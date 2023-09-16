СКА опять проиграл, но скоро обретет былую силу

Его лидеры пока играют меньше, чем на 20 процентов, а новому составу нужно сыграться.

Публику не поймешь. Выигрывает СКА — все недовольны. Говорят, мол, скупили звезд, понятно, почему они побеждают. Проиграет — гул еще сильней. Да еще шутки, смех, веселье. Понятно, что питерский клуб никого не оставляет равнодушным. Но ведь за всем этим очень любопытно наблюдать.

Поймал себя на мысли, что беспроигрышная серия «Торпедо» ушла в тень на фоне четырех поражений подряд от СКА. И это нормально. При всем уважении к команде Игоря Ларионова, они вряд ли кому-то интересны, кроме местных. Команда Романа Ротенберга — другое дело.

Вы и представить себе не можете под каким давлением сейчас находится главный тренер СКА. Бюджет отличный, организация лучше большинства клубов НХЛ, состав хороший, а результата нет. Ротенберг не любит проигрывать, так что он сейчас в дичайшем стрессе. Но это нормально. Это и есть тренерская работа.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг с тренерским штабом. Фото ХК СКА

После поражения от «Динамо» главный тренер питерского клуба сказал несколько здравых вещей. Команда поменялась, процесс сборов шел неравномерно, плюс травмы. Отсюда неудачные игры, через которые проходит коллектив. И СКА явно становится сильней. Не знаю, чем смотрят хоккей болельщики, но питерский клуб временами показывает весьма сильную игру. Просто пока не хватает на полноценный матч. Хотя они совсем недавно то же московское «Динамо» обыграли в Москве. Это же в сентябре было, не могли все забыть.

Но главная мысль на пресс-конференции была в другом. В прошлом сезоне СКА выигрывал часто, много, сериями и у хоккеистов притупилось чувство опасности. Все это сказалось на плей-офф. Когда потребовалось прыгнуть выше головы, то ребята не смогли. И пример с «Бостоном» приведен правомерно. В прошлом сезоне «мишки» установили все рекорды регулярного чемпионата, а потом быстро завершили турнир, уйдя опозоренными.

СКА так не хочет. Пусть шишки набиваются сейчас, пусть люди поймут и осознают свои проблемы на старте регулярного чемпионата и научатся преодолевать сложности. Такие тесты в марте не нужны. Там начнешь вспоминать, каково это отыгрываться, а уже закончился первый раунд и дальше идет другой клуб.

У питерцев явные проблемы с тем, чтобы распределить роли в коллективе. Ну, кто будет спорить, что Алекс Гальченюк игрок высокого уровня? Но он не может найти себя, а тренеры пока экспериментируют. Как только найдут сочетания, так и придут. Не забывайте, что по разным причинам СКА вынужден заниматься этим сейчас, а не в августе.

Алекс Гальченюк. Фото ХК СКА

Мы точно уверены, что пока даже не на 20 процентов возможностей выступают Брэндон Лайпсик, Сергей Толчинский и Марат Хайруллин. Завял, но обязательно оживет Марат Хуснутдинов. Александр Кадейкин после операции, а у Михаила Воробьева какие-то моральные проблемы. Вы всерьез верите, что они весь сезон будут находиться в такой форме? Тогда вы очень наивны.

Но я бы выделил еще один момент, который делает ситуацию в питерском клубе полезной для турнира. Роман Ротенберг часто дает резонансные интервью, отчасти для того, чтобы хоккеем интересовались, его обсуждали, пусть даже смеялись, но только не молчали о турнире. Но то, как СКА сейчас делает турнир интересным, впечатляет по-настоящему. Матчи питерского клуба ждут, их смотрят, каждую встречу обсуждают. И никакой дополнительной рекламы не надо.

Но скоро все изменится. Главный тренер-то будет доволен, а вот любители хоккея, желающие СКА поражений, снова пострадают.