Лучшая игра сезона. «Спартак» и «Динамо» показали что-то невообразимое

Победили красно-белые — в овертайме. И теперь они ждут Ковальчука.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 8:7 ОТ (2:3, 3:3, 2:1, 1:0)

Голы: Муранов — 4 (Готовец, Каблуков), 0:36 — 0:1. Цыплаков — 18 (Рукавишников, Локтионов), 8:46 — 1:1. Порядин — 16 (Голдобин, Бурмистров), 10:40 — 2:1. Пыленков — 2, 17:22 — 2:2. О`Делл — 16 (бол., Гусев, Уил), 17:46 — 2:3. Петухов — 6 (мен., Готовец), 23:42 — 2:4. Римашевский — 1 (Ильенко), 28:34 — 2:5. Усманов — 3 (Пашин, Филин), 30:45 — 3:5. Рашевский — 16 (О`Делл), 31:10 — 3:6. Порядин — 17 (Вишневский, Бурмистров), 31:29 — 4:6. Цыплаков — 19 (Зайцев, Локтионов), 39:11 — 5:6. Голдобин — 26 (Савиков, Вишневский), 43:13 — 6:6. Филин — 5, 44:06 — 7:6. О`Делл — 17 (бол., Пакетт, Ожиганов), 51:55 — 7:7. Беляев — 5 (Галимов), 63:19 — 8:7.

Вратари: Кареев (Николаев, 20:00) — К.Л. Волков (Коновалов, 40:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 26 (11+6+7+2) — 39 (14+12+12+1).

Судьи: Кулаков, Оленин.

Москва. «Мегаспорт». 8903 зрителя.

Такие матчи случаются раз в несколько лет, поэтому и запоминаются надолго. Изначально у новой серии столичного дерби имелся совсем другой подтекст, не привязанный непосредственно к игре и ее сценарию. Возвращение Ильи Ковальчука в «Спартак» давно уже считалось неизбежным делом. Но когда во время коммерческой паузы по ходу второго периода при счете 4:6 на куб в «Мегаспорте» вывели видеоролик, анонсирующий приход легенды в родной клуб спустя более 20 лет, часть аудитории возмущенно засвистела. Возможно, это были динамовцы. Возможно, те, кто до сих пор не в состоянии простить Ковальчука, давным-давно обещавшего вернуться в «Спартак», но доехавшего туда только к 40 годам. Это не так важно. Невероятные сюжетные качели затмили и присутствие легенды в ВИП-ложе, и все остальные девять встреч игрового дня в КХЛ разом. Это было зрелище, которое нескоро забудешь. Именно так и надо играть в регулярном чемпионате, чтобы о тебе и твоих достижениях постоянно говорили, а не забывали через минуту после финальной сирены.

Описывать в деталях то, что происходило на площадке, бессмысленно — всего не охватишь, а эпитеты закончатся быстрее, чем важные события одного периода. Выделить самые яркие фигуры тоже сложно. Это была потрясающая дискотека, на которой танцевали все.

Большое количество заброшенных шайб у скептиков вызывает издевательское сравнение с дворовым хоккеем. Но это была игра лидеров Западной конференции, которые в нынешнем сезоне забивают пачками, причем часто делают это красиво.

В творившемся на площадке безумии было жаль попавших под каток вратарей и безвозвратно уничтоженные нервные клетки тренеров обеих команд. Им можно только посочувствовать. И если у «Спартака» еще в резерве остается опытный словацкий голкипер Рибар, который восстанавливается после небольшой травмы, то динамовцам искать спасителя можно только на стороне — те, кто есть в составе, не выручают.

В какой-то момент улыбка на лице Ковальчука, аплодировавшего очередному голу спартаковцев, заставила вспомнить о том, когда он в 16 лет, одетый в красно-белый свитер, забивал в «Сокольниках» в ВХЛ. Он тогда радовался так же искренне, как и полагается юниору, делающему первые шаги во взрослом хоккее. Вернуться, чтобы снова получить невероятные эмоции, — лучшая мотивация, которая только существует в природе.