КХЛ готовит очень важные реформы для борьбы с неравенством в лиге. Жизнь топ-клубов станет сложнее

Инсайды от «СЭ».

КХЛ с каждым сезоном стремится к выравниванию уровня команд. Ключевым шагом к этому стало введение жесткого потолка зарплат, а также пола — суммы, меньше которой клубы тратить на выплаты игрокам не могут. Это улучшило ситуацию, но разрыв между топ-клубами и аутсайдерами по-прежнему очень велик.

Одним из следующих шагов должно стать повышение пола зарплат со следующего сезона: планируется, что он составит 405 миллионов рублей вместо нынешних 315. Такая сумма прописана и в принятой ранее стратегии КХЛ. Но это изменение, как и все остальные, должно быть принято советом директоров лиги. Как стало известно «СЭ», КХЛ намерена усовершенствовать свой регламент в нескольких направлениях.

Включение личных бонусов под потолок

Главный путь обхода потолка зарплат для богатых клубов — бонусы. Сейчас они не учитываются под потолком зарплат (900 миллионов рублей), если составляют не больше 20 процентов от оклада хоккеиста. То же самое касается специальных индивидуальных бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков по итогам регулярного чемпионата, и командных — за выход в финал конференции, финал Кубка Гагарина и победу в нем.

Одно из предложений — оставить вне потолка лишь бонусы за победу в Кубке как исключительную премию. Но есть вариант, при котором будут учитываться вообще все потенциальные бонусы. Естественно, в том случае, если игрок выполнит условия для их получения. При такой ситуации вряд ли кто-то стал бы выписывать бонус в 90 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров, как это сделал «Ак Барс» в случае с Александром Радуловым.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ограничение заявки

Также КХЛ планирует ввести ограничения на число хоккеистов в заявке клубов. В случае введения этого правила команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества игроков. Подобный регламент существует в НХЛ: за океаном лимит равен 23, при этом в него не включены травмированные хоккеисты, а общее число контрактов в системе клуба с учетом фарма в АХЛ и минорных лиг не должно превышать 50 человек.

Идея логичная, учитывая обилие хоккеистов высокого уровня в топовых клубах. Зачастую молодые игроки не получают должного времени в КХЛ из-за этого, а ограничение в заявке заставит клубы искать варианты обмена для тех, кто играет нечасто.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Снижение возраста выхода на рынок

Еще одно потенциальное изменение регламента КХЛ — снижение возраста, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами. Сейчас это 28 лет, если хоккеист сыграл 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, и в 29, если не сыграл. То есть в это межсезонье на рынок выйдут хоккеисты 1995 года рождения. А, например, вратарь Евгений Аликин сможет сам выбирать себе клуб только в 29 лет. Требование регламента для голкиперов вообще практически невыполнимо.

По нашей информации, в лиге рассмотрят возможность снижения возраста выхода на рынок до 26 лет. В таком случае и требование в 250 матчей будет смягчено. Это существенно изменит работу менеджеров — они смогут бороться за более молодых игроков и уже не смогут удерживать в клубах игроков чуть ли не до 30 лет.