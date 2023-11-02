В «Спартаке» собралась новая супертройка. За счет чего Голдобин, Морозов и Порядин разрывают КХЛ?

Разбираем игру ударного сочетания красно-белых.

Болельщики хоккейного «Спартака» любят ностальгировать и вспоминать эпоху харизматичного чеха Милоша Ржиги, когда их команда проводила домашние матчи в легендарных «Сокольниках», играла в симпатичный атакующий хоккей и могла обыгрывать почти любого соперника за счет убойного звена Радивоевич — Цибак — Ружичка.

Долгое время именно словацкая тройка с 30 голами в сезоне-2009/10 держала клубный рекорд по количеству шайб за регулярку. Но этим летом Алексей Жамнов соединил вместе Ивана Морозова, Николая Голдобина и Павла Порядина, создав настоящего монстра, которому потребовалось меньше двух месяцев, чтобы перекрыть достижение знаковых для клуба легионеров.

В большом материале «СЭ» рассказывает, как образовалось топ-трио москвичей и благодаря чему оно так эффективно.

Придумали еще до подписания

Первую часть пазла «Спартак» получил еще летом 2022-го, когда обменял Александра Никишина в СКА на пакет из девяти активов, куда входили права на Ивана Морозова, который находился на контракте новичка с «Вегасом». В системе «Голден Найтс» молодой центр не был лидером даже в фарм-клубе, набрав скромные 18 очков в прошлом сезоне. Во многом это помогло красно-белым убедить «Рыцарей» отдать его летом в годичную аренду. И если раньше обмен Никишина многие коллеги считали чуть ли не главным провалом спортивного директора москвичей Романа Беляева, то теперь эта сделка смотрится совершенно иначе.

Голдобин после истечения контракта с «Магниткой» в минувшее межсезонье получил статус ограниченно свободного агента, но наотрез отказался подписывать новое соглашение с командой, несмотря на уговоры Андрея Разина. Изначально Николай всерьез планировал вновь попробовать себя в НХЛ. Однако в июне дал добро на переход в «Спартак», который не отпугнула его репутация «дико талантливого, но крайне нестабильного и инфантильного нападающего, пропадающего в тяжелые моменты». Права на своего лучшего бомбардира красно-белые получили, отдав «Магнитке» чернорабочего центра третьего звена Данилу Квартальнова. Сейчас этот обмен выглядит настоящей кражей.

Сложнее всего было вытащить из «Нефтехимика» Порядина, который в прошлом сезоне впервые преодолел планку в 30 очков за регулярку. Как и Голдобин, переросший Нижнекамск нападающий находился в статусе ОСА и хотел сменить команду. Среди претендентов на Павла называли СКА, «Авангард» и «Автомобилист». Но в итоге в мае за ним пришел «Спартак», который отдал за него 50 миллионов и двух юниоров. Как оказалось, одну из ключевых ролей в выборе нового клуба для хоккеиста сыграла фигура Жамнова, лично желавшего видеть реактивного форварда в команде. Договориться же с клубом из Татарстана помогло умение «решать вопросы» куратора «Спартака» и доверенного лица Геннадия Тимченко Олега Усачева.

Идея объединить трех новичков в одно сочетание родилась у Жамнова еще, когда они не стали игроками «Спартака»: «Еще перед сезоном мы разговаривали с тренерским штабом и запланировали попробовать их вместе. Первые задумки о таком звене были еще перед подписанием этих игроков в момент переговоров», — рассказал коллеге Шевченко главный тренер москвичей.

И заискрило звено с первых матчей предсезонки, в которой красно-белые выиграли все семь матчей. Поэтому на старте регулярки его прыть некоторых не шибко удивляла. Пресловутые «спартаковские стеночки и забегания» у них прослеживались уже на Кубке мэра Москвы.

