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Сегодня, 10:30

«Магнитка» выгнала дорогого канадца, Ларионов продолжает верить в молодежь

Михаил Скрыль
Корреспондент
Жан-Себастьян Ди и Игорь Ларионов
Жан-Себастьян Ди и Игорь Ларионов.
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Разбор последних трансферных новостей КХЛ.

Клубы КХЛ не откладывают усиление состава до дедлайна, а стараются подписывать игроков заранее, чтобы облегчить процесс адаптации. Активнее всех, если не считать приглашения легенды Ильи Ковальчука в «Спартак», на рынке проявили себя «Металлург» и «Торпедо».

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История Жан-Себастьяна Ди с каждым днем, с каждым матчем вне состава предполагала печальную концовку. У «Металлурга» не осталось выбора, кроме как расстаться с канадским нападающим, которого летом подписали на 80 миллионов. Слышал о варианте с понижением зарплаты, но в итоге контракт просто разорвали. Когда в августе «Магнитка» объявила о подписании канадца, в успешность Ди верилось больше, чем в его коллегу по команде Люка Джонсона. Жан-Себастьян — техничный форвард, неправильно, только анализируя ужасную статистику, говорить, что Ди — пустой игрок, который ничего не умеет.

Однако к нашей лиге он так и не адаптировался, используя свои навыки лишь на вбрасываниях (56,4 процента на точке). Ди — пример неправильного канадца. По духу и стилю. В борьбу шел осторожно, чаще всего ее проигрывал. Подставлялся у бортов, из-за чего пропускал болезненные силовые. В оборону бежал неохотно и не компенсировал пассивность игрой в чужой зоне. А главное — Ди не дирижировал звеном, чего ждешь от ведущего центра команды. Скромные три гола и три передачи за 18 матчей это наглядно подтверждают.

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Сергей Гомоляко явно поторопился, выписав канадцу жирный контракт на 80 миллионов. Такую сумму Ди не заслуживал изначально. Для КХЛ он — кот в мешке. Никто не мог объективно спрогнозировать, как форвард впишется в команду Разина. Вписаться получилось только в лазарет. Один из самых переоцененных легионеров, которые приезжали в Россию за последние сезоны. Нового иностранца Гомоляко еще предстоит отыскать, но расторжением Ди новости из Магнитогорска не ограничились. В «Металлург» перешел Даниил Вовченко, который раскрылся, работая с Разиным в «Северстали».

С межсезонья новый тренер «Магнитки» привлек недавних лидеров череповчан: Пресса, Петунина, Хабарова, а теперь состав пополнил Вовченко. Можно подумать, что Разин пытается слепить из «Металлурга» улучшенную версию «Северстали». Ничего зазорного в этом нет. Тренер пошел на повышение и пригласил в команду хоккеистов, в которых уверен и которые тоже заслужили карьерного сдвига. За Вовченко уральцы выиграли конкуренцию у «Автомобилиста» и «Спартака». Прямо сейчас «Металлургу» нужнее центр, особенно после расставания с Ди, но знакомый Разину Вовченко «Магнитке» пригодится.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Торпедо»: «японская» тройка Ларионова и молодой талант из Омска

«Торпедо» с Игорем Ларионовым второй сезон развивает молодежь и смело заводит в КХЛ недавних юниоров. На старте регулярки впечатлил прогресс Никиты Артамонова и Антона Силаева, с ноги выбивших дверь в основу. Теперь нижегородцы получили еще один талант из системы «Авангарда». Вячеслав Малов, выбранный на недавнем Кубке вызова МХЛ капитаном сборной «Востока», проигрывал конкуренцию в основу омичей и довольствовался временем в ВХЛ. Генменеджер Антон Курьянов решил, что проспекту полезнее развиваться в «Торпедо», — Малов до конца сезона отправлен в аренду в нижегородский клуб.

С позиции «Торпедо» сделка на первый взгляд выглядит неочевидной. Молодежная команда «Чайка» в прошлом сезоне выиграла Кубок Харламова. В системе достаточно проспектов, которые в будущем могут зайти в КХЛ. Однако «автозаводцы» взяли в аренду перспективного Малова. МХЛ Владислав объективно перерос. В первый сезон в лиге форвард был признан лучшим новичком. На следующий год — выбрался с командой в финал Кубка Харламова, где уступил «Чайке». У Ларионова Малов получит больше доверия и шанс раскрыться в «Торпедо».

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Другой новичок нижегородцев — разжалованный «Автомобилистом» Олег Ли. Форвард завалил начало сезона на Урале. Николай Заварухин разочаровался в нападающем, и клуб поместил Ли на драфт отказов. Олег пригодился Ларионову, который в фирменном стиле заявил о создании азиатской тройки в «Торпедо». Для этого надо объединить Ли, Ю Сато и Дениса Яна. За популизмом не кроется явный спортивный смысл, хотя в «Торпедо» за последние два сезона показывали, как умеют реанимировать карьеры сбитых летчиков. Возможно, Ли станет новым Алексеем Кручининым для нижегородцев, но по игровым навыкам нападающий не подходит ларионовскому хоккею.

Отказалось «Торпедо» от Кирилла Уракова. Нападающего подобрал «Нефтехимик», где работает отец игрока — Александр Ураков, занимающий должность тренера по ОФП. Не торопитесь сразу думать о блате. Форвард отыграл в КХЛ восемь сезонов и добавит нападению нижнекамцев вариативности. Положение Олега Леонтьева не самое завидное. Команда не попадает в плей-офф, а рассчитывать на большую ротацию тренеру не приходится. Ураков — не тот игрок, который колоссально изменит «Нефтехимик», но пользу Кирилл принести должен.

Илья Ковальчук
КХЛ
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