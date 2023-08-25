Жестокость, драки и грязь на турнире в Петербурге. Ротенберг превратил обычный матч в триллер

Рядовая игра предсезонного Мемориала Пучкова СКА — «Сибирь» даст фору многим играм плей-офф.

СКА (Санкт-Петербург) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 6:3 (0:2, 3:0, 3:1)

Голы: Бек — 1 (бол., Мерфи, Бутузов), 14:59 — 0:1. Жуков — 1 (Михеев, Сетдиков), 15:20 — 0:2. Демидов — 3 (бол., Сергеев, Сапего), 25:39 — 1:2. И. Федотов — 3 (бол., Толчинский, Никишин), 28:09 — 2:2. Сапего — 1 (бол., Демидов), 31:20 — 3:2. Бек — 2 (бол., Мерфи, Дубакин), 42:21 — 3:3. Толчинский — 3 (бол., Хайруллин), 47:31 — 4:3. Зинченко — 2 (п.в., Никишин), 58:22 — 5:3. Хайруллин — 1 (п.в., Хуснутдинов), 59:56 — 6:3.

Вратари: Маттссон — Красоткин (57:41 — 58:22, 58:43 — 59:56).

Броски: 27 (6+13+8) — 16 (5+7+4).

Судьи: Васильев, Кочетов.

25 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Последние матчи предсезонных турниров КХЛ уже не так интересны, как первые. И хотя команды в начале августа не в форме, болельщики за три месяца без хоккея успевают сильно соскучиться по нему. А вот в конце августа турниры идут к завершению, и народ уже жаждет старта регулярного чемпионата.

Исключением стала игра в Санкт-Петербурге на турнире имени Николая Пучкова.

В первом периоде «Сибирь» повела 2:0. Во втором СКА отыгрался и повел 3:2.

Жара началась еще при счете 2:2.

После силового приема защитника СКА Пашнина он получил удар в спину от Мерфи. Возникла массовая драка, в которой особенно выделялся поединок Мерфи и Дедунова, вызвавшегося мстить за толчок коллеги.

Но главное случилось позже.

Илья Морозов не по правилам припечатал к борту центрфорварда СКА Захара Бардакова. Нападающий травмировался, а главный тренер СКА отреагировал на фол предельно эмоционально.

Сперва он попытался выбежать на лед. Затем стал высказывать претензии арбитрам.

А после и вовсе сорвался на главного тренера сибиряков Дэвида Немировски, обматерив того по полной программе. По итогам акта развернувшегося спектакля Ротенберг был удален до конца игры.

Но спектакль на этом не закончился. Главный тренер СКА худшее событие матча превратил в лучшее, сделав грамотный медийный ход — отправился смотреть матч на трибуну к болельщикам. Люди тут же окружили Ротенберга, принялись брать автографы и фотографироваться. Главный тренер СКА не отказал никому, прерываясь только на важные моменты вроде розыгрыша большинства.

После матча Ротенберга вновь настигли негативные эмоции. Пришлось вспоминать неприятные моменты, и он жестко прошелся по судьям:

— Увидели грязный хоккей в исполнении соперника, — говорил он. — Слава богу, у Бардакова голова еще на месте. Но с этим надо что-то делать. Мы уже не про хоккей говорим, а про здоровье хоккеистов. И какая ответственность у представителей судейского корпуса, если бы Бардаков остался без головы? До этого довели судьи опять, что не обозначили правила игры. Пропустили удар в голову Зинченко. Подъехали к лавке, сказали — мы этого ничего не видели. Я говорю — есть видео, пожалуйста, посмотрите. Слава богу, все живы. Бардаков получил серьезную травму. В следующей игре он не выйдет, к сожалению" .

И по тренеру «Сибири» тоже:

— Тренер у команды соперников работал в пивной лиге. Не знаю, по каким правилам он собрался здесь работать. Но пусть решение принимают люди, которые за это отвечают.

После каждой игры мы общаемся с представителями судейского корпуса. Сегодня перед матчем к нам в раздевалку приходил главный арбитр (Алексей Анисимов. — Прим. «СЭ») и рассказывал, какой у нас будет чистый хоккей и как будут давать удаления. А на самом деле мы видим, как все происходит. Я выбежал на лед, потому что думал, что Бардакова убили, вышел ему помогать. Если не дай бог что, пришлось бы вызывать скорую помощь и увозить его в больницу. У нас такие ситуации уже были. Танкова сзади ударили, его жизнь была на волоске, ему ее спасли. Кому такой хоккей нужен!? Никому! А какая ответственность у судей? Они сейчас поедут на ужин отдыхать. Ноль ответственности за здоровье хоккеистов! Давайте как-то вместе с этим разберемся! Если будет такой хоккей, к нам болельщики больше не придут.

Свое появление на трибунах Ротенберг объяснил коротко:

— Бывает, что все идет не по нашему сценарию, но в этом и есть прелесть хоккея. Это же не театральное представление. Я почувствовал, что для победы нужно объединиться с болельщиками. А внизу мне просто запретили стоять. Я решил пойти на трибуну как обычный болельщик. Мы все были как одна семья и выиграли эту игру. Получили много позитивных эмоций. Завтра всех ждем на игру и рассчитываем, что каждый сможет на ней заняться своим делом.