Морозов превратился в элитного плеймейкера

О том, что 23-летний Морозов может вырасти в классного плеймейкера, мы знали еще три года назад, когда он еще играл за СКА вместе с Кириллом Марченко и Василием Подколзиным. Уже тогда многим был виден высочайший хоккейный IQ, великолепная культура паса, хорошее чтение игры и умение рвать темп атаки, ускоряя или замедляя игру. Но на проектную мощность парень из небольшого городка Верхняя Салда начал выходить только в этом сезоне.

Повзрослевший нападающий прежде всего хорош тем, что здорово предвидит моменты и потенциальные коридоры для передач. Иван умеет заранее оценивать ситуацию и заранее выбирать вариант продолжение атаки.

Одно из ярких подтверждений — гол Голдобина в ворота «Торпедо». Кажется, еще до передачи от Андрея Локтионова 17-й номер знал, что будет отдавать на параллельно накатывающегося партнера. Причем в момент передачи он смотрел исключительно на ворота и заставил поверить защитников нижегородцев в то, что он будет бросать сам или делать проникающую передачу на Локтионова, а затем поднял шайбу чуть выше на Голдобина.

Звено Морозова предпочитает преодолевать построения соперника в средней зоне через быстрый пас и четкое понимание движений друг друга. Правда, в отличие от того же «Торпедо», спартаковская супертройка старается не мельчить и частенько играет достаточно широко, переходя на длинные передачи.

«Мы просто подходим друг другу. Понимаем, кто куда едет, хорошо чувствуем ситуацию. Мы много общаемся и вне льда, и во время тренировок, во время игр, чтобы улучшать свою игру.

Это тоже дает свои плоды. Мне кажется, мы дополняем и используем сильные стороны друг друга. У Коли бросок хороший, Пашка бежит хорошо. Все стараемся играть в пас, за счет быстрого паса проходить капканы, — сказал форвард «Спартака», — объясняет Иван феномен своей синергии с Голдобиным и Порядиным официальному сайту «Спартака».

Однако со своим крепким корпусом и быстрыми руками он способен регулярно самостоятельно транспортировать шайбу в чужую зону, частенько шнуруя защитников на синей линии. Если верить данным от InStat, то сейчас Морозов занимает первое место в команде по количеству контролируемых входов в зону атаки. Причем как по абсолютному значению (76), так и по среднему в пересчете на 20 минут игрового времени в равных составах (2.29).

Еще один немаловажный момент: Морозов лидирует в «Спартаке» по такому важному показателю, как передачи на пятак. Есть ощущение, что никто в команде Жамнова не доставляет шайбу под ворота так уверенно и остро, как он. Особенно если речь идет о пасах из-за лицевой, после которых нередко вырастают голы. Как известно, именно из прямоугольника, который можно от лицевой к точкам вбрасывания, и забрасывается 80 процентов шайб.

Прекрасен диспетчер и на точке — сейчас у него солидные 59 процентов выигранных единоборств. Впрочем, в СКА и «Сочи» его показатель на вбрасывании был еще выше и нетипично для российского центра улетал за 60 процентов.

Из Голдобина сделали наконечника

Роль снайпера в звене вполне логично отошла Голдобину, который настрелял уже 20 шайб в 25 матчах и выдает потрясающую 30-процентную реализацию бросков в створ. Сейчас для повторения своего лучшего результата в профессиональной карьере (21 гол в сезоне-2015/16 за «Сан Хосе Барракуда») ему осталось отличиться всего один раз.

И это несколько удивительно, потому что бросок никогда не был главным его оружием. Кистевой и щелчок 28-летнего нападающего никогда не выделялись на фоне партнеров по мощности. Зато у Голдобина есть другое важное качество — он не затягивает с выстрелом и очень быстро готовит его, не тратя много времени на обработку передачи. В современном хоккее «релиз» ценится не меньше, а то и выше чистой силы броска.

Так что его вантаймера соперникам точно стоит опасаться. Не хотите увидеть его? Тогда не давайте проходить поперечным передачам Морозова и щелкать 87-му номеру.

Иногда создается впечатление, будто он притормаживает при броске в касание. Но делает это он, похоже, намеренно и буквально на сотые доли секунды, чтобы вложить дополнительные силы и «докрутить» шайбу за счет корпуса. Сравните два его гола ниже.

При этом Николай очень здорово видит открытые углы и зачастую отправляет шайбу на неудобной для голкипера высоте. Это наглядно можно увидеть на примере его дубля в домашнем матче с «Сибирью». В первом случае он, получив уйму времени на бросок, прицельно зарядил над плечом Дениса Костина.

Во втором он вновь выбрал примерно эту же точку. Но на этот раз увидел, что голкипер перемещается на щитках, и аккуратно бросил так, чтобы тому пришлось максимально высоко задирать блин.

Ну а великолепное умение обманывать ногами в сочетании с быстрыми руками позволяет ему регулярно развозить шайбу с голкипером по разным углам.

Не забывает Голдобин и ассистировать партнерам. В матче с «Барысом» он и вовсе оформил ассистентский пента-трик, раздав пять передач на любой лад. Причем взвалил на себя роль плеймейкера Николай, когда Морозов получил травму и взял больничный на пару игр. Особенно вкусной получилась подкидка поперек зоны в правый круг вбрасывания Егору Савикову.

Кстати, до этого единственным в истории «Спартака», сумевшим набрать пять очков в одном матче, был Штефан Ружичка, сделавший покер в 2008 году в игре с новокузнецким «Металлургом». А вот фулл-хаус из пяти ассистов ранее никто из игроков красно-белых еще не сделал. Сам лучший бомбардир КХЛ после этого матча иронично отмечал: «Ребята уже прикалывались, что я наконечник и жадный. Хотя всегда славился хитрыми пасами». И если он сохранит текущий темп (1.5 очка за игру), то в конце сезона может стать первым игроком в истории КХЛ, которому покорится планка в 100 очков за регулярку.

Как и Морозов, Голдобин подчеркивает важность общения не только на льду, но и в повседневной жизни: «Не так уж мало мы вместе играем. Ну да, первый год. Но много общаемся. И не только на льду — например, ходим вместе в баню, гуляем, заглядываем в рестораны. Общение помогает. Сразу понимаешь друг друга с полуслова, и так легче работать вместе. Конечно, одна только баня не поможет. Надо еще стараться, и конечно, нужна удача». — сказал он официальному сайту «Спартака».

Пожалуй, ключевой момент в текущей игре Голдобина — у него нет вообще никаких проблем со стабильностью, за отсутствие которой его упрекали в «Магнитке». В этом сезоне он еще ни разу не позволил себе уйти со льда без очков больше, чем в двух матчах подряд.

Пока прилетает 28-летнему форварду от болельщиков и журналистов лишь за низкую результативность в матчах с топ-клубами: во встречах с ЦСКА, «Динамо», СКА и «Локомотивом» он набрал всего три очка, которые пришлись на один матч с красно-синими. Однако Жамнов достаточно четко дал понять всем, что не собирается публично критиковать его: «Начнем с того, что мы играем не в теннис. Хоккей — командная игра. Если вас не устраивает игра Голдобина, то это ваши проблемы. Меня игра Николая полностью устраивает», — так главный тренер «Спартака» пресек попытку «прожарить» своего лидера.

Порядин дает звену нереальную скорость

Морозов и Голдобин не были бы настолько эффективны без Порядина, который дает этому звену скорость, темп и забирает на себя необходимый объем черновой работы. Отчасти показательно, что его мечтал утащить в Казань Дмитрий Квартальнов, когда работал там — при всей игровитости 27-летний вингер со своим трудолюбием и рабочей этикой без проблем вписался бы в системный хоккей.

Сейчас многие хоккеисты, тренеры и менеджеры почти единодушно называют Павла самым быстрым игроком КХЛ:

«Когда играли в Нижнекамске, то запомнился один момент. Мы были в обороне, потом пошел какой-то отскок, и я покатил «1 в 0». Причем вроде бы выходил с преимуществом, думаю: «Ну все, никто не догонит». А Порядин догнал меня и подбил клюшку сзади. Я вообще не ожидал, что кто-то с таким отставанием побежит за мной. У него реально сумасшедшая скорость», — рассказывал в интервью официальному сайту КХЛ нападающий «Витязя» Александр Яремчук.

Быстроту катания партнера по звену отмечал и Голдобин: «Мы со сборов еще начали тренироваться в нашем звене, нашли такое взаимодействие. Каждый друг друга заменяет, подсказывает. Павел Порядин у нас очень быстрый, Иван Морозов может и обыграть, и в обороне подчистить, и забить шикарно. Я тоже в разных местах могу, как говорится, удочку закинуть».

Юркость Порядина позволяет ему моментально отлепляться от опекунов, находить свободные зоны и классно открываться под передачи партнеров. При этом он достаточно силен физически и обладает низким центром тяжести, благодаря которому его очень тяжело сбить с ног даже на высокой скорости.

А еще эта мощь помогает ему успешно бросать даже из «грязных» зон, где у него на плечах может висеть два-три соперника. Именно Порядин играет в большинстве на пятачке соперника, куда мастеровитые партнеры частенько доставляют ему шайбу под завершение в касание.

Само собой, используют скорость Павла тренеры «Спартака» и в меньшинстве. Однако на нейтрализацию численного преимущества соперника он регулярно выходил еще в «Нефтехимике». С такими реактивными ногами это более чем логично. Эта же моторность делает его крайне полезным игроком при игре без шайбы, форчекинге и работе на возврате.

Один из знакомых скаутов отметил важную деталь: Порядин настолько быстр, что иногда ноги обгоняют его мысль. Однако даже на повышенных оборотах он играет с поднятой головой и неплохо видит площадку и партнеров, с которыми может взламывать оборону всего парой-тройкой передач.

Как признавался нападающий, комбинировать им помогают в том числе и совместный просмотр нарезок с игрой советских хоккеистов:

«Смотрим нарезки, в том числе и игры Макарова, он мне тоже очень нравится. Сравнивать, конечно, далеко, но мне он тоже симпатизирует, стараюсь что-то брать у него. Катание у него отличное, видно, как чувствовал игру. Поэтому хотелось бы играть так же.

Суть все равно одна — нужно играть максимально с шайбой, стараться играть так, как тройки в то время — друг под друга. Потому что, если посмотреть на их движения, голова могла закружиться.

Играешь близко друг с другом, и сейчас это все получается, мы это пробуем на тренировках, стараемся что-то черпать оттуда. Приятно всегда играть с шайбой, в движении друг под друга. Надо не забывать про оборону, стараться получать наслаждение и для болельщиков", — рассказывал он после одного из матчей официальному сайту «Спартака».

И периодически у лучшей тройки чемпионата получаются по-настоящему «советские» голы, которые возвращают в далекое детство даже многолетнего фаната «Спартака» Михаила Зислиса.

Жамнов не сдерживает потенциал своих лидеров

Не взлетела бы троица и без участия Жамнова, который никак не ограничивает креатив и творчество своих лидеров. Более того, главный тренер красно-белых доверяет им выходить своим сочетаниям в овертаймах, не разбивая звено защитником.

«С Жамновым я работаю первый год. Он дает много свободы. Когда у тебя полная свобода действий, думаю, любому хоккеисту понравится, если ты художник на льду. Ты знаешь, что даже если где?то негрубо ошибешься, ты сделаешь результат в матче, а это приятно для любого игрока», — говорит о работе с коучем Голдобин.

Сколько продлится совместная феерия Порядина, Морозова и Голдобина, не знает никто. Жамнов после проигранного матча с «Сибирью» отмечал, что соперники потихоньку начали читать его мастеров, и ему приходится давать им новые варианты. Однако зачем гадать, если можно просто наслаждаться их кружевами и комбинациями?