неофициально, может иметь плохие последствия.

У ВХЛ собственный регламент, но, например, вообще любой игрок с двусторонним контрактом КХЛ — ВХЛ не имеет права приходить на тренировки до 15 июля. Тогда же можно начать и сбор клуба КХЛ для ребят с просмотровыми контрактами. Это бы тоже можно сдвинуть на две недели. Знаю игроков, которые имеют два-три предложения приехать на просмотр, и так бы у них появилась возможность получить как минимум два шанса пробиться в КХЛ.

Еще отмечу, что лига нанесла мощный удар по предсезонным турнирам. Да, формально это все баловство, на спортивные результаты никто не смотрит, но вот соревнования в Сочи, которые начинались 1 августа, имели коммерческий успех для организаторов. А кто же теперь захочет играть с первой тренировки?

Видимо, все выставочные игры будут проходить в период с 8 по 30 августа, так как планируется, что сезон начнется 5 сентября. То есть мы получим еще один дополнительный месяц хоккея, пусть и специфического.

А вот чего не хватает новым изменениям, так это пункта о том, чтобы команды КХЛ не заставляли своих игроков тренироваться после окончания сезона. Завершили регулярку, вылетели из плей-офф — занимайтесь своими делами. Ну, максимум съездите по городам региона, но никаких тренировок проводить нельзя.