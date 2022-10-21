«Авангард» определился с главным тренером после увольнения Рябыкина. Выбор удивит многих

Обзор дня Алексея Шевченко.

Новичок

«Амур» старается не падать духом, хотя даже после победы над «Витязем» их положение в турнире существенно не улучшилось, и шансы на попадание в плей-офф не стали выше. Клуб заключил соглашение со словенским нападающим Яном Дрозгом. Это молодой хоккеист, который пять лет назад был выбран «Питтсбургом» в пятом раунде драфта. Нет, американцы нашли его не в Словении. Ян в 16 лет перебрался в Швецию, а после драфта отправился в лигу Квебека, чтобы быть поближе к своему клубу. Но с его перспективами все стало быстро ясно. После окончания сезона в юниорской лиге Дрозгу дали провести только один матч в АХЛ, а сезон-2018/19 он снова провел в CHL. Когда тебя отправляют в 19 лет, то можно уже начинать напрягать агента, чтобы он искал другие варианты развития карьеры. Путь в НХЛ гарантировано закрыт, исключения бывают очень редко. Но Ян все равно остался в Северной Америке, выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» и все было настолько плохо, что его отправили в ECHL.

В прошлом сезоне нападающий перешел в систему «Детройта», но у него был контракт лиги фарм-клубов без единого шанса подняться в первую команду. Да, Яна регулярно вызывали в сборную Словении, он выступал за национальную команду этой страны, но это ни о чем не говорит. У местных тренеров не такой уж и большой выбор игроков, а уж жертвовать хоккеистам, который выступает за океаном, они точно не будут. Впрочем, в национальной команде Дрозг показывал неплохую статистику, правда на уровне второй группы чемпионата мира.

Понятно, зачем он «Амуру». Молодой парень, вдруг заиграет, можно на следующий сезон оставить. Если словенец, конечно, приедет, так как уже были случаи, когда клуб объявлял о новичке, а тот потом отказывался от подписанного соглашения.

Тренер

Теперь окончательно ясно, что Михаил Кравец — не временна фигура в «Авангарде». Да, пока существует приставка «исполняющий обязанности», но если бы в клубе искали другого специалиста, то вряд ли бы дали привезти в штаб человека, хорошо знакомого тренеру. Контракт подписан с Вячеславом Уваевым, который до последнего времени трудился в «Ладе», помогая Вячеславу Белову.

Уваев — крепкий специалист. Причем, из тех, кто действительно являются неплохими помощниками, контролируя определенный участок работы. У него были попытки делать самостоятельную карьеру, но тут похвастаться нечем. Если семь лет назад в «Рязани» все было более или менее неплохо, то в сезоне-2020/21 он быстро был уволен из «Бурана», не справившись с задачами. Однако за плечами тренера работа ассистентом в «Локомотиве», он помогал Михаилу Кравецу в год, когда «Витязь» выходил в плей-офф. Да и в нынешнем чемпионате «Лада» в обороне, чаще всего, показывала надежную игру, хоть это и уровень ВХЛ.

Главное, что ему будет доверять Кравец, они мыслят в одном направлении, а главный получает опору для своих идей. Но справится ли новый тренер с защитниками «Авангарда»? Там очень много проблем. Начиная с того, что некоторые хоккеисты вообще не должны играть на таком уровне. Нужна помощь менеджеров, но немедленно выгнать Виктора Сведберга и Антона Белова слишком затратно. Придется работать с теми, кто есть, а выбор весьма ограниченный. Прогнозов давать не будем. Да и новое подписание — это определенный сигнал. У Кравеца есть кредит доверия. С ним «Авангард» должен будет пробиться в зону плей-офф.

«Северсталь» — «Салават Юлаев». ХК «Салават Юлаев»

Шоу

После того, как в матче «Северсталь» — «Салават Юлаев» счет стал 0:4, череповецкие болельщики,потянулись на выход. Вообще-то они заплатили деньги за вход, имеют право на любое решение. Хотят — смотрят весь матч, хотят — один период. Не стоит их особо осуждать за решение отправиться по своим делам. Но хоккеисты все видят. А в местной команде собраны те, кто переживает, что на трибунах появляются проплешины, кто-то даже расстраивается, когда не собирается полная арена. Да и сами череповецкие хоккеисты ничем не заслужили такого отношения. Разве не было в этом сезоне игр, когда они добивались успеха в безнадежной ситуации? Команда Андрея Разина обыграла «Металлург», уступая со счетом 3:0.

Могли вытащить игру и с уфимцами. Беда тренерского штаба, что у них очень неровный состав. Из нападающих Андрей Разин вытягивает практически все, но с защитой так не получается. И грубые индивидуальные ошибки не позволяют уверенней держаться в турнирной таблице, а не бороться за место в плей-офф.

И все-таки поведение болельщиков, кто ушел с игры раньше времени, непонятно. На льду две творческие команды. «Салават Юлаев» прекрасен. Егор Сучков уже точно не хочет возвращаться в ВХЛ и показывает на льду какие-то чудеса. За Ильей Ежовым интересно наблюдать просто так. Никогда не знаешь, что у него в голове. Начнет ли он драку или совершит крутое спасение, которое всех поразит. Что еще нужно вечером в четверг, как не такой праздник? Интересней смотреть на 1:0 и отбрасывания по стеклу? Так вот же команды показали шоу. Девять заброшенных шайб, отчаянная погоня хозяев, которые не бросили играть при счете 1:5. Последние секунды — уровень крутого триллера, только в кино все не по-настоящему, а на льду — реальная жизнь. Ругать после этой игры можно лишь тех, кто психанул и ушел. Да они и сами пострадали.