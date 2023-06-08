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Сегодня, 17:45

Казахстан в КХЛ: какое будущее ждет «Барыс»? Сколько иностранцев подпишет клуб?

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеисты «Барыса»
Хоккеисты «Барыса».
Фото ХК «Барыс»
Андрей Скабелка
Андрей Скабелка.
Фото ХК «Барыс»
Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото ХК «Барыс»
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Президент клуба Борис Иванищев ответил на вопросы «СЭ».

— Правда, что «Барыс» закрыл долги по зарплатам игроков?

— Да. Мы полностью погасили все долги. Подписан бюджет на три года. Думаю, в дальнейшем таких проблем не будет.

— Бюджет клуба изменится?

— Есть небольшое увеличение. Потому что подорожали перелеты, экипировка и многое другое.

— Сейчас «Барыс» начнет активнее работать на рынке игроков?

— Да. До этого момента это было невозможно. Сейчас будем заниматься игроками.

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— Команда сильно изменится? «Барыс» покинуло много игроков, в том числе главная звезда — Никита Михайлис.

— Игроки уходят на лучшие условия. Наше желание — больше оставить своих игроков. Люди ищут, где больше заработать. Нам тяжело соревноваться с клубами, у которых больше бюджет. Хоккей — скоротечный вид спорта. В него играют до 35 лет. Люди ищут, где больше заработать, чтобы хватило на жизнь после хоккея.

— Михайлиса не получилось сохранить из-за денежного вопроса?

— Думаю, да. Мы предлагали Никите двухлетний контракт на прежних условиях, но он захотел перейти в «Металлург». У этого клуба есть возможность выиграть Кубок Гагарина.

Хоккеист Никита Михайлис
Никита Михайлис.
Фото ХК «Барыс»

— Возникшая перед чемпионатом мира ситуация с отзывом казахстанских паспортов у натурализованных легионеров отразится на «Барысе»?

— В «Барысе» все равно будет какая-то часть легионеров. Они остались по старым контрактам. Но уже такого большинства легионеров не будет. Больше будут играть казахстанские хоккеисты.

— В связи с этим поменяется цель, которую ставит команда на сезон?

— Мы ставили задачу выйти в плей-офф. Сейчас хотим пройти второй круг. Надо стремиться к чему-то, чтобы наши ребята росли и получали больше игрового времени. Им самим надо доказывать, что они достойны хороших контрактов.

— В «Металлург» перешел Максим Мухаметов — лидер «Номада». Как получилось, что один из лучших форвардов чемпионата Казахстана оказывается не в «Барысе»?

— «Номад» стал чемпионом Казахстана. Всем игрокам сделали квалификационные предложения. Максим его не принял и решил попробовать себя в «Магнитке», где дали больше денег.

Главный тренер &laquo;Барыса&raquo; Андрей Скабелка (сверху в&nbsp;центре) с&nbsp;хоккеистами во&nbsp;время матча. Клуб КХЛ провалил сезон на «Востоке». Такого слабого результата в его истории еще не было

— В прошлом сезоне много проблем было с линией обороны. Как работаете над подписанием защитников?

— Команда поменяется наполовину. Больше будем доверять своим. Ребята сами должны доказать, что они достойны играть в «Барысе». В чемпионате Казахстана — один уровень, а КХЛ — на уровень выше.

— Чувствуете, что в местном чемпионате достаточно кадров, чтобы доверять своим в «Барысе»?

— Наша школа заняла все первые места: молодежная и женская команды, «Номад» выиграл чемпионат. «Барыс» только не выполнил задачу. Но прогресс есть. Ребята растут. Дело времени. Мухаметов — одногодка с Валерием Ореховым. Орехов четыре года назад выстрелил, а Мухаметов — только сейчас. Другие игроки должны равняться на них и только прогрессировать.

Андрей Скабелка
Андрей Скабелка.
Фото ХК «Барыс»

— К главному тренеру Андрею Скабелке осталось полное доверие после неудачного прошлого сезона?

— У него еще год контракта. Мы пока ничего менять не будем. Были определенные сложности в прошлом сезоне из-за травм. В начале мы шли достойно — на третьем месте. Потом пошла серия травм ведущих игроков, и мы не смогли выправить ситуацию. Мы заменяли их игроками из чемпионата Казахстана, но где-то не хватило ребят.

— В прошлом сезоне вам по ходу чемпионата пришлось приглашать вратаря Юлиуса Гудачека. Сейчас есть договоренности с другими крепкими голкиперами, чтобы начать сезон полноценной парой?

— В прошлом году мы решили начать сезон своими вратарями — Шутовым и Бояркиным. По ходу чемпионата появилась необходимость приобрести вратаря. Когда шел сезон, его сложно было найти. С дальнего зарубежья игроки едут за большие деньги. Финляндия, Швеция, Чехия — вообще не едут. На данный момент мы только ведем переговоры. Есть наметки, думаю, ясно будет чуть позже.

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— Вы сказали, что сейчас бюджет утвержден. Понимаете, как избежать в будущем проблем с долгами, которые возникли в конце сезона?

— Бюджет подписан на три года. Думаю, больше таких проблем не будет.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
Андрей Скабелка
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