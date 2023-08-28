Здравый смысл победил. Федотов не сыграет за ЦСКА во время дисквалификации ИИХФ

Об этом заявил президент КХЛ Алексей Морозов. Впрочем, руководство армейцев зашло слишком далеко, чтобы останавливаться в этом деле.

Каждый новый сюжетный поворот дела Ивана Федотова подогревает интерес к старту чемпионата КХЛ. Кажется, никогда за 15 лет лиги матч открытия не привлекал и не интриговал так, как в 2023 году. Поблагодарить за триллер следует руководство ЦСКА. Бьющая через край уверенность в том, что вернувшийся из армии голкипер сыграет 1 сентября против «Ак Барса», несмотря на санкции ИИХФ, одновременно поражала и вводила в недоумение. Логичный шаг ФХР, которая разрешила Федотову выступать за армейцев только с 1 января 2024 года, накалил отношения между сторонами.

Вера в светлое будущее Игоря Есмантовича, как выяснилось, держалась не только на мыслях о всемогуществе. Забавно, конечно, слышать, как руководитель клуба, который трижды выиграл Кубок Гагарина, перегибает с иронией и публично не признает авторитет президента ИИХФ Люка Тардифа. Договоренность о возвращении Федотова прошла при участии высшего руководства ЦСКА и ФХР. В какой-то момент Ивану действительно дали зеленый свет на возобновление карьеры с осени, однако в дальнейшем вводные изменились. Только приняли их не все стороны.

ЦСКА продолжает настаивать, что Федотов начнет сезон с первых матчей. ФХР одобрила заявку вратаря, но дисквалификация Ивана истекает только 1 января. Допустить голкипера на игру с «Ак Барсом» — значит окончательно подорвать отношения с ИИХФ и разжечь конфликт еще серьезнее. Отречение от международной федерации не принесет никакой выгоды. ФХР и КХЛ не обладают должными ресурсами, чтобы затевать войну подобных масштабов. Риски, в особенности экономические, слишком велики. Лига может лишиться некоторых источников финансирования. Недальновидно идти на поводу у ЦСКА и жертвовать сформированными за долгие годы отношениями.

Идея о создании альтернативной лиги, которую Есмантович лоббировал за закрытыми дверями, так же абсурдна, как попытка построить демократию в ее истинном и полном понимании. Экономическая обстановка не располагает к масштабным хоккейным переворотам. КХЛ за 15 лет существования продвинулась далеко вперед. Лига справедливо считается второй в мире после НХЛ. Вот только разрыв слишком большой, чтобы заявлять об альтернативном чемпионате-конкуренте и верить, что новый проект не потеряет игроков после прекращения уважения контрактов. Отделение от ИИХФ только ослабит российский хоккей, который ждет возвращения на мировую арену.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дело Федотова давно вышло за рамки внутреннего конфликта ЦСКА. Сейчас это инцидент, который может пагубно повлиять на наш хоккей и спорт в целом. Конфликта можно было избежать, если бы армейцы мирно провели переговоры с «Филадельфией» и уладили переход по-джентльменски. Умение договариваться — великое качество руководителей. Равно как и умение признавать ошибки и проявлять гибкость в различных ситуациях. Есмантовичу победа в деле Федотова необходима во всех смыслах, поэтому он готов на все ради достижения цели. В ход уже пошли патриотические отсылки и провокации с непризнанием авторитета Тардифа.

Президент КХЛ Алексей Морозов 28 августа заявил, что Федотов не сыграет 1 сентября, если «ничего не изменится до начала сезона». Здравый смысл победил, и лига не пошла на поводу у ЦСКА, который наплевательски отнесся к международному регламенту. Делом голкипера продолжают заниматься юристы. Точка в нем очевидно не поставлена. Армейцы зашли слишком далеко, чтобы останавливаться. Все в ожидании ответа ИИХФ на апелляцию. Технически Федотов не сможет сыграть до 1 января, поэтому рассчитывать команде Сергея Федотова в ближайшие четыре месяца придется на трио вратарей Шарыченков — Скотников — Гамзин.