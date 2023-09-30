Самые дорогие игроки КХЛ проваливают старт сезона. Кто они и что с ними не так?

Радулов, Яшкин, Толчинский и многие другие звезды лиги пока не блещут.

Дмитрий Яшкин, Александр Радулов, Владимир Ткачев, Рид Буше, Сергей Толчинский — что объединяет, пожалуй, самых звездных игроков КХЛ? Их нет в топ-10 лучших бомбардиров регулярки. Всего из 20 самых высокооплачиваемых игроков лиги в нем лишь один Вадим Шипачев (делит места с 10-го по 15-е с зарплатой в 75 миллионов рублей в год), да и то — на девятом месте.

На первое место неожиданно вырвался американский новичок «Барыса» Райли Барбер — наряду с чешским защитником Давидом Скленичкой, единственным представителем обороны в топ-10 бомбардиров регулярки, он тащит клуб из Астаны на себе. На двоих они зарабатывают 90 миллионов рублей в год.

Благодаря разгрому «Авангарда» в лидеры вышли Джордан Уил и Никита Гусев из московского «Динамо». Игроки не дешевые, но при этом не входящие по своему заработку в топ-20 самых дорогих хоккеистов лиги. Подписание Гусева летом сделало существенно сильнее атаку и большинство «Динамо», которое уже можно назвать чуть ли не самым грозным в лиге.

Еще один удивительный факт: самая результативная тройка лиги Николай Голдобин — Иван Морозов — Павел Порядин обходится «Спартаку» всего в 102 миллиона рублей в год! Да, игроки получат хорошие индивидуальные бонусы, если сохранят темп, а команда решит свою задачу в регулярке, но для того в клубе и составляют контракты таким образом, чтобы дополнительно мотивировать хоккеистов. Стоит отметить, что всех троих в команде в прошлом сезоне еще не было.

Блистательный хоккей «Торпедо» уже никого не удивляет, а в списке лучших бомбардиров обосновались двое игроков команды Игоря Ларионова. Николай Коваленко уже точно уедет по окончании сезона в «Колорадо», и никто не сомневается, что у него все получится — он в топе не только по результативности, но и по силовым приемам. А вот 21-летний Василий Атанасов находится лишь в шестой сотне игроков лиги по зарплате, но при этом уже зарекомендовал себя одним из самых ярких игроков лиги.

За молодых и раскрывающихся хоккеистов мы, конечно, рады, но что происходит со звездами?

Дмитрий Яшкин, Александр Радулов

«Ак Барс»

По статистике сложно сказать, что звезды Казани проваливаются: Радулов — на 11-м месте в списке лучших бомбардиров регулярки, Яшкин — на 13-м. Но от них, конечно, ждут большего. Радулов постоянно берет игру на себя, забирает почти все время в большинстве, выходя на лед в двух спецбригадах, но пока у него мало что получается. Хотя и в прошлом сезоне Александр набирал ход постепенно.

Яшкин классно начал сезон в знакомой тройке с Дмитрием Кагарлицким и Вадимом Шипачевым, но стабильности ему не хватает. Три из семи голов чех забил в матче против «Витязя», самой слабой команды сезона. Не хватает взаимопонимания и звездному казанскому большинству. Если в прошлом сезоне на пятаке стоял Радулов, то теперь его место занял Яшкин, и пока взаимодействия казанцев далеки от идеальных.

Владимир Ткачев, Рид Буше

«Авангард»

У омских топов и по совместительству самых дорогих игроков лиги сменился центр — место Корбэна Найта занял Райан Спунер. Чтобы найти взаимопонимание, времени у игроков было немного: Ткачев подписал новый контракт только в начале августа, а Спунер приехал в клуб ближе к концу месяца. На первую тройку в Омске традиционно возлагают очень большие надежды, и во многом на плечах Ткачева с Буше «Авангард» должен выходить из кризиса.

Максим Шалунов

«Локомотив»

Нельзя сказать, что прима «Локомотива» играет плохо. Но главная звезда Ярославля сейчас — молодой Ярослав Лихачев, вернувшийся в межсезонье из аренды в «Амуре». Шалунов выполняет свою работу, стабильно набирает очки, но быть суперярким в строгих схемах Игоря Никитина очень сложно.

Никита Михайлис. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жан-Себастьян Ди, Никита Михайлис

«Металлург»

У звездных магнитогорских новичков, обошедшихся клубу в 160 миллионов рублей в год, дела пока не очень. Ди вообще угодил в запас, а Михайлис выдал 10-матчевую безголевую серию. Пока ярче себя проявляет молодежь «Магнитки», а настоящий сезон жизни выдает Егор Коробкин с зарплатой в восемь раз меньше, чем Ди или Михайлис.

Антон Бурдасов

«Трактор»

Голы Бурдасова принесли челябинцам две победы, но пока стараний лидера «Трактору» не хватает. И тут не столько вина 71-го номера команды, сколько общие проблемы уральцев влияют на результат.

Сергей Толчинский

СКА

Адаптация в новом клубе дается одной из главных звезд лиги непросто — пока на счету Толчинского лишь один гол в 11 матчах. Радовать Сергея может только то, что он пока не лишался доверия тренерского штаба, в отличие от других именитых представителей линии атаки СКА.