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КХЛ

Сегодня, 20:00

КХЛ готовит очень важные реформы для борьбы с неравенством в лиге. Жизнь топ-клубов станет сложнее

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Фото photo.khl.ru
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Инсайды от «СЭ».

КХЛ с каждым сезоном стремится к выравниванию уровня команд. Ключевым шагом к этому стало введение жесткого потолка зарплат, а также пола — суммы, меньше которой клубы тратить на выплаты игрокам не могут. Это улучшило ситуацию, но разрыв между топ-клубами и аутсайдерами по-прежнему очень велик.

Одним из следующих шагов должно стать повышение пола зарплат со следующего сезона: планируется, что он составит 405 миллионов рублей вместо нынешних 315. Такая сумма прописана и в принятой ранее стратегии КХЛ. Но это изменение, как и все остальные, должно быть принято советом директоров лиги. Как стало известно «СЭ», КХЛ намерена усовершенствовать свой регламент в нескольких направлениях.

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Включение личных бонусов под потолок

Главный путь обхода потолка зарплат для богатых клубов — бонусы. Сейчас они не учитываются под потолком зарплат (900 миллионов рублей), если составляют не больше 20 процентов от оклада хоккеиста. То же самое касается специальных индивидуальных бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров, снайперов, результативных защитников и самых полезных игроков по итогам регулярного чемпионата, и командных — за выход в финал конференции, финал Кубка Гагарина и победу в нем.

Одно из предложений — оставить вне потолка лишь бонусы за победу в Кубке как исключительную премию. Но есть вариант, при котором будут учитываться вообще все потенциальные бонусы. Естественно, в том случае, если игрок выполнит условия для их получения. При такой ситуации вряд ли кто-то стал бы выписывать бонус в 90 миллионов рублей за попадание в топ-3 бомбардиров, как это сделал «Ак Барс» в случае с Александром Радуловым.

Хоккеисты ЦСКА и "Авангарда". Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ограничение заявки

Также КХЛ планирует ввести ограничения на число хоккеистов в заявке клубов. В случае введения этого правила команды не смогут одновременно иметь в основе больше определенного количества игроков. Подобный регламент существует в НХЛ: за океаном лимит равен 23, при этом в него не включены травмированные хоккеисты, а общее число контрактов в системе клуба с учетом фарма в АХЛ и минорных лиг не должно превышать 50 человек.

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Идея логичная, учитывая обилие хоккеистов высокого уровня в топовых клубах. Зачастую молодые игроки не получают должного времени в КХЛ из-за этого, а ограничение в заявке заставит клубы искать варианты обмена для тех, кто играет нечасто.

Патрик Херсли. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Снижение возраста выхода на рынок

Еще одно потенциальное изменение регламента КХЛ — снижение возраста, с которого игроки будут становиться неограниченно свободными агентами. Сейчас это 28 лет, если хоккеист сыграл 250 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, и в 29, если не сыграл. То есть в это межсезонье на рынок выйдут хоккеисты 1995 года рождения. А, например, вратарь Евгений Аликин сможет сам выбирать себе клуб только в 29 лет. Требование регламента для голкиперов вообще практически невыполнимо.

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По нашей информации, в лиге рассмотрят возможность снижения возраста выхода на рынок до 26 лет. В таком случае и требование в 250 матчей будет смягчено. Это существенно изменит работу менеджеров — они смогут бороться за более молодых игроков и уже не смогут удерживать в клубах игроков чуть ли не до 30 лет.

